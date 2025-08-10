- Publicitate -
Număr nelimitat de elevi într-o clasă, cu aprobarea Inspectoratului

Luiza Toboc
Data:

Inspectoratele școlare vor putea aproba depășiri sau diminuări nelimitate ale numărului maxim de elevi dintr-o clasă, fără avizul ministerului Educației. Dispare, așadar,  pragul de „cel mult 2 beneficiari”, conform unui  proiect de ordin.

Conform unui proiect de ordin pus în consultare publică de Ministerul Educației și Cercetării, inspectoratele școlare vor avea libertatea de a aproba depășiri sau reducerea numărului maxim de elevi în clasă fără limită, fără a mai fi necesar avizul ministerului.

Astfel, dispare actualul prag care permitea modificări de cel mult 2 elevi, aprobate local, iar orice depășire mai mare urma să fie avizată de minister.

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
