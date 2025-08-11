- Publicitate -

Azi începe Bacalaureatul 2025, sesiunea de toamnă

David Mihalache
Astăzi, peste 30.000 de absolvenți de liceu vor susține prima probă scrisă la sesiunea a doua a Bacalaureatului, potrivit datelor comunicate de Ministerul Educației și Cercetării.

18.200 de candidaţi provin din promoţia curentă, iar circa 12.000 de candidaţi – din promoţiile anterioare.

Aceștia urmează să susțină fie întreg examenul sau, în funcție de rezultatele pe care le-au obținut, doar probele nepromovate.

Examenul se desfăşoară potrivit următorului calendar:

  • 11 august: Limba şi literatura română – proba E.a) – proba scrisă
  • 12 august: Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – proba scrisă
  • 13 august: Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E.d) – proba scrisă
  • 14 august: Limba şi literatura maternă – proba E.b) – proba scrisă
  • 18 august: Afişare rezultate probe scrise (până la ora 12:00), vizualizare lucrări scrise şi depunere cont

Examenul este promovat de candidaţii care îndeplinesc, simultan, următoarele condiţii: au susţinut toate probele de evaluare a competenţelor, au susţinut toate probele scrise (fiind notaţi cu minimum 5 la fiecare dintre acestea) şi au obţinut cel puţin media 6 (în baza notelor primite la probele scrise).

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
Povestea afacerii din Câmpina care dă viață lemnului

Alexandru Olteanu -
Când ai nevoie să bați în lemn și în...

KRIT: Doi tineri au adus la Ploiești jocurile de societate

Corina Matei -
Despre Ploiești se spune că este orașul care a...

Coca Vagneti, afacerea de succes din anii ’90 din Ploiești

Corina Matei -
Coca Vagneti este un nume de care se leagă,...
Hooverphonic, trupa pe care o asculți la radio, vine la Republik Fest

0
Una dintre cele mai iubite trupe europene de pop...
Exclusiv

Caz medical imposibil, rezolvat de dr. Mihai Băican

1
Medicul Mihai Băican, unul dintre puținii specialiști în ozonoterapie...
Exclusiv

Cum a ajuns un angajat al Primăriei Podenii Noi consul la Toronto

3
Un angajat al Primăriei Podenii Noi a ajuns consul...
Exclusiv

De unde vin denumirile străzilor din Ploiești

3
Observatorul Prahovean va publica o serie de materiale informative,...
Exclusiv

Povestea Retrologia spusă de DJ Papee și DJ Iulio, artizanii proiectului

0
Weekendul care a trecut, 2-3 august 2025, Republica de...
Eveniment

Nu așteptați o tragedie să reparați DN1A între Ploiești și Zalhana

0
Drumurile naționale care tranzitează județul Prahova au început să...
Educație

Povestea de succes a Alexiei, admisă la Politehnica din Lausanne

0
Alexia Apostolache, absolventă a Colegiului Național I.L.Caragiale din Ploiești,...
Social

Nneka, super-concert la Republik Fest 2025

0
Republik Fest 2025 (5-7 septembrie) aduce pe scena principală...
Sănătate

Lista analizelor gratuite pentru persoanele neasigurate

0
Persoanele care nu sunt asigurate la sistemul de sănătate...
Educație

Cum arată noul an școlar dacă profesorii vor renunța la grevă

0
Deși profesorii au de gând să boicoteze noul an...
Parcare la bloc, cu taxă, la Ploiești. Cum e în alte orașe

3
Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au fost invitații lui...
Emisiuni

Parcare cu taxă, la bloc, în Ploiești. S-au grăbit!

3
Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au fost invitații lui...
Emisiuni

Polițeanu: pot schimba fundamental Ploieștiul în 12 ani

27
Invitatul lui Marius Nica în podcastul Observatorul Prahovean LIVE...
Tovarășul Ion Iliescu a murit. Ce datorie avem?

9
Marți, 5 august 2025, tovarășul Ion Iliescu, primul „președinte...
Opinii Voxpublica

Cum era viața de copil de școală primară, în comunism

6
Am prins comunismul. Este adevărat, am prins puțin din...
Opinii Voxpublica

Ce trebuie făcut pentru a avea un Ploiești curat?

3
Este deja un peisaj deprimant în Ploiești unde, cu...
Povestea de succes a Alexiei, admisă la Politehnica din Lausanne

Marius Nica -
Alexia Apostolache, absolventă a Colegiului Național I.L.Caragiale din Ploiești,...

Cum arată noul an școlar dacă profesorii vor renunța la grevă

Luiza Toboc -
Deși profesorii au de gând să boicoteze noul an...

Număr nelimitat de elevi într-o clasă, cu aprobarea Inspectoratului

Luiza Toboc -
Inspectoratele școlare vor putea aproba depășiri sau diminuări nelimitate...

Încep probele scrise ale bacalaureatului de toamnă

Luiza Toboc -
Probele scrise ale sesiunii de toamnă a examenului de...
Profesorii strâng semnături pentru a bloca Legea Bolojan

Luiza Toboc -
Sindicaliștii din învățământ au în plan strângerea a 100.000...

Valoarea burselor școlare rămâne neschimbată

Luiza Toboc -
Cuantumurile burselor pentru elevi în anul școlar următor rămân...

Cât pierd profesorii pentru că li se majorează norma de predare

Luiza Toboc -
Noile măsuri fiscale adoptate de Guvern îi afectează profund...

Teach for Romania sprijină transformarea Școlii Gimnaziale Podenii Noi prin programul „Școli Strategice”

Observatorul Prahovean -
Școala Gimnazială Podenii Noi face de acum parte din...

