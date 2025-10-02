Facultatea la București: Cursuri, chirii scumpe și puține locuri în cămin

Anul universitar a început oficial ieri, iar la Facultatea de Litere din București am surprins atmosfera primei zile. Amfiteatrele au fost pline de studenți noi, mulți dintre ei aflați pentru prima dată în mediul universitar.

Conducerea Universității din București a anunțat câteva schimbări în structura programelor academice, dar și noi oportunități pentru studenți. Printre acestea se numără extinderea ofertei de cursuri opționale și intensificarea parteneriatelor internaționale, care oferă posibilități de mobilitate pentru cei interesați de studii în străinătate.

Cazarea, din păcate, este una dintre cele mai mari provocări pentru studenți la început de an. Universitatea din București pune la dispoziție undeva la 5.300 de locuri în cămine, situate în campusurile Grozăvești, Regie, Panduri și Vitan.

Chiar și așa, numărul cererilor depășește cu mult oferta. Studenții care nu reușesc să obțină un loc în cămin ajung să caute chirii, unde prețurile pentru o garsonieră sau un apartament cu două camere depășesc de cele mai multe ori bugetul unui tânăr aflat la început de drum.

Costurile pentru un loc în cămin variază, în funcție de confort, între 200 și 600 de lei pe lună, în timp ce o garsonieră închiriată depășește, în majoritatea cazurilor, 1.800 de lei/lună. La acestea se adaugă cheltuielile pentru mâncare, transport și materiale de studiu.

Pentru boboci, prima zi de cursuri nu a fost doar o întâlnire cu profesorii și colegi, ci a fost o întâlnire cu realitatea vieții de student.

Emoțiile au fost evidente. Unii au ajuns în București de câteva zile și încă se obișnuiesc cu orașul, alții abia au intrat pentru prima dată în sălile de curs.

Pe lângă impresiile legate de facultate, mulți dintre ei au vorbit despre provocările de zi cu zi: cazarea, cheltuielile și adaptarea la ritmul unui oraș aglomerat, așadar o studentă în anul I la comunicare și relații publice ne-a declarat:

„E prima dată când sunt departe de casă și totul mi se pare nou, dar și plin de provocări. Sper să mă adaptez repede și să profit de tot ce îmi oferă universitatea”.

Pe de altă parte, un student, tot de anul I, la studii europene; ne-a mărturisit: „Am fost norocos să prind un loc în cămin. Știu că mulți colegi nu au avut aceeași șansă și trebuie să stea în chirie, unde costurile sunt mult mai mari. Pentru mine, faptul că am cazare aici contează enorm, altfel mi-ar fi fost greu să mă descurc în București”

