Alessio, copilul de Aur al Ploieștiului, se simte umilit de Minister

În luna iulie, Alessio Andrei Nenu, ploieșteanul medaliat cu aur la Olimpiada Europeană de Geografie din Lituania, redacta, în disperare de cauză, o scrisoare către ministrul Educației, Daniel David, dar și către premierul Ilie Bolojan. Crescut doar de mamă de la vârsta de trei ani adolescentul se arătat atunci înspăimantat de gândul că bursele pentru olimpici vor fi tăiate. Tânărul a primit, zilele trecute, un răspuns care, însă, nu răspunde la niciuna dintre problemele semnalate de el.

Scrisoarea lui Alessio s-a vrut a fi un manifest pentru respectul pe care îl merită tinerii care fac auzit numele României la competiții internaționale și care reprezintă viitorul țării.

„Nu știu dacă cineva îmi va citi scrisoarea, sunt prea mic și nesemnificativ, dar a meritat să încerc”, spunea, în iulie, Alessio, copilul care a luat 9,90 la Evaluarea Națională, rezultat pe care l-a aflat cu două ore înainte de de a lua Aurul la Vilnius.

„Am muncit constant, am învățat cu mult peste programa școlară, mult mai greu să învăț și pentru olimpiada europeană. Am muncit constant, am învățat cu mult peste programa școlară, am învățat noțiuni de liceu și de facultate, am citit cursuri universitare în limba engleză pentru această olimpiadă europeană, iar în paralel făceam teste de antrenament pentru Evaluarea Natională, în timp ce colegii mei învățau strict pentru Evaluarea Națională.

Ironia este că suntem țara cu un olimpic internațional în fruntea sa, care el însuși a recunoscut că a fost ajutat de stat. Bucuria pe care am simțit-o când am aflat că a fost ales ca șef al statului începe, treptat, să se stingă.

Nu cer un ajutor social, ci o bursă binemeritată, obținută prin mult efort, o bursă care nu reprezintă doar o sumă de bani, ci un gest de respect din partea ministerului”, e parte din mesajul transmis de Alessio ministrului Educației și premierului României.

Recent, olimpicul a primit răspuns la scrisoarea sa manifest în legătură cu tăierea burselor de performanță. Un răspuns din care nici Alessio, nici alți olimpici asemeni lui nu au de înțeles altceva decât că guvrenanții își mențin decizia de a păstra doar trei categorii de burse școlare, cele de excelență fiind eliminate.

Răspunsul Ministerului Educației:

„Ca urmare a petițiilor dumneavoastră , adresate Ministerului Educației și Cercetării și Secretariatului General al Guvernului vă comunicăm că elevii din sistemul de învățământ preuniversitar de stat vor beneficia în anul școalr următor de burse de merit, sociale și tehnologice potrivit dispozițiilor Legii 141/ 2025 privind unele măsuri fiscal -bugetare, care conține, printre altele, și modificări ale Legii învățământului preuniversitar nr.198/ 2023, cu modificările și completările ulterioare.

Criteriile de acordare a burselor vor fi stabilite prin metodologia cadru de acordare a burselor, ce va fi aprobată prin hotărâre a Guvernului, inițiată de Ministerul Educației și Cercetării, la propunerea Consiliului Național pentru Finanțarea Învățământului Preuniversitar, conform prevederilor Legii 141/ 2025”.

Reacția olimpicului internațional, de doar 15 ani, la citirea răspunsului ministerial a fost una de indignare. „Mă simt batjocorit. Eu și alți olimpici asemeni mie. Mi-am pus sufletul în acea scrisoare și am primit un răspuns clișeic. De acum, cel puțin mental, nu îmi voi mai reprezenta țara, ci pe mine”, a transmis Alessio.

