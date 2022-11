Povestea Fermei Dacilor spusă chiar de Cornel Dinicu, antreprenorul care aduce zeci de mii de turiști pe dealurile din Tohani în fiecare an

Departe de tumultul și aglomerația de pe Valea Prahovei, pe dealurile din Tohani, într-o oază de liniște, se găsește Ferma Dacilor, proiectul început de un antreprenor prahovean crescut pe dealurile din zonă.

Povestea Fermei Dacilor a început cu 10 ani în urmă, când Cornel Dinicu a achiziționat terenurile „pline de mărăcini” pe care, ulterior a dezvoltat afacerea.

„Lăsam mașina în stradă că nu puteam să intrăm în fermă. Și am tot cumpărat, din aproape-n aproape până am ajuns la 40 de hectare. Apoi ne-am apucat să construim o fermă cu mâncare bio. Inițial a fost pentru mine și familie. Apoi au vrut și prietenii mâncare bio. Și așa am început să livrăm coșuri cu mâncare bio. Nu era, la vremea respectivă, nimeni să livreze un coș complet: ouă, lapte, brânză, salam, miere, ulei presat de floarea soarelui. Așa că ne-am apucat noi să livrăm coșuri complete cu mâncare bio, cu de toate, ca la supermarket.”, povestește Cornel despre începuturile businessului.

De la un grajd de animale, la un complex cu 30 de camere și mai sunt multe de realizat

Începuturile au fost frumoase. Totul s-a bazat pe nevoia familiei de a avea un loc de unde să se aprovizioneze cu hrană cât mai naturală.

Ferma a fost primul pas. Au achiziționat și animale și, un an de zile, au mers așa. Până când, la un moment dat, pentru că în zonă sunt multe animale sălbatice, s-au trezit cu o lipsă de 1.000 de păsări. Acela a fost momentul când Cornel a realizat că nu se poate în asemenea fel. Și, peste noapte, a decis să schimbe proiectul: din grajdul de animale a pus bazele unui restaurant.

Cornel este, așa cum singur se descrie, un tip vulcanic. „Mulți oameni nu realizează că sunt multe de făcut într-o viață și că nu prea avem timp să le facem așa, cu încetinitorul”, spune el. Așa că a decis ca el să facă totul instant. Cum îi vine o idee, o și pune în practică. „Mai puține analize, mai puține studii de fezabilitate”.

Recunoaște totuși că este un risc major ca, atunci când te apuci de un business, să nu faci analize. Se consideră totuși un tip norocos și spune că lui i-au ieșit toate până acum. Spune despre el că „are instincte bune”.

Se plânge însă de reacțiile lente ale autorităților. Ca și altor antreprenori, birocrația îi cam pune „bețe-n roate”. Pentru a exemplifica, ne-a dezvăluit faptul că PUZ-ul la clădirea în care acum se află restaurantul a durat patru ani.

În plus, de 10 ani are cerere depusă pentru mărirea puterii de curent. Până atunci, pentru că penele de curent sunt dese, se descurcă cu generatoare. Nu au apă curentă, gaze, iar încălzirea vine „cel puțin 10.000 de euro pe lună”. „Dar, cu toate astea, mergem înainte și nu ne lăsăm că doar suntem daci”, completează Cornel.

„La partea de cazare am început cu 6 camere în clădirea unde este acum restaurantul. Ideea de început a fost că trebuia să doarmă undeva. Apoi s-au tot extins până au ajuns, în prezent, la 30 de camere și, evident, nu se vor opri aici. Avem și căsuțe în copac, căsuțe dacice…”, spune antreprenorul.

Proiectul s-a bucurat de recunoaștere și pe plan internațional odată cu vizita celebrului vlogger, Mark Wiens, venit în vizită în România. După câteva zile petrecute la Ferma Dacilor, a plecat mai mult decât încântat și, odată cu lansarea episodului „Insane Food Romania”, au început să curgă turiști străini din toate colțurile lumii, toți dornici de o experiență similară cu a lui Mark.

