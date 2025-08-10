Încep probele scrise ale bacalaureatului de toamnă

Probele scrise ale sesiunii de toamnă a examenului de Bacalaureat încep luni, 11 august, cu examenul la limba și literatura română. În Prahova sunt 1190 de absolvenți care își încearcă din nou norocul.

Probele de evaluare a competențelor la limba română, competențe digitale și limbă străină s-au desfășurat între 4 și 8 august.

Calendarul probelor scrise:

11 august 2025: Limba și literatura română – proba E.a) – probă scrisă

12 august 2025: Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – probă scrisă

13 august 2025: Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – probă scrisă

14 august 2025: Limba și literatura maternă – proba E.b) – probă scrisă

18 august 2025: Afișarea rezultatelor la probele scrise, vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor

19-20 august 2025: Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor

26 august 2025: Afișarea rezultatelor finale

Pentru a fi declarat promovat, un absolvent trebuie să obțină minimum cinci la fiecare probă de examen, iar media finală să fie cel puțin șase.