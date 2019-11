Provocare pentru primarul și viceprimarii Ploieștiului - o șansă se demonstrați că sunteți oameni

Din cauza a cum arată și este gospodărit Ploieștiul, edilii au serioase probleme de imagine. Și oricât de mult se străduiesc să se pozeze mimând că fac treabă și iau atitudine, comentariile ploieștenilor sunt extrem de critice. Nu știm dacă acceptă sau nu, dar le lansăm o provocare: puteți să găsiți o soluție pentru acest suflet de om?

Un ploieștean admirabil a postat povestea unui bătrân de 80 de ani, care trăiește în condiții inumane, într-o rulotă, în piața Aurora Vest din Ploiești. Povestea omului este prea puțin spus tristă, iar detaliile le găsiți în textul pe care îl publicăm integral, având acordul celui care l-a scris. Nu este însă singurul publicat pe pagina sa. Facem mențiunea că varianta poveștii este doar cea susținută de bătrân, un om modest, cu incredibil de mult bun simț, un om care nu cere nimic de la nimeni, care se încălzește în rulota sa, alături de câinele credincios, singura lui alinare sufletească.

Deși a lucrat toată viața, nici măcar pensia nu mai ajunge la el, fiind luată (se pare) de propria familie, care l-a alungat din apartamentul situat în Malu Roșu. Unul dintre cei 4 copii ai săi i-ar fi cumpărat rulota, în care acum își duce cu greu traiul. Ar fi minunat dacă autoritățile locale s-ar implica, astfel încât bătrânul să primească o locuință socială, care am înțeles că i-a fost promisă cu ceva timp în urmă, însă o promisiune care nu s-a concretizat. Nu are nevoie de mai mult decât o cămăruță încălzită.

Publicitate - continuă să navighezi Continuă să citești

Totodată, deși așa cum precizam, omul nu cere nimic de la nimeni, vom încerca să îi mobilizăm pe toți cei care îi pot aduce o bucurie cât de mică, să nu ezite să o facă.

Pe scurt, cam așa stă situația. În cele care urmează, vom reda integral unul dintre textele publicate de ploieșteanul al cărui cont de facebook este Hektor Brutaku, un om care se zbate să atragă atenția autorităților. Și chiar dacă textul poate să vi se pară prea lung și pentru unii plictisitor, încercați să vă gândiți cum se scurge fiecare zi din viața acestui suflet. Nici măcar să nu luați în calcul venirea Sărbătorilor, pentru că nu diferă cu nimic de zilele sale obișnuite:

”Voi incercă să concentrez aici câteva noi detalii din povestea infiorătoare a bătrânului din Ploiești abandonat de familie. Bătrânul care doarme intr-o rulotă alături de cățelușa lui , in zona Piața Aurora Ploiești Vest .

Zilele acestea am tot incercat, puțin câte puțin, să mă imprietenesc cu dumnealui și să il conving că poate avea incredere in mine și in soția mea .

Astfel am aflat că are 80 ani si că a lucrat toată viața , in mare parte, pe șantier . A adus bani acasă , la familie, aproape toată viața dânsului. Tot din munca sa , pe cand era in putere, a cumpărat un apartament cu două camere in cartierul Malul Roșu din Ploiești , undeva pe strada Cireșari (conform cu spusele dansului) . Este apartamentul in care acum nu mai are loc ...

Este un om foarte demn, lucid si extrem de coerent pentru vârsta pe care o are .

I se inoadă lacrimile atunci când se așterne la povești , insă nu le lasă frâu liber și incearcă a-și ascunde suferința și amărăciunea din suflet .

Este un om minunat, cu credință in Dumnezeu , dar cu o foarte mare dezamăgire in ceea ce privește reprezentanții bisericii .

Este impăcat cu soarta sa și este ferm convins că , la vârsta pe care o are, toată lumea așteaptă să moară , nicidecum să il mai ajute vreo autoritate a statului sau să i se mai dea locuința socială promisă de către autoritățile locale .

Are o pensie , dar pensia este incasată de către fiul care este acum proprietar pe apartamentul bătrânului .

Soția nu i-a murit (insă , pentru el este ca și decedată) . Soția locuiește in apartamentul rămas fiului , alături de noră , de nepoată și de una dintre fiicele sale .

Bătrânul are 4 copii . Doi bâieți si două fete. Niciunul nu il caută pe străzi și nu se interesează de soarta bătrânului.

Apartamentul din care A FOST ALUNGAT (cu toate că el nu va recunoaște asta) este acum in proprietatea unuia dintre băieți . Acesta, probabil ros de "remușcări" , i-a cumpărat tatălui său respectiva rulotă.

Am ințeles de la bătrân că respectivul fiu nu are un loc de muncă , dar că a lucrat cândva la TehnoLemn .

Bătrânul iși iubește foarte mult copiii și nepoata fiului care i-a luat apartamentul . Vorbește despre ei cu lacrimi in ochi , cu dragoste si oftează continuu . Are fotografii cu nepoata printre icoanele din rulotă.

In rulotă doarme mai mult in șezut , rezemat pe o pernă , pe colțarul rulotei . Probabil de frică sau de frig .

Pe un capăt al canapelei din rulotă stă el , iar pe celalalt capăt doarme invelită cățelușa lui .

Pe cățelușa respectivă o are de aproape 6 ani . Este foarte curată și ii seamnă la blandețe bătrânului . Se vede că il adoră . Sunt nedespărțiți . Il soarbe din priviri și incearcă să il protejeze de fiecare dată când cineva se apropie de el . Dar, dacă vede că nu ai intenții rele, iți devine imediat prietenă și incepe să scâncească , parcă incercând să iți vorbească și să iți povestească peripețiile vieții lor .

