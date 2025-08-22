- Publicitate -

Ploiești, orașul păcănelelor. Ce spun clienții sălilor de jocuri

Bianca Ionescu
Autor: Bianca Ionescu

Data:

Pe străzile din zona de nord a Ploieștiului, imaginea sălilor de păcănele și a caselor de pariuri a devenit ceva obișnuit. În doar câteva sute de metri, pot fi numărate în jur de 12 astfel de locații, ceea ce transformă zona într-un adevărat pol al jocurilor de noroc din municipiu.

De la primele ore ale dimineții până târziu în noapte, ușile acestor săli rămân deschise, iar clienții intră și ies în mod constant.

Recent, a fost promulgată legea care interzice funcționarea jocurilor de noroc în localitățile cu mai puțin de 15.000 de locuitori, prin aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2023.

Pentru municipii precum Ploieștiul, însă, legea nu schimbă nimic. Aici, sălile continuă să apară, iar nordul orașului este exemplul cel mai clar al acestei realități: pe o rază de aproximativ 500 de metri se află peste 10 locații active.

Ce spun dependenții de jocuri de noroc

Am pierdut mai mult decât am câștigat”, declară un tânăr de 27 de ani, care frecventează sălile din nordul orașului, recunoscând că totul a început ca un joc între prieteni.

Am început acum doi ani, mai mult din curiozitate. Acum vin cam de trei ori pe săptămână. Cel mai mare câștig a fost de 3.000 de lei, dar dacă mă uit în urmă, pierderile sunt mult mai mari. Probabil am lăsat aici peste 20.000 de lei până acum”, spune un alt tânăr.

Câștigurile sunt doar o capcană”, spune un alt jucător, de 34 de ani, care merge de ani buni în sălile de jocuri din zonă. Deși este conștient că astfel de jocuri sunt o capcană, dependența își spune cuvântul în această situație.

Joc de aproape cinci ani. La început intram zilnic, acum mai rar, dar tot de 4-5 ori pe săptămână ajung. Cel mai mare câștig a fost de 7.500 de lei, dar dacă stau să  fac un calcul simplu, banii pierduți sunt de zece ori mai mulți decât ce am scos. Câștigurile sunt doar o capcană. Te fac să crezi că poți să recuperezi, dar de fapt pierzi mereu

Care sunt riscurile dependenței de jocurile de noroc

Deși pentru unii aceste locuri sunt doar o formă de distracție, pentru alții devin o capcană financiară din care cu greu mai pot ieși. Și problema cea mai mare este faptul că primul contact cu jocurile de noroc se întâmplă la vârste foarte fragede.

Fenomenul jocurilor de noroc, și a dependenței de acestea, a luat amploare în ultima vreme. Industria este în dezvoltare continuă, afectează viețile tot mai multor români, și, din păcate, nici măcar copiii nu sunt protejați împotriva acestei „tentații periculoase”.

Spre deosebire de adicția de droguri sau alcool, despre dependența de jocurile de noroc se vorbește mult mai puțin. De ce? Pentru că lumea încă nu o recunoaște, nu o conștientizează și tocmai din acest motiv este mult mai periculoasă. Uneori, adicția duce la gesturi definitive, ea ucide mut, și, de cele mai multe ori, nici măcar apropiații dependentului nu sunt conștienți care a fost motivul real al gestului final pe care un dependent ajunge să-l facă uneori.

Ploiești, orașul păcănelelor

Orașul nostru a început să fie cunoscut, la nivel național, ca având una dintre cele mai mari densități de săli de jocuri din țară. Nimeni nu știe exact câte săli de jocuri sunt dar, anumite zone, așa cum este cea de nord, sunt pur și simplu înțesate.

Jucătorii sunt de toate vârstele și din toate categoriile sociale. Vin să se joace la păcănele din motive diverse. Vor să scape de griji, vor să se relaxeze, să câștige sau să își recupereze banii pe care i-au jucat.

Oricare ar fi motivele care îi aduc mereu în stadiul de a trece pragul unei săli de jocuri, acestea cu siguranță există și sunt întreținute la fiecare vizită la masa de joc sau în fața aparatului. Iar dependența este atât de mare încât mulți jucători își cer autoexcluderea. Din păcate, chiar și așa, pentru că legislația este deficitară în acest sens, mulți ajung din nou în sălile în care își pierd banii și, uneori, respectul față de ei înșiși.

Cum pot cere autoexcluderea cei care doresc

Cei care au acest viciu și vor să se autoexcludă de la jocurile de noroc, pot intra pe site-ul Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN), unde vor accesa secțiunea „Joc Resposabil”. Acolo există o cerere de autoexcludere care, după ce va fi completată, se poate depune doar fizic, fie la sediul ONJN, fie direct la operatorii de jocuri de noroc.

Din păcate, aici este problema. În urma depunerii cererii, teoretic, toate sălile ar trebui să aibă un sistem comun care să nu mai permită celor autoexcluși să mai intre. Dar oare câte săli solicită clienților, la intrare, actele de identitate pentru a-i verifica în baza de date?

Revenind la Ploiești, ceea ce în alte localități mici este deja interzis, aici continuă să se dezvolte. Din această cauză, în Ploiești, dependența de jocuri de noroc nu mai este un fenomen izolat, ci o realitate de zi cu zi.

Citește și: Confesiunea unui dependent de jocuri de noroc: „Păcănelele mi-au distrus viața! Cred că sunt mai periculoase decât drogurile!”

