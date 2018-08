O ploieșteancă face minuni cu terapiile SPA. Rețeta succesului: ”Mi-am ascultat inima și fac în viață ce iubesc!”

Deși a studiat Matematică-Informatică la Colegiul Național Mihai Viteazul din Ploiești și este absolventă a Facultății de Contabilitate și Informatică de Gestiune și Master în Managementul Sectorului Public, Elena Mihaela Oprina se numără printre puținii terapeuți SPA din România.

La 31 de ani, Elena Mihaela Oprina, din Ploeiști se consideră o femeie împlinită. Este căsătorită, va deveni la sfârșitul anului mămică pentru prima oară și se mândrește că a reușit să creeze un echilibru între viața de familie, viața profesională și cea personală, ascultându-și inima și făcând în viață ceea ce iubește!

”Iubesc natura, sportul, sunt o fire deschisă, prietenoasă și sociabilă și îmi place foarte mult să lucrez cu oamenii. Întâmplarea a făcut să-mi descopăr pasiunea după ce am avut o pareză de nerv sciatic și a fost nevoie să fac recuperare medicală. Atunci mi-am dat seama că pot să ajut oamenii făcând ceea ce iubesc și în același timp să îmi câștig existența din asta. De 7 ani sunt terapeut și mă simt împlinită că am ales acest drum” mărturisește Elena.

Aceasta a început cu masaj terapeutic, reflexoterapie, drenaj limfatic și masaj de relaxare, iar în timp a descoperit lumea terapiilor SPA.

”Atunci am înțeles că masajul nu este doar „un frământat”, ci o întreagă terapie pentru trup, minte și spirit și doar noi putem alege să ne creăm echilibrul între aceste trei elemente” dezvăluie secretul succesului.

”În primul rând, consider că este nevoie de o informare aprofundată despre diversitatea terapiilor și beneficiile fiecăreia, deoarece oamenii nu știu ce variante să aleagă în funcție de necesitățile pe care le au. Dorindu-mi să evoluez în permanență, în ultimii ani m-am specializat în terapii SPA care acționează la diferite niveluri. Formatorul, dar și mentorul meu, este o persoană deosebită, Daniela Dumitru, cunoscut trainer și consultant SPA internațional, de la care am deprins toate aceste tipuri de masaje practicate în SPA-urile de renume din țară și din străinătate.

Masajul meu „de suflet“ este masajul prenatal fiindcă mă simt minunat să ofer femeii însărcinate și bebelușului care se dezvoltă în interiorul ei o terapie blândă, care să o sprijine și să îi ușureze perioada în care se produc atâtea schimbări fizice și emoționale în organismul ei.

În al doilea rând, am studiat masajul decontracturant deep tissue, masajul sportiv, masajul balinez cu bețe de bambus și masajul cu roci vulcanice, iar cei care au nevoie de un masaj terapeutic ce lucrează intens asupra mușchilor și articulațiilor pot beneficia de efectele acestor tehnici”, spune tânăra antreprenoare.

Aceasta recomandă persoanelor care își doresc să activeze circulația limfatică și să trateze dezechilibrele organelor interne atât drenajul limfatic, cât și reflexoterapia. Iar celor care vor să lucreze mai mult decât nivelul fizic și au nevoie de o reechilibrare energetică și emoțională le recomandă masajul lomi lomi kahuna, terapiile ayurvedice sau shiatsu non-tradițional.

În plus, ubitorii de produse naturale și îngrijire a corpului se pot bucura de terapiile corporale și faciale cu miere, plante, alge și argile care oferă pe lângă exfoliere, hidratare și hrănire, un parfum încântător ce răsfață simțurile.

”A fi terapeut înseamnă mai mult decât a face masaj și pentru că vreau să cunosc cât mai bine oamenii cu care intru în contact, în urmă cu puțin timp am făcut o specializare în „Fizionomie și tehnici de citire a chipului”. A fost un curs fascinant în urma căruia am învățat câte pot dezvălui trăsăturile faciale despre talentele, abilitățile și caracterul unei persoane. În plus, am început sa studiez tot mai mult despre cauzele emoționale ale bolilor și din experiența pe care am dobândit-o în acești ani pot afirma cu tărie că există o foarte strânsă legătură între bolile fizice, gânduri și emoții. Tocmai de aceea îi îndrum pe toți cei care vin la masaj să aibă un stil de viață echilibrat, asta însemnând atât alimentație sănătoasă, practicarea în mod constant a unui sport care îi atrage, cât și o „igienă” riguroasă a gândurilor și vorbelor pe care le emit, a emoțiilor care le încarcă sufletul. Pe lângă asta, faptele și acțiunile mărunte de zi cu zi sunt cele care ne descriu cel mai bine valorile și personalitatea, de aceea este extrem de important ca mai întâi să oferim oamenilor ceea ce noi am vrea să primim”, spune Elena.

Aceasta și-a împlinit visul de a-și deschide propriul cabinet, Elmi Art Therapy, după ce a participat la primul seminar „Și mămică și antreprenor de succes” în cadrul Comunității Mamprenoare, în urmă cu un an. Aici este locul unde, cu fiecare terapie, pe lângă tehnicile de lucru la nivel fizic, oferă zâmbete, căldură și iubire!

”Așadar, să ajungi să faci ceea ce îți place și să te bucuri de asta în fiecare moment, îți oferă cel mai minunat sentiment! Să ai curajul să te menții pe acest drum ține doar de tine și de cât este de puternică pasiunea ta! Spun asta pentru că la început, când am ales să renunț la domeniul economic pentru terapii și masaj, părinții și o parte dintre prieteni nu m-au înțeles. Însă pe parcurs, când și-au dat seama ca sunt fericită și ceea ce fac mă împlinește, am fost chiar un exemplu pentru cei care ar fi vrut sa își lase jobul stresant și să își urmeze pasiunile. Soțul meu, în schimb, a fost alături de mine și m-a susținut în fiecare moment , m-a încurajat să iau deciziile pe care am simtit să le urmez și asta m-a ajutat foarte mult” își continuă povestea Elena Oprina.

Aceasta recunoaște că foarte importantă a fost și susținerea primită în cadrul Comunității Mamprenoare, pentru că sunt clipe când ai nevoie de o încurajare din exterior, nu doar de la familie, sau momente când trebuie sa fii atenționat pentru greșelile pe care le faci.

”În Comunitatea Mamprenoare suntem o echipa, împreună venim cu idei noi, colaborăm și ne dezvoltăm prin diverse workshopuri, întâlniri lunare și activități de interes social. O astfel de activitate a fost și participarea la Ploiești Târg Domnesc cu „Atelierele Mamprenoarelor”, un eveniment în care am încântat sufletele copiilor: băieții au plecat cu armuri și săbii, mulțumiți că întră pentru câteva ore în lumea cavalerilor, au apărat castelele de dragoni, iar fetițele au decorat coronițe și au unduit baghetele simțindu-se domnițe din epoca medievală. Atmosfera a fost încununată de fericirea care se citea pe chipul părinților ce-i însoțeau, crescând astfel dorința noastră de promovare și extindere a Comunității Mamprenoare!”.

Pe Elena Mihaela Oprinao puteți găsi pe Facebook, aici: https://www.facebook.com/ElmiArtTherapy/

