- Publicitate -
foto cu caracter ilustrativ

Valoarea burselor școlare rămâne neschimbată

Luiza Toboc
Autor: Luiza Toboc

Data:

Cuantumurile burselor pentru elevi în anul școlar următor rămân neschimbate. 450 de lei va fi în continuare bursa de merit și 300 de lei cea socială.

- Publicitate -

Începând cu anul școlar 2025 -2026,din cauza lipsei fondurilor, dispar patru din cele șase categorii de burse existente: bursa de excelență olimpică I, bursa de excelență olimpică II, bursa de reziliență și cea tehnologică.

Valoarea celor două tipuri de burse rămase, cea de merit și cea socială, a fost stabilită în ședința Consiliului Național pentru Finanțarea Învățământului Preuniversitar (CNFIP) din 8 august.

Reprezentanții Federației Naționale a Părinților – Edupart atrag atenția că bursele nu au fost ajustate la inflație și la realitățile economice ale familiilor: „Din păcate, valorile rămân aceleași ca anul trecut, într-un context în care costurile reale suportate de familii cresc de la lună la lună”.

Sport

Gicu Grozav și-a prelungit contractul cu Petrolul Ploiești

Gicu Grozav și clubul Petrolul Ploiești au ajuns la o înțelegere, iar jucătorul și-a prelungit contractul. Astfel, înțelegerea dintre Grozav și club se va...
- Publicitate -

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

<

Provocarea Observatorul Prahovean

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

Povestea afacerii din Câmpina care dă viață lemnului

Alexandru Olteanu -
Când ai nevoie să bați în lemn și în...

KRIT: Doi tineri au adus la Ploiești jocurile de societate

Corina Matei -
Despre Ploiești se spune că este orașul care a...

Coca Vagneti, afacerea de succes din anii ’90 din Ploiești

Corina Matei -
Coca Vagneti este un nume de care se leagă,...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

Hooverphonic, trupa pe care o asculți la radio, vine la Republik Fest

0
Una dintre cele mai iubite trupe europene de pop...
Exclusiv

Caz medical imposibil, rezolvat de dr. Mihai Băican

1
Medicul Mihai Băican, unul dintre puținii specialiști în ozonoterapie...
Exclusiv

Cum a ajuns un angajat al Primăriei Podenii Noi consul la Toronto

3
Un angajat al Primăriei Podenii Noi a ajuns consul...
Exclusiv

De unde vin denumirile străzilor din Ploiești

3
Observatorul Prahovean va publica o serie de materiale informative,...
Exclusiv

Povestea Retrologia spusă de DJ Papee și DJ Iulio, artizanii proiectului

0
Weekendul care a trecut, 2-3 august 2025, Republica de...
- Publicitate -

Știri noi

IT&C

Cum și cât este de periculos ChatGPT

0
Președinta Comisiei pentru Apărare din Senat, senatoarea Nicoleta Pauliuc...
Sănătate

Acces extins la vaccinarea gratuită anti-HPV

0
Vaccinarea anti-HPV va fi disponibilă gratuit pentru fete și...
IT&C

Reclamă falsă McDonald’s pe Facebook și Instagram

0
Specialiștii companiei Bitdefender atrag atenția asupra unei noi fraude...
Eveniment

Cum va fi vremea până la începutul lunii septembrie

0
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță că, între 11...
Sport

Gicu Grozav și-a prelungit contractul cu Petrolul Ploiești

0
Gicu Grozav și clubul Petrolul Ploiești au ajuns la...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Parcare la bloc, cu taxă, la Ploiești. Cum e în alte orașe

2
Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au fost invitații lui...
Emisiuni

Parcare cu taxă, la bloc, în Ploiești. S-au grăbit!

3
Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au fost invitații lui...
Emisiuni

Polițeanu: pot schimba fundamental Ploieștiul în 12 ani

26
Invitatul lui Marius Nica în podcastul Observatorul Prahovean LIVE...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

Tovarășul Ion Iliescu a murit. Ce datorie avem?

9
Marți, 5 august 2025, tovarășul Ion Iliescu, primul „președinte...
Opinii Voxpublica

Cum era viața de copil de școală primară, în comunism

6
Am prins comunismul. Este adevărat, am prins puțin din...
Opinii Voxpublica

Ce trebuie făcut pentru a avea un Ploiești curat?

3
Este deja un peisaj deprimant în Ploiești unde, cu...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

Cât pierd profesorii pentru că li se majorează norma de predare

Luiza Toboc -
Noile măsuri fiscale adoptate de Guvern îi afectează profund...

Teach for Romania sprijină transformarea Școlii Gimnaziale Podenii Noi prin programul „Școli Strategice”

Observatorul Prahovean -
Școala Gimnazială Podenii Noi face de acum parte din...

Peste o mie de tineri din Prahova susțin bac-ul, sesiunea de toamnă

Luiza Toboc -
Absolvenții de liceu care au ratat prima etapă a...

Cum rămân dascălii fără catedre. Explicația profesorului Liviu Drăghici

Luiza Toboc -
Creșterea normei didactice pentru profesori cu două ore va...
- Publicitate -

Sunteți de acord cu boicotarea începutului de an școlar? Sondaj

Marius Nica -
Mai mulți lideri de sindicat din Educație au anunțat...

Emil Pricop (UPG): „Inteligența artificială trebuie înțeleasă”

Luiza Toboc -
Emil Pricop este director al Departamentului de Automatică, Calculatoare și...

Radu Simionescu – Zbor Hub – un vis împlinit

Alexandru Olteanu -
„Nu știu să stau. Poate nici nu vreau.” Așa...

Câți bani pierd profesorii. Noul an școlar, boicotat

Luiza Toboc -
De la 1 august 2025 a intrat în vigoare...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Show Transparency Report

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean