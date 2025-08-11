Azi începe Bacalaureatul 2025, sesiunea de toamnă

Astăzi, peste 30.000 de absolvenți de liceu vor susține prima probă scrisă la sesiunea a doua a Bacalaureatului, potrivit datelor comunicate de Ministerul Educației și Cercetării.

- Publicitate -

18.200 de candidaţi provin din promoţia curentă, iar circa 12.000 de candidaţi – din promoţiile anterioare.

Aceștia urmează să susțină fie întreg examenul sau, în funcție de rezultatele pe care le-au obținut, doar probele nepromovate.

Examenul se desfăşoară potrivit următorului calendar:

- Publicitate -

11 august: Limba şi literatura română – proba E.a) – proba scrisă

12 august: Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – proba scrisă

13 august: Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E.d) – proba scrisă

14 august: Limba şi literatura maternă – proba E.b) – proba scrisă

18 august: Afişare rezultate probe scrise (până la ora 12:00), vizualizare lucrări scrise şi depunere cont

Examenul este promovat de candidaţii care îndeplinesc, simultan, următoarele condiţii: au susţinut toate probele de evaluare a competenţelor, au susţinut toate probele scrise (fiind notaţi cu minimum 5 la fiecare dintre acestea) şi au obţinut cel puţin media 6 (în baza notelor primite la probele scrise).