Cum arată noul an școlar dacă profesorii vor renunța la grevă

Deși profesorii au de gând să boicoteze noul an școlar din cauza măsurilor de auteritate impuse de Guvern, teoretic, elevii ar trebui să revină în bănci pe 8 septembrie, cu o zi mai devreme față de anul trecut. Cursurile se vor încheia vineri, 19 iunie 2026.

În mai puțin de o lună, elevii așteptați să revină la școală după vacanța de vară. Asta dacă nu se va concretiza decizia dascălilor care, de mai bine de o săptămână, protestează în fața Ministerului Educației și amenință că noul an școlar îi va prinde în stradă, nu la catedră.

Ministerul a stabilit deja structura anului școlar 2025 -2026, care cuprinde cinci module și cinci vacanțe.

Cursuri: luni, 8 septembrie 2025 – vineri, 24 octombrie 2025.

Vacanță: sâmbătă, 25 octombrie 2025 – duminică, 2 noiembrie 2025.

Cursuri: luni, 3 noiembrie 2025 – vineri, 19 decembrie 2025.

Vacanță (sărbători): sâmbătă, 20 decembrie 2025 – miercuri, 7 ianuarie 2026.

Cursuri: joi, 8 ianuarie 2026 – vineri, 6 februarie/13 februarie/20 februarie 2026 (în funcție de decizia inspectoratelor școlare județene).

Vacanță la alegere (o săptămână): în perioada 9 februarie 2026 – 1 martie 2026.

Cursuri: luni, 16 februarie/23 februarie/2 martie 2026 – vineri, 3 aprilie 2026 (în funcție de decizia inspectoratelor școlare județene).

Vacanță: sâmbătă, 4 aprilie 2026 – marți, 14 aprilie 2026.

Cursuri: miercuri, 15 aprilie 2026 – vineri, 19 iunie 2026.

Vacanța de vară: sâmbătă, 20 iunie 2026 – duminică, 6 septembrie 2026.