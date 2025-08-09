Valoarea burselor școlare rămâne neschimbată

Cuantumurile burselor pentru elevi în anul școlar următor rămân neschimbate. 450 de lei va fi în continuare bursa de merit și 300 de lei cea socială.
Începând cu anul școlar 2025 -2026,din cauza lipsei fondurilor, dispar patru din cele șase categorii de burse existente: bursa de excelență olimpică I, bursa de excelență olimpică II, bursa de reziliență și cea tehnologică.
Valoarea celor două tipuri de burse rămase, cea de merit și cea socială, a fost stabilită în ședința Consiliului Național pentru Finanțarea Învățământului Preuniversitar (CNFIP) din 8 august.
Reprezentanții Federației Naționale a Părinților – Edupart atrag atenția că bursele nu au fost ajustate la inflație și la realitățile economice ale familiilor: „Din păcate, valorile rămân aceleași ca anul trecut, într-un context în care costurile reale suportate de familii cresc de la lună la lună”.