Antreprenori de succes. Interviu cu Marius Țapu, Class Beton și Artsani: „Un copil care nu-și validează prin propria muncă performanța, nu va fi niciodată ancorat în realitate”

Despre începuturile antreprenoriatului, despre Artsani și Class Beton, despre educația copiilor și rolul lor în viitorul țării, Marius Țapu a fost de acord să ne povestească într-un amplu interviu în cadrul Campaniei Observatorul Prahovean, „Antreprenori de succes”.

Urmăriți la finalul textului interviul în format VIDEO

Afacerile, între care acum sunt importante Class Beton și Artsani, business-uri de peste 170 de milioane de lei în 2021, au început cu 20 de ani în urmă, mai exact în anul 2002, pe locul Oborului din Ploiești, acolo unde se află în prezent magazinul Dedeman, o altă afacere românească de succes. „În documentele inițiale era trecut inițial „grajd”, povestește Marius Țapu, discretul am de afaceri care, alături de Oleg Tătaru, a pus bazele businessului Artsani, unul din marii retaileri de bricolaj din Prahova. Marius recunoaște că dezvoltarea Artsani se datorează, în principal, echipei din care a făcut parte, alături de fratele său, George, vărul său, Vasile și bineînțeles, Oleg și soția acestuia, Valentina, care au avut rolul principal.

De curând Artsani, prin departamentul de vânzări online s-a extins în afara județului Prahova, flota sa acoperind zone din ce în ce mai îndepărtate.

Online-ul l-au deschis târziu comparativ cu competitorii din piață, dar acest lucru s-a întâmplat pentru că Artsani este orientat și spre partea de „service”, pe care o asigură clienților lor și atunci nu se îndepărtează prea mult „de casă”. „Am fost tot timpul preocupați de o interacțiune umană și cât mai completă. Asta a fost deviza noastră!”, spune Marius Țapu, explicând de ce totuși businessul Artsani este concentrat mai mult în Prahova. Au oameni specializați pe fiecare departament astfel încât să poată asigura clienților asistență de service. Din această cauză online-ul nu a fost niciodată o prioritate. „A fost o chestiune de viziune…”, explică antreprenorul.

Începuturile antreprenoriale ale lui Marius Țapu

Vârsta de 18 ani l-a găsit realizând fotografii la diverse evenimente private. Dar această „carieră” de fotograf o începuse deja cu aproximativ doi ani în urmă.

Odată cu majoratul a fost marcată trecerea la nivelul superior: a deschis o discotecă. „Undeva într-un sat de lângă Mizil…”, își amintește Marius Țapu.

Discoteca a fost un real succes, iar tânărul Marius, student la Electronică și Telecomunicații, și-a făcut boxele într-un garaj… la propriu! Aceea a fost perioada în care l-a cunoscut și pe Oleg Tătaru care, ulterior, avea să-i devină partener de afaceri în ceea ce urma să se dezvolte ca Artsani, un lider local pe piața de bricolaj. „Oleg era prezent în obor, iar eu căutam boxe rusești pentru a oferi oamenilor care veneau la discotecă un sunet de calitate”, povestește antreprenorul.

Această afacere înfloritoare a adus cu sine și sacrificii însă. Marius nu mai avea weekenduri „Era ca o meserie de preot, că preotul nu are weekenduri…”, mai povestește el.

Pe lângă discotecă, în aceeași perioadă, începutul anilor 2000, Marius Țapu ajunsese să aibă și cea mai mare sală de internet cafe din România, situată în Ploiești, unde avea peste 120 de computere. În total deținea însă patru săli de internet cafe, dar celalalte trei erau mai mici. În total, în cele patru săli ale sale, avea aproximativ 200 de calculatoare.

Tot în aceeași perioadă s-a dezvoltat și la internet service provider, punând bazele unei firme achiziționată într-un final de gigantul RDS&RCS și, tot atunci, a pus și bazele unei afaceri cu dvd-uri și camere foto digitale. Cu alte cuvinte dezvoltase un antreprenoriat pe mai multe planuri.

Tot el, împreună cu un grup de prieteni, au pus bazele EVO GPS, o firmă de monitorizare și localizare prin GPS a flotelor auto. În urmă cu cinci ani de zile această firmă a fost achiziționată de Vodafone România.

