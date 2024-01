Interviu cu Ioan Simion, Confind: „Eu nu am dat ciubuc niciodată nimănui!”

De peste 30 de ani Confind este un nume de referință pe piața de business din Prahova, una dintre cele mai de succes afaceri dezvoltate în zonă de către Ioan Simion, antreprenorul care, imediat după 1990, a luat decizia de a porni o afacere pe cont propriu. Care este secretul unei afaceri atât de longevive în opinia lui?

- Publicitate -

După Revoluție, ca orice om prevăzător, a început să-și pună întrebări de genul „Ce se întâmplă dacă…?”, mai ales că viitorul era nesigur în sfera intreprinderilor de stat, unde el lucra pe atunci.

„În primii ani după 89 nu știa lumea prea bine, nici cum vor evolua lucrurile, nici ce se va întâmpla, nici încotro este bine să o iei. Noi toți eram învățați cu economia socialistă, când m-am îngândit să înființăm o firmă proprie ca să avem o soluție de rezervă, o alternativă în cazul în care relația cu statul, ca salariat la stat, dispare…”, povestește Ioan Simion despre începuturile Confind, unul dintre principalii furnizori la nivel național de utilaje și echipamente pentru industria extracției de petrol și gaze.

Firma a fost gândită încă de la început să fie deschisă în Câmpina. „Ne-am imaginat că vom găsi mult mai ușor spațiu, condiții, forță de muncă decât în București. În București toată lumea se înghesuie să facă (…) dar noi am zis că trebuie să facem ceva aici, nu în altă parte. Și, uite așa, a luat naștere Confind…”, mai spune Ioan Simion. „Mie îmi place, când ne apucăm de o treabă, să o facem cum trebuie, cu simț de răspundere”, adaugă el.

Secretul unei afaceri de peste 30 de ani? „Ceea ce eu am constatat, mult mai târziu, este că, dacă cei care au început, care au pornit firma, nu se înțeleg între ei, din diverse motive, firma dispare. Și atunci m-am străduit să pătrez bunele relații cu toți asociații pentru ca firma să nu aibă de suferit. (…) Acesta este principalul motiv pentru care Confindul a supraviețuit 32 de ani. Și nu doar a supraviețuit, ci s-a dezvoltat continuu de la an la an…”

Dezvoltarea Confind s-a produs având la bază principii sănătoase

Secretul dezvoltării Confind a avut la bază un principiu solid, care nu a dat greș: profitul reinvestit și foarte puțini bani „luați acasă”. „De exemplu, noi nu am luat dividende din 2011. Din dividendele de atunci, abia acum luăm din ele…”, mărturisește antreprenorul. În această perioadă, din 2011 încoace, tot profitul a fost reinvestit în firmă.

O altă practică a firmei a fost aceea de a nu se împrumuta la bănci, decât foarte rar. „Când ne-am împrumutat am avut un scop anume. Este mai bine să nu fii dator la bănci. (…) Noi ne-am dezvoltat organic, încet, cu pași mărunți…”, mai explică Ioan Simion.

- Publicitate -

Relația cu statul este și aceasta aproape inexistentă. „Noi nu am lucrat niciodată cu statul. (…) Acolo ți se dă cu o mână și se întinde mâna cealaltă să îi dai ceva înapoi. Eu nu am dat ciubuc niciodată nimănui”, spune mândru antreprenorul. Și tot el mai recunoaște faptul că nu a venit niciodată niciun politician la el să îi ceară ceva deoarece este binecunoscut faptul că el nu dă. „Am zis oficial, peste tot, la diverse întâlniri, că nu dau ciubuc. Și, dacă nu dau, n-au îndrăznit să ceară…”, mai completează acesta.

