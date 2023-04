Echipa de robotică Ro2D2 de la CN Mihai Viteazul din Ploiești a obținut Motivate Award Winner la Houston – FOTO

Echipa de robotică Ro2D2 de la Colegiul Național Mihai din Ploiești a obținut un premiu important la Campionatul Mondial de Robotică din Houston (SUA). Anunțul a fost făcut pe pagina de Facebook a Colegiului Național Mihai Viteazul.

- Publicitate -

Elevii care fac parte din echipa de robotică Ro2D2 de la Colegiul Național Mihai Viteazul din Ploiești au reușit, sâmbătă, o nouă performanță.

După ce au reușit să se califice la Campionatul Național, echipa de robotică de la Colegiul Național Mihai Viteazul au ajuns în semifinale.

Performanța echipei de robotică Ro2D2 nu s-a oprit aici. Elevii Colegiului Național Mihai Viteazul din Ploiești au obținut Motivate Award WINNER, un premiu important în competiția de la Houston.

- Publicitate -

„Echipa de robotică Ro2D2 a obținut Motivate Award WINNER la Campionatul Mondial de Robotică – Houston (SUA), 2023.

Felicitări!!!

„Houston, you’ve got a problem: Ro2D2 is in town!”, au glumit membrii echipei când au aterizat în orașul american care găzduiește campionatul mondial de robotică FIRST”, a fost anunțul făcut pe pagina de Facebook a Colegiului Național Mihai Viteazul.