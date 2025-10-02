Vodafone și Digi au preluat Telekom România Mobile

Vodafone România și Digi au finalizat achiziția Telekom România Mobile Communications. Vodafone a plătit 30 milioane de euro, iar Digi 40 de milioane euro. Vodafone va controla Telekom România, inclusiv angajați, clienții postpaid, clienții business, rețeaua de magazine și infrastructura de rețea tehnică. Clienții prepaid și anumite active vor fi preluate de Digi România.

Nedim Baytorun, CEO-ul Vodafone România, a declarat că este încântat de intrarea Telekom România în „familia Vodafone”, considerând acest pas unul crucial în misiunea de a conecta românii la un viitor mai bun.

„Suntem încântați să primim Telekom România în familia Vodafone, un pas important în misiunea noastră de a conecta România și pe români la un viitor mai bun. (…) .Este un moment crucial pentru piața telecomunicațiilor din România, o piață consolidată, mai puternică și cu potențial semnificativ de creștere în urma acestei tranzacții.

Continuăm, astfel, să investim în inovație și în viitorul industriei, contribuind la transformarea digitală a României, în beneficiul clienților, angajaților și al întregii societăți”, a afirmat Nedim Baytorun.

Achiziția, au mai transmis reprezentanții Vodafone, contribuie la consolidarea pieței de telecomunicații, asigurând dimensiunea necesară pentru inovație și investiții substanțiale în viitorul industriei din România.

Tranzacția are loc după încheierea tuturor documentelor legale și obținerea aprobărilor necesare din partea autorităților române.

Cele două companii vor funcționa ca entități juridice separate, însă vor face parte din același grup, asta până la finalizarea procesului de fuziune, estimat la începutul lui 2026.