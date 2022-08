Ana Maria, o tânără din Prahova care și-a petrecut copilăria prin spitale, are nevoie de ajutor să scape de durerile infernale

Pe când avea numai 5 ani, o durere groaznică de burtă însoțită de stări de oboseală, greață și vărsături i-a făcut pe părinții Anei-Maria să o ducă de urgență la spital. În urma unor analize amănunțite, medicii au pus și diagnosticul.

Fetița suferea de o infecție puternică a trompelor uterine. O bacterie pe care mama sa ar fi luat-o în timpul sarcinii s-ar fi transmis fătului. În timp, durerile s-au acutizat, în ciuda tratamentelor prescrise de medici!

,,La 14 ani a fost internată pe secția de obstretică-ginecologie a Spitalului Județean din Ploiești. I-au fost administrate calmante, durerile au încetat pentru o perioadă, apoi au reapărut. Până la 24 de ani am mers cu ea din doctor în doctor. Toți ginecologii care au văzut-o nu iau dat nicio șansă de vindecare! Ba chiar ne-au spus că riscă să moară pe masa de operație, dacă se intervine chirurgical!

Anul trecut în august am apelat la serviciile unei clinici din Istanbul. A fost operată! I-au fost extirpate trompele uterine. Am sperat că după aceasta intervenție durerile să înceteze, dar nu a fost așa. Medicii turci trebuie să intervină acum pentru a doua oară, însă nu mai avem posibilitatea financiară pentru a mai suporta încă o operație,” ne-a povestit Viorica Soare, sora Anei.

9500 de euro. De atât are nevoie Ana-Maria ca să mai poată spera la vindecare.

,,Nu dorm de luni bune, din cauza durerilor. Am amețeli puternice, stări de greață, vărsături, din cauza oboselii cronice. Medicii spun că trebuie să intervină urgent chirurgical, pentru că durerile nu contenesc, iar de câteva zile am început să am sângerări tot mai dese,” ne-a mărturisit Ana.

Apropiații Anei sunt tot mai îngrijorați de stare ei de sănătate. Este motivul pentru care sora sa a decis să se ocupe personal de Ana. Viorica este cea care a apelat la Asociația Salvează o inimă, în speranța că va reuși să strângă banii necesari pentru operație.

,,Sora mea mi-a fost întotdeauna alături. Mă supraveghează non-stop, mă ajută să mă deplasez. E suportul meu fizic și moral, cu toate că ea însăși are probleme grave de sănătate – a fost diagnosticată cu cancer mamar. Ca să scutim banii de avion, a condus 12 ore fără oprire până la spitalul din Istanbul, unde aveam programare” povestește Ana.

Cele două surori provin dintr-o familie săracă – mama este îngrijitor la o școală din Prahova și câștigă puțin peste 1.800 de lei lunar, iar tatăl a decedat în urmă cu câțiva ani.

,,Orice donație făcută în conturile Asociației „Salvează o inimă” îi poate oferi Anei speranța unui viitor mai bun. Dacă toată copilăria i-a fost marcată de lacrimi, haideți să-i dăm șansa unei tinereți lipsite de chin! Donează și tu pentru Ana Maria!” Este îndemnul pe care îl face Vlad Plăcintă, președintele Asociației Salvează o inimă, către toți oamenii de bine care află despre situația Anei.

Pentru donații:

Denumire entitate: Asociația „SALVEAZĂ O INIMĂ”

Cod de înregistrare fiscală: 31015982

Cont RON: RO05BTRL00701205W82870XX

Cont EUR: RO28BTRLEURCRT00W8287001

Cont USD: RO68BTRLUSDCRT00W8287001

Cod SWIFT: BTRLRO22

Cod BIC: BTRL

Banca Transilvania Botoșani

Vă rugăm să specificați în transferul bancar, la detaliile plății, numele ANA Maria Batu.