Despre relația cu statul: „Nimeni nu ne ajută”

Ioan Simion este de părere că nu a avut niciodată de suferit tocmai pentru că nu a așteptat niciun ajutor de la nimeni. Statul nu ajută cu nimic antreprenorii, este ideea pe care o afirmă Ioan Simion și care este aceeași cu a multor reprezentanți ai mediului de afaceri. Deși contribuie substanțial la bugetul de stat cu taxele pe care le plătesc, antreprenorii nu găsesc niciun sprijin pentru ei din partea Guvernului, ba dimpotrivă.

Confind este, la momentul de față, cel mai mare angajator din Câmpina, cu aproximativ 1.000 de locuri de muncă ocupate. Din păcate lipsa de forță de muncă se resimte și aici, și în special în ceea ce privește forța calificată: sudori, lăcătuși, etc., pe care Confind îi „închiriază” de la alte firme.

- Publicitate -

Totuși, antreprenorul a observat că în ultima vreme s-a mai oprit acest exod al populației, asta punând-se și pe baza creșterii salariului din ultimii ani. Aliniindu-se la tendințele pieței, și la Confind au fost crescute salariile, astfel că oamenii sunt din ce în ce mai motivați să rămână și să lucreze aici.

Cu toate acestea, antreprenorul are o nemulțumire evidentă legată de prevederile Guvernului, de fapt ale guvernelor care se perindă pe la conducerea țării, legate de stabilirea de avantaje, cum ar fi zile libere, salariul minim, etc.

„Hotărăște Guvernul, pentru mine, firmă privată, să-i măresc salariul minim. Mărind salariul minim, că așa zice legea, ajung să trec cu salariile minime înaintea meseriașilor de bază: sudori sau mecanici. Vrând-nevrând, pentru că salariul minim este prea mare, trebuie să le măresc și celorlalți salariile. Este o creștere forțată…”, este de părere Ioan Simion. El mai crede că aceste salarii trebuie crescute în măsura în care firma poate să ofere aceste creșteri, nu pentru că așa zice statul.

- Publicitate -

Această problemă apare mai ales în cazul câștigării licitațiilor pentru diverse lucrări, licitații cu ciclu lung de fabricație. În aceste cazuri, când licitația este câștigată la un anumit preț, este dificil de manageriat o creștere legală a salariului minim, de exemplu, pentru că banii pentru respectiva lucrare sunt aceiași, nu se modifică în timpul derulării contractului, explică Ioan Simion.

„În timpul ăsta (al derulării lucrării – n.r.) câte lucruri se schimbă în legislație? Ce faci cu ele? Tu trebuie să te descurci tot în banii pe care i-ai obținut la licitație…”, spune antreprenorul, care, asemeni multor oameni de afaceri, este foarte deranjat de lipsa de predictibilitate a legislației care afectează mediul de afaceri din România. „Nu știi la ce să te aștepți. Nu știi dacă la vară va fi același lucru ca acuma.. (…) N-ai niciun fel de posibilitate să-ți planifici nimic și atunci te mulțumești să faci pași mici ca nu cumva să greșești ceva”, concluzionează acesta.

În ceea ce privește afacerile, clientul cu cea mai mare pondere în businessul Confind este, bineînțeles, compania OMV, aceasta fiind responsabilă de 60-70% din comenzile executate de firma românească.

- Publicitate -

De câțiva ani însă un alt client important al portofoliului Confind a devenit și compania Romgaz, care are în derulare din ce în ce mai multe contracte la puncte de extracție de pe întreg teritoriul țării.

Constant, în ultimii ani, firma din Câmpina a investit mult, reușind să crescă productivitatea și calitatea pentru că „toată lumea vrea termen de garanție cât mai mare și nu numai”, explică Ioan Simion.

Pariul cu agricultura nu a fost unul câștigător

Pentru că nu a vrut să se limiteze doar la industria petrolieră și de gaze, în urmă cu șapte – opt ani, Ioan Simion a considerat că ar fi momentul propice să se apuce și de agricultură. „Agricultura și sănătatea sunt cele două domenii în care va exista mereu cerere”, a considerat el, așa că a pus bazele Agroserv, pentru a intra în rândul fermierilor.

