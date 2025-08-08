Cât pierd profesorii pentru că li se majorează norma de predare

Noile măsuri fiscale adoptate de Guvern îi afectează profund pe profesori care protestează deja de 8 zile și spun că noul an școlar va fi boicotat. Mărirea normei didactice de la 16 sau 18 ore pe săptămână la 20 de ore, dar și restructurarea plății pentru orele suplimentare va însemna pe lângă diminuări salariale și posturi care vor dispărea.

Din toamnă, cadrele didactice vor resimți din plin efectele legii Bolojan, publicată vineri, 25 iulie, în Monitorul Oficial.

Am stat de vorbă cu un profesor din Ploiești, cu 39 de ani vechime și gradul I didactic, pentru a înțelege exact cum vor fi afectați dascălii la nivel salarial.

Acesta a avut până acum o normă de 16 ore pe săptămână, ca profesor titular de limba franceză, fără ore de dirigenție și nicio oră suplimentară.

Norma de hrană se pierde la salarii de peste 6000 de lei net

Potrivit statului de plată, profesorul primește lunar un salariu brut de 10. 954 de lei, având un salariu de bază de 10.232 lei. Nu va pierde la ore suplimentare, pentru că nu a avut, va pierde însă, norma de hrană de 208 lei, fiindcă primește un salariu net de 6475 de lei.

Potrivit noilor măsuri fiscale, norma de hrană este pierdută de către bugetarii cu salarii nete de peste 6.000 de lei, pragul fiind redus de la 8000 de lei. Va munci, totodată, fără niciun ban în plus, însă, nu 16 ore, ci 20.

„Eu sunt avantajat că le voi găsi la mine în școală, dar ce vor face colegii care nu vor avea același noroc și, fără voia lor, se vor transforma în navetiști? Sau, mai rău, colegii care rămân fără catedre, deoarece dacă crești norma cu 2 ore, la fiecare 9 profesori existenți dispare un post”.

„Bătaia de joc”, „furtul”, așa cum îl cataloghează profesorii, apare în cazul dascălilor care aveau ore suplimentare peste cele 16 sau 18, cât era norma de predare. Vor fi acum obligați să presteze 20 de ore pe săptămână, pe aceiași bani și, evident, muncă mai multă, odată cu alipirea a 2 sau 4 ore.

„Anul trecut am încasat, lunar, 1880 de lei pentru trei ore suplimentare. De acum…”

Un alt cadru didactic, profesor de istorie la o școală tot din Ploiești, a explicat faptul că, pentru trei ori suplimentare, efectuate în plus față de norma de predare de 18 ore, anul trecut a încasat, lunar, 1880 de lei. Asta a însemnat, împărțit la 12 ore într-o lună, 156 de lei încasați pentru fiecare oră în plus. „Au fost luate în calcul gradul didactic, vechimea în învățământ, dar și gradația de merit”, a precizat profesorul.

Acum, odată cu efectele noii legi, suma se va diminua considerabil. Practic, împărțirea din salariul de bază, plus sporul de suprasolicitare, nu se va mai face la 72 de ore (18 pe săptămână), atât cât era norma de predare, ci la 160 de ore pe lună (40 pe săptămână) cât e norma de activitate.

Aceasta implică, printre altele, pregătire metodică, activitățile de educație și mentorat, activitățile de management al clasei, ori activități specifice elaborării și evaluării proiectelor educaționale.

Demonstrație calcul pe legea veche: Salariul de încadrare + sporul de neuropsihic (plafonat în decembrie 2018):72= suma brută/oră 10232+542=10744:72=149.22 ( per ora suplimentară), în funcție de vechime și gradele didactice.

Demonstrație calcul pe legea nouă: Salariul de încadrare + sporul de neuropsihic (plafonat în decembrie 2018): 160= suma brută/oră 10232+542=10744: 160=67,33.

„Zero motivație”

„Practic, din noul an școlar, două ore, care erau suplimentare, mi-au fost alipite forțat, iar pentru cea de-a treia oră nu mai există motivație”, a explicat cadrul didactic de la un liceu din Ploiești.

Creșterea normei didactice la învățământul preuniversitar cu 2-4 ore, tăierea burselor de reziliență și excelență pentru elevi, reducerea numărului de burse de merit cu mai mult de jumătate, reducerea fondului de burse pentru studenți, comasarea școlilor cu mai puțin de 500 de elevi, modificări privind plata cu ora sau degrevările directorilor și inspectorilor sunt principalele măsuri din îmvățământ, care vor fi puse în aplicare din toamnă, printre măsurile. Legea 141/2025 , „Legea Bolojan”, a fost publicată în Monitorul Oficial în noaptea de 25 iulie.