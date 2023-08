Cum ne-a tras țeapă Hidroelectrica. Aviz ”amatorilor”!

Fac parte din cei peste 300.000 de români care, odată cu intrarea pe piața de furnizor final de electricitate a Hidroelectrica, au devenit clienții companiei „unicorn” a statului român. Și cum poveștile cu unicorni au final fericit doar în cărți, iată ce am pățit ca și client al Hidroelectrica Energie SA.

M-am ”mutat” la Hidroelectrica în luna iunie 2022 și, tot atunci, i-am făcut solicitare de abonare și tatălui meu. Amândoi eram clienți ai Tinmar Energy, cu care am avut o colaborare fără probleme, până în momentul în care nu ne-a mai convenit prețul energiei.

În cazul tatălui meu, solicitarea de a deveni client Hidroelectrica a fost făcută pe data de 02.06.2022. În data de 23.06.2022 a început contractul său și, oficial, a început și livrarea de energie electrică de către Hidroelectrica, încetând de drept contractual anterior (21 de zile de la momentul solicitării/încheierii contractului cu noul furnizor, conform ANRE).

Din acel moment, lună de lună, tatăl meu a transmis indexul în termenul indicat în contract, neprimind nicio factură de la Hidroelectrica până la data de 03.04.2023 când s-a trezit cu o somație de plată pentru suma de aproximativ 1000 de lei de la Tinmar Energy, fostul furnizor de energie electrică, cu care finalizase contractul din luna iunie 2022.

Imaginați-vă ce reacție poate avea un bătrân de 72 de ani, a cărui pensie nu este ”specială” în momentul în care primește o astfel de somație de plată.

Potrivit somației, suma de 1.054,39 lei, reprezenta facturi neachitate pentru furnizarea de energie electrică aferentă lunilor: Iunie, Iulie, August, Septembrie, Octombrie, Noiembrie, Decembrie 2022.

Frustrarea era cu atât mai mare cu cât personal, în toată această perioadă, am trimis periodic mailuri către Hidroelectrica pentru neemiterea facturilor. Hidroelectrica a trimis abia după 7 luni notificarea de schimbare a furnizorului.

Prima reacție a fost să discut cu Tinmar Energy, care a emis somația de plată. Așa am aflat că în baza lor de date contractul tatălui meu a încetat abia la data de 06.01.2023, după șapte luni de la intrarea efectivă în vigoare a contractului semnat cu Hidroelectrica, deoarece abia atunci noul furnizor a trimis notificarea de schimbare.

Practic, în tot acest timp, tatăl meu a fost abonat la doi furnizori de energie electrică pentru același loc de consum.

Am convenit cu Tinmar Energy că nu vom face nicio plată până nu se deslușesc ițele, numai că somația de plată era valabilă timp de 15 zile de la data recepționării (24.03.2023) iar, după această dată, suma datorată devenea executorie.

Hidroelectrica nu a răspuns nici în ziua de azi

După discuția cu Tinmar Energy, primul pas a fost să formulăm o sesizare cu solicitare de clarificări către Hidroelectrica, lucru făcut pe email în data de 03.04.2023. Deoarece nu am primit nici măcar o confirmare de primire din partea Hidroelectrica iar solicitarea a fost trimisă pe mai multe adrese, pe data de 18.04.2023 am revenit solicitând răspuns.

Au mai trecut câteva zile și, dată fiind situația, am trimis o petiție către ANRE, solicitând clarificări și rezolvarea situației.

Pe data de 12.05.2023, am primit răspuns din partea Distribuție Energie Electrică România, operatorul rețelei, prin care eram informați că solicitarea Hidroelectrica a fost făcută cu începere din data de 06.01.2023, în anul 2022 neexistând nicio solicitare din partea acestora pentru schimbarea furnizorului.

În aceeași zi, ANRE a transmis o notificare către Tinmar Energy, Hidroelectrica și Distribuție Energie Electrică România prin care erau somați să facă demersurile necesare pentru rezolvarea situației reclamate.

La mai bine de o lună distanță, pe 28.06.2023, timp în care nu am primit niciun fel de răspuns/soluționare din partea Hidroelectrica, am transmis o nouă sesizare pe email către aceștia în care am solicitat comunicarea în regim de urgență a răspunsul la petiția înregistrată cu nr. 65858/18.04.2023 la ANRE.

Ne aflăm, iată, la două luni de la ultimul demers făcut către Hidroelectrica iar, în tot acest timp, nu am primit niciun fel de răspuns, indiferent de adresele de email și căile de contact alese.

Dovada că Hidroelectrica își bate joc de abonați

Faptul că Hidroelectrica a anunțat cu șapte luni întârziere schimbarea furnizorului de energie electrică pe numele tatălui meu este dovedit de o platformă oficială online mai puțin cunoscută a ANRE. Site-ul posf.ro este locul unde fiecare consumator de energie electrică și gaze naturale poate verifica în timp real statusul și istoricul contractelor sale de furnizare.

Platforma confirmă faptul că pe data de 02.06.2022 a fost depusă cererea nr. 10260489 prin care se solicită procesarea contractului 2022.1433.3653. Potrivit aceleiași platforme, contractul cu SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE IN HIDROCENTRALE HIDROELECTRICA SA a intrat în vigoare la data de 23.06.2022 și nu la data de 06.01.2023.