Atunci când există un om cu spirit antreprenorial, orice se poate transforma într-o afacere de succes. Așa a fost momentul în care, într-un magazin, Marius a observat câteva materiale sanitare italienești de o calitate net superioară față de tot ce exista pe piață la ora respectivă.

Și atunci, în urma unei discuții cu Oleg Tătaru, s-au hotărât să pună bazele unui magazin „mare și frumos”. Aproape doi ani au tatonat terenul, cum se spune, și apoi a luat ființă Artsani, businessul care i-a propulsat pe amândoi în topul antreprenorilor de bricolaj din țară.

Toate aceste afaceri de succes au început din dorința de a face ceva. „Toate s-au născut dintr-o joacă și dorință sinceră de a face câte ceva, ceva mai mult, nu să stăm așa și să așteptăm”, explică antreprenorul motivele care au stat în spatele multiplelor afaceri în diverse domenii.

Cel mai recent business dezvoltat este Class Beton Agregate care a fost înființat cu câțtiva ani în urmă și unde Marius Țapu a început acum extinderea și dezvoltarea acestuia. „De aici urmează să diversificăm activitatea pe ceea ce-mi place foarte mult să fac, și anume producție”, dezvăluie Marius Țapu.

Dealtfel, în ceea ce privește Class Beton Agregate, antreprenorul este implicat 100%, dovadă stă și biroul său, amenajat pe într-un container pe șantier, acolo unde se desfășoară totul, acolo unde afacerea trăiește.

Marius Țapu și RBL – Romanian Business Leaders

Pentru că își dorește cu tărie să facă ceva bun pentru această țară, în calitate de antreprenor, Marius Țapu este parte a RBL – Romanian Business Leaders, o asociație de antreprenori care pun umărul pentru implementarea diverselor proiecte cu scopul educării tinerilor și a sprijinirii celor care au nevoie.

Unele dintre proiectele ințiate de RBL au fost preluate și asumate ca strategie de țară, ca RePatriot, programul care își propune repatrierea românilor aflați peste graniță.

În ultima vreme activitatea lui Marius la RBL a scăzut în intensitate deoarece este preocupat acum de stabilizarea și dezvoltarea companiei Class Beton, dar nu a renunțat la ideile pe care le-a îmbrățișat odată cu RBL, respectiv activitățile care aduc valoare adăugată în România.

„Este foarte greu ca țara noastră să ajungă să își revină, să aibă un Produs Intern Brut semnificativ din comerț și servicii. (…) Resursa reală a României a fost acest dar, această inteligență, această forță de muncă calificată pe care noi am avut-o (…) și care, în acest moment, aduce plus valoare celorlalte țări, nu nouă.”, spune Marius Țapu.

În acest moment antreprenorul spune că este preocupat de modul în care poate să creeze activități de producție care să înglobeze proiectare, dezvoltare, cercetare, care să aducă plus de valoare și chiar să meargă spre export pentru a putea scădea balanța deficitului comercial. „Noi, antreprenorii români, trebuie să dezvoltăm activități specifice pentru a rămâne profitul în țară”, spune cu convingere Marius Țapu.

Până în prezent, alături de partenerii săi de afaceri, Marius Țapu a creat în Prahova aproximativ 500 de locuri de muncă.

Planurile de viitor ale antreprenorului Marius Țapu

Ca planuri de viitor are în vedere înființarea unei companii de utilaje specifice pentru industria de minerit și industria de betoane și balastiere. „Avem know-how-ul necesare, pe care l-am înglobat în activitate de peste 11-12 ani. Și asta înseamnă enorm”, spune antreprenorul.

Tot în ceea ce privește viitorul, Marius Țapu a înființat o fundație „care va fi beneficiara tuturor activităților mele antreprenoriale”, dezvăluie Marius.

Antreprenorul consideră că în afară de ceea ce este necesar pentru el și familia lui, toate celelalte trebuie să se întoarcă aproapelui. Nu crede că acumularea de avere fără un scop este bună, și consideră că „puterea este cel mai puternic drog”. Din aceste motive consideră că, din ceea ce are, prin intermediul fundației pe care a deschis-o, trebuie să ofere și altora.