La un moment dat i-au luat-o hingherii . Imi povestea că , imediat cum i-au luat-o, el s-a urcat in traseul 40 , iar apoi a parcurs restul drumului pe jos până la Parcul Bucov , la adăpostul de câini comunitari (pentru a o recupera) . Acolo i-au cerut 500 lei (5 milioane lei vechi) pentru a i-o returna, invoc]nd faptul că au sterilizat-o și vaccinat-o . L-au dus la tarcul unde era inchisă alături de alte câteva zeci . Cu ochii in lacrimi imi povestea cat de sfâșiat ii era sufletul atunci cand a văzut-o acolo și cum plângea biata cățelușă incercând să treacă de gard . Nu a avut banii pentru a o recupera.

De la adăpostul Bucov s-a dus la Primărie să ceară ajutorul ... Acolo au fost doar promisiuni si minciuni . A fost trimis inapoi la Adăpostul Bucov cu promisiunea că vor suna cei de la Primărărie la Bucov. S-a dus inapoi acolo si ... nimic .

De la Adăpost s-a dus la Tribunal . A avut noroc cu un jandarm care l-a indrumat la o doamnă judecător (!?) care iubea mult animalele . Doamna respectivă l-a luat pe bătrân de mână si s-au dus impreună la Adăpostul Bucov . Acolo , i-a plătit dânsa ȘPĂGILE HINGHERILOR și astfel i-a recuperat cățelușa . Ba mai mult ... A trecut cățelușa pe numele părinților dânsei (bătrânul neavând domciliu in acte , in prezent) .

Iși iubește foarte mult acest suflet necuvântător . Foarte mult ! Iși rupe de la gură și ii dă cățelușei de mâncare. Preferă să rabde el .

Inainte de a ajunge in zona Piata Aurora Ploiesti Vest cu rulota , a mai campat intr-o curte undeva . Insă l-au dat afară de acolo noii proprietari ai terenului respectiv (conform cu ceea ce mi-a povestit) .

Nu mi-a plăcut cum se simțea ieri , când l-am vizitat .

Tușea . Răcise .

L-am intrebat de boli , de probleme cardiace , de diverse altele . Este apropiat de vârsta tatălui meu și cam știu problemele vârstei. Nu am reușit să il fac să imi spună dacă are nevoie de ceva medicamente si ce medicamente ar avea nevoie .

Voi incerca in continuare să mă apropii de inima dânsului , să ii cresc increderea in mine și astfel poate reușeșsc să aflu ce ar avea nevoie ... :((( Este foarte greu , deoarece nu cere , nu cerșește , nu se vaită , nu judecă și nu vorbește pe nimeni de rău. Nici chiar pe cei care il batjocoresc , nici pe copiii care mai incearcă să il necăjească (cu pocnitori sau vorbe de ocară) , nici măcar pe hoții care au incercat să ii spargă rulota .... Este un om impăcat cu soarta pe care o are , dezamăgit și fără vreo speranță in mai bine . Mi-aș dori să pot face o minune , să il văd in casa lui , la căldură , in patul lui , in siguranță și cu tot ceea ce ar avea nevoie un bătrân . Să il văd intr-un loc unde poate fi ACASA alături de cățelușa lui . Un loc unde din UMBRĂ să se transforme in OM . Atât cât va mai avea de trăit .

Dar am incetat să cred că minunile mai există ...

Nu imi permit să ii plătesc o chirie undeva , intr-un loc modest dar curat . Rulota nu poate fi conectată la curent (m-am gândit și la varianta aceasta) nicăieri in zonă . Dacă ar fi putut fi conectat la curent , ar fi putut avea un calorifer in rulotă.

O singură doamnă l-a căutat zilele acestea la rulotă pentru a sta de vorba cu dumnealui , in urma celor scrise in prima mea postare. Nimeni din partea Primăriei sau a celor care l-ar putea ajuta cu ceva concret și cu locuința socială promisă cu multi ani in urma . Ce le pasă lor !? Au cu ce se imbuiba , au căldurică , au confort , au familii , au tehnologie de ultimă generație , au mașini luxoase si călduroase .... NU LE PASĂ !!!

REPET:

Nu este boschetar.

Nu este cerșetor .

Nu este aurolac .

Nu consumă băuturi alcoolice și nici nu fumează .

Este doar un biet bătrân necăjit, uitat de soartă și care iși târâie zilele oftând continuu ....

Mă ingrozește vremea de afară și faptul că nu știe să ceară ajutorul . Mă sperie faptul că Primăria (cei care s-au tot perindat pe la conducere) nu s-a ținut de promisiune și că se anunță o iarnă grea. Mi se rupe sufletul când il văd cu câtă smerenie iși duce zilele alături de cățelușa lui (și sper să nu i-o ia hingherii sau autoritățile) .

Poate că are nevoie de medicamente ...

Poate că mănâncă o dată la câteva zile ...

SAU POATE CĂ DOAR AR AVEA NEVOIE CA OAMENII POLITICI CARE NE CONDUC , CEI CARE I-AU FĂCUT O PROMISIUNE , SĂ II OFERE ACEA LOCUINȚĂ SOCIALĂ .

Rușine PRIMĂRIEI PLOIEȘTI !

RUȘINE TUTUROR IMBUIBAȚILOR DIN POLITICĂ !

RUȘINE NOUĂ ... PENTRU CĂ AM UITAT SĂ MAI FIM OAMENI !”