- Publicitate -

„Am cumpărat 240 de hectare la 10 kilometri de Balș, plus echipamente agricole și tot ce mai era necesar, și ne-am chinuit timp de șapte ani să dezvoltăm o fermă seriosă, bună, rentabilă. Și am ajuns la concluzia că trebuie să o vând pentru că, dacă lucrezi corect, nu e rentabil”, povestește antreprenorul.

Agroserv nu a mers deoarece, neproducând decât cereale, nu exista posibilitatea vânzării acestora decât către Glencore, la Dunăre. Iar prețul oferit de această companie nu lăsa loc de profit. Drept pentru care, după câțiva ani de încercări, firma Agroserv a fost desființată iar afacerea a fost vândută și abia au fost recuperați banii pe pământ și pe utilaje.

„Cine vrea să se apuce de agricultură, s-o facă. Dacă o face legal, nu este rentabil, în ziua de azi, cu legea de azi…”, este de părere Ioan Simion.

Spitalul Sanconfind și Biserica Voila, proiecte demarate din dorința de a face și altceva pentru societate

În 2012, a fost ridicată Biserica din curtea Spitalului Voila iar apoi, în 2015, cel mai mare spital privat din zonă, Sanconfind, și-a deschis porțile „ca să rezolvăm și alte nevoi ale oamenilor, nu doar nevoia de a avea serviciu, salarii, etc.”

De la prima schiță a proiectului și până la pictura interioară, biserica de la Voila a fost executată în totalitate de SC Confind. „Nu e mare, dar e o biserică, nu o jucărie, și suntem mândri că, datorită consilierii pe care am avut-o, (…) biserica arată foarte bine și respectă toate canoanele bisericești, și ca arhitectură, și ca pictură și ca funcționalitate”, spune Ioan Simion.

Marea realizare legată de această biserică este, în opinia lui, amplasamentul acesteia, în apropierea clădirilor Spitalului Voila unde, consideră el, oamenii chiar au nevoie să se ducă la biserică.

În ceea ce privește Centrul Medical Sanconfind, ideea a pornit în 2010-2011, izvorâtă din lipsa acută a unei unități medicale private de la Predeal la București. „În zona noastră, de la Predeal la București, nu exista niciun spital privat serios, în afară de policlinici sau diverse clinici cu una-două specialități…”, spune antreprenorul.

Sanconfind a fost temeinic documentat înainte de ridicare, și bazele lui au fost puse în urma unor vizite în străinătate, la spitale private, pentru a se inspira din modelul acestora. „După ce am văzut ce e acolo, m-am întors acasă convins fiind că și noi putem să facem la fel, dacă nu mai bine”, a mai declarat acesta.

Proiectarea spitalului s-a făcut la nivelul standardelor din străinătate, în condițiile legii românești de siguranță și funcționare a spitalelor. „Spitalul e altfel de clădire. Dacă e cutremur de gradul 8, pacienții din spital nu au cum să plece, să fugă pe scara de incendiu…”, spune Ioan Simion. Astfel, Spitalul Confind respectă toate normele de siguranță, se întinde pe o suprafață de 11.000 de metri pătrați, și a fost inaugurat în 2015.

În timp s-a dezvoltat pe mai multe ramuri, are recuperare medicală, laborator, imagistică, maternitate, dar și multe alte specializări: ortopedie, dermatologie, obstretică-ginecologie, etc. și se adaugă continuu noi specializări, pe măsură ce sunt aduși medici specialiști.

„Mi-am făcut datoria morală să fac ceva în zona asta (de sănătate – n.r.). Eu m-am născut la Provița, peste deal, aici, și am vrut să fac ceva, să rămână ceva de pe urma noastră…”, mai adaugă Ioan Simion.

