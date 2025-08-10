Povestea de succes a Alexiei, admisă la Politehnica din Lausanne

Alexia Apostolache, absolventă a Colegiului Național I.L.Caragiale din Ploiești, a fost admisă la Școală Politehnică Federală din Lausanne, Elveția.

Alexia a terminat clasa a XII-a cu nota 10 și datorită rezultatelor școlare extraordinare a reușit această performanță de apreciat.

De asemenea, Alexia a fost una dintre cele mai bune jucătoare din echipa de baschet feminin a clubului sportiv municipal.

Anunțul admiterii la Politehnica din Lausanne a fost făcut de tatăl său, Mihai Apostolache, profesor universitar și consilier local. Mama Alexiei, Mihaela Apostolache, este tot cadru universitar la UPG Ploiești.

”Acest succes nu este doar al ei, ci o dovadă că dedicarea, munca și o educație completă pot deschide orice ușă în lume. Îți mulțumim, Alexia, pentru că ne-ai arătat tuturor că visele devin realitate atunci când muncești cu pasiune pentru ele!” a fost mesajul părinților.