Fundația nou înființată, „Suflare de Viață”, este gândită să aibă programe dedicate copiilor și bătrânilor, iar activitatea acesteia va fi întoarcerea binelui către aproape.

O preocupare pe care antreprenorul o are este legată de educația copiilor, ramură care va fi parte a fundației. Aplicațiile, dispozitivele, gadget-urile sunt menite să țină copiii ca într-o transă și acest lucru trebuie schimbat, este de părere Marius Țapu. Copiii trebuie atrași spre muzică, spre sporturi, spre mișcare „și asta ține de noi”, mai completează el.

Tinerii sunt cei care urmează, cei care vor moșteni țara. Iar ei fac ceea ce înțeleg, ceea ce văd. „Așa că, hai să le arătăm să înțeleagă frumosul, să înțeleagă muzica, să înțeleagă ce înseamnă voluntariatul (…) Mulți dintre ei nu au șansa asta, nu au posibilități…”, este de părere antreprenorul.

El mai recunoaște că fără partea inițială, cea de antreprenoriat, nu ar fi avut posibilitatea să realizeze tot ceea ce își dorește prin fundația nou-deschisă. Consideră că antreprenoriatul este un mijloc. „Eu nu am pornit cu o fundație și am căutat să atrag fonduri pentru diferite proiecte”, spune el.

Este deschis însă colaborării cu toți oamenii de afaceri care rezonează cu proiectele propuse de fundația lui. „La bine trebuie să fim cât mai mulți, la rău se numește „anturaj”, spune Marius Țapu pe un ton glumeț. Beneficiarul activităților antreprenoriale de acum încolo va fi fundația, conchide antreprenorul în ceea ce privește modul în care se vor desfășura lucrurile în viitor.

Marius Țapu este un om cu credință în Dumnezeu, care, consideră el, l-a ajutat pe parcursul întregului drum de până acum și îl va ajuta în continuare.

Educația copiilor trebuie să fie prioritatea tuturor pentru a dezvolta o societate sănătoasă

Marius Țapu are o familie frumoasă, așa cum declară, are doi copii extraordinari, Teodora, care are 19 ani și Matei, care are 15 ani, și, împreună cu soția, Mădălina, se bucură de ei.

”Matei, încă de mic, ne-a dat mie și soției, câteva lecții importante, prin blândețea și inteligența lui. Acum este licean, îi place tenisul și se gândește, încă, ce carieră va urma. Acum cochetează cu medicina.”, povestește Marius cu mândrie despre fiul său.

În ceea ce o privește pe fiica sa, Teodora, pasionată de arhitectură, și ajunsă deja la momentul alegerii facultății, Marius își dorește ca aceasta să se valideze prin propriile forțe. Și este un principiu de la care nu se abate. „Din punctul meu de vedere nu au nicio legătură veniturile părinților cu veniturile copiilor”, spune antreprenorul. „Un copil care nu-și validează prin propria muncă și prin propriile rezultate performanța, nu va fi niciodată ancorat în realitate. Și nu-l ajuți, îl distrugi”, este de părere antreprenorul.

Din experiența celor care îl înconjoară a observat faptul că majoritatea copiilor ai căror părinți au o situație financiară bună ajung să eșueze. „Motivul pentru care eșuează este că ajung fără aspirații, nu mai au idealuri…”, crede Marius.

Educația copiilor este un aspect care îi preocucupă, pe părinții Marius și Mădălina destul de mult. Cred cu tărie că tinerii sunt viitorul țării și, oferindu-le o educație corectă, sănătoasă, îi vor crește adulți responsabili pe care societatea să se poată baza. Iar acest principiu îl aplică în primul rând copiilor lor. Acesta este și unul din scopurile pentru care există Fundația „Suflare de Viață”.

Cu o familie apropiată de credință, un antreprenor priceput, un om care, din ce are, dă și altora, și nu numai, încearcă să facă ceva pentru România și pentru tinerii care vor prelua această țară. Astfel poate fi descris omul și antreprenorul Marius Țapu.

Acest articol nu este unul sponsorizat sau susținut de Marius Țapu, Artsani sau Class Beton Agregate și nu există un contract comercial pentru publicarea lui.