„Din 2015 au trecut opt ani. Spitalul încă nu este rentabil (…) Nu vrem să scoatem profit de pe urma spitalului, dar măcar să ne acoperim cheltuielile aș vrea…”, spune Ioan Simion. Are speranțe pentru că, pe măsură ce trece timpul, valoarea pierderilor scade continuu, așa că sunt șanse mari să se întâmple acest lucru. Calitatea actelor medicale executate la Sanconfind a pus acest spital pe harta unităților medicale de încredere în Prahova iar acum, în al nouălea an de funcționare, se bucură de un număr destul de mare de pacienți care revin aici pentru orice problemă au, sau care îl recomandă și altora.

Partea de atractivitate a pacienților față de Sanconfind este reprezentată în proporție de 50% de infrastructură, iar 50% este reprezentată de medici. Preferințele pacienților se îndreaptă spre specializări ca: dermatologie, ortopedie, cardiologie, gastro-enterologie, și lista poate continua. Din ce în ce mai mulți oameni se îndreaptă spre acest spital unde au rezultate foarte bune pentru afecțiunile de care suferă.

Deși nu a beneficiat de reclamă agresivă în toți acești ani, Sanconfind este un spital privat binecunoscut în Prahova și asta mai ales datorită pacienților mulțumiți care au fost tratați aici.

Cel mai nou domeniu în care Confind vrea să pătrundă: echipamentul militar

De mulți ani de zile industria de echipament militar a fost un domeniu tentant pentru Ioan Simion. Din păcate, neavând experiență în domeniu, un contract direct pentru realizarea de astfel de echipament nu avea cum să obțină.

Confind are dotarea necesară, ca mașini-unelte, ca sudură, ca tot, în timp ce intreprinderile Romarm sunt complet depășite din punct de vedere tehnic. Romarm are dreptul de a prelua comenzi, dar nu are posibilitatea de a le realiza. Confind are cum realiza comenzi, dar nu are dreptul de a le prelua. Și astfel s-a ajuns la o situație dificilă, dar Confind a reușit totuși să ajungă să producă piese pentru echipamentul militar.

„Am reușit să obținem toate calificările, certificările, aprobările și am început să facem piese de schimb. (…) Am pus în funcțiune zilele acestea o mașină laser de debitat table de blindaj (…). Am adus un laser în valoare de 800.000 de euro, l-am montat și acum, deja nicio altă întreprindere din armată nu are așa ceva…”, spune antreprenorul.

Piesele realizate de Confind sunt pentru dotarea armatei, dar nu pentru armament ci pentru partea auto: mașini blindate, piese de schimb pentru ele, etc. La licitații nu participă direct, pentru că nu au experiență similară și nu au cum, dar ei sunt subcontractori ale firmelor străine care participă la licitațiile organizate de Ministerul Apărării.

„Dacă nu te adaptezi la ce se întâmplă în lume, rămâi în urmă cu tehnica, cu mașinile…”, spune Ioan Simion. Însă mai adaugă: „Dacă vom fi mereu atenți la piață, Confind va trăi în continuare și se va dezvolta și sper să nu facem de râs țara asta! Asta înseamnă Confind, asta înseamnă Sanconfind, asta înseamnă cei 1.000 de oameni care lucrează la Confind”, încheie cu hotărâre antreprenorul.

Confind și Sanconfind reprezintă dovada clară că afacerile de succes se întâmplă și în Prahova și dau speranțe celor aflați la început de drum că „și la noi se poate să reușești”. Ceea ce Ioan Simion a reușit să facă în Prahova poate fi un model și, cu siguranță, afacerile sale vor dăinui și vor fi preluate de către cei îndreptățiți.

Acest articol face parte din campania Observatorului Prahovean, „Antreprenori de Succes”, nu este unul sponsorizat sau susținut de Confind sau Sanconfind și nu există un contract comercial pentru publicarea lui. De asemenea, nimeni din partea Confind sau Sanconfind nu a citit și nu a aprobat textul înainte de apariția lui.