„Nu am văzut în viața mea pe cineva să mănânce mai mult și cu atâta poftă ca Mark Wiens. Și, dacă te uiți la el, n-ai spune…”, povestește „off the camera” Cornel Dinicu, despre celebrul vlogger.

Între viața de familie și Ferma Dacilor

Cornel și familia sunt stabiliți în București. Acolo locuiesc, acolo merg copiii la școală. „Muncesc mult. Mă trezesc dimineața la 4, la 5 sunt în curte. Ne culcăm târziu…”, povestește antreprenorul.

În ceea ce privește viața de familie, Cornel are cinci copii, dintre care cel mai mare are 21 de ani, iar cel mai mic 3 ani. Cel mare este student și, în același timp, lucrează și la fermă, la afacerea familiei.

În ce-i privește pe cei mici, ei merg la școală în cursul săptămânii, vin la fermă în weekend… „Asta e viața, trebuie să faci sacrificii. Nu ai cum să le împaci pe toate”, spune Cornel, conștient într-un fel că a renunțat la multe în ceea ce privește familia lui.

Referitor la fermă, la început totul era o râpă. Prietenii mereu îi spuneau: „Ce cauți în râpa aia? Acolo nu o să ai succes niciodată”. El însă a văzut lucrurile din alt unghi și iată că merge. Dar cu sacrificii mari „Fără sacrificii nu poți”, spune Cornel Dinicu.

De fapt, din dorința de a oferi familiei o viață mai sănătoasă, a început antreprenorul proiectul „Ferma Dacilor”.

„În jurul terenurilor pe care le-am achiziționat, dacă am copilărit pe dealurile acestea, mi-am adus aminte că sunt niște situri arheologice în zonă. La Budureasca, de exemplu, s-au găsit vestigii arheologice de pe vremea dacilor și am considerat că pot să creez o fermă, deși dacii nu aveau ferme. Deci eu am creat o fermă… cu dacii din zonă… a ieșit Ferma Dacilor.”, dezvăluie antreprenorul povestea scurtă a originii numelui fermei.

„Centru SPA și clinică de recuperare medicală” este proiectul viitor de anvergură

Pentru viitor „cam peste trei ani”, intenționează să deschidă un centru SPA. Pentru aceasta însă, începe să depună documentația de acum pentru a fi gata atunci. „Sistemul este foarte greoi și foarte încâlcit. Nu te ajută, doar te încurcă. Mi-aș dori ca sistemul să nu mă mai încurce, să fie lucrurile mai simple. Că nu facem nimic ilegal…”, spune Cornel cu năduf.

Este totuși optimist cu privire la proiectul său, pe care și-l dorește din tot sufletul. „Agroturismul este destul de plictisitor, destul de greu de dezvoltat. Nefiind într-o stațiune opțiunile sunt destul de limitate. Ne ajută drumul vinului și cramele din jurul nostru. Avem și câteva atuuri față de stațiunile de pe Valea Prahovei: suntem aproape de București dar nu se stă în trafic și aglomerație Avem aer curat, natură multă, drumul vinului, multe crame… Zona este în plină dezvoltare, suntem pe paralela 45, pe paralelă cu Chianti și cu Bordeaux, deci solul este fantastic pentru cultivarea viței de vie.

Potențialul zonei este fantastic, totul de dezvoltă accelerat și eu cred foarte tare în proiectul ăsta. Avem de muncă două vieți aici, și pentru următoarele generații.”

În ceea ce privește centrul de recuperare, fiind o clădire de anvergură, va trebui ca totul să fie făcut ca la carte.

„În câțiva ani probabil… centru SPA, clinică de recuperare, asta ca să putem să umplem și în cursul săptămânii. Acum, în cursul săptămânii, ori e plin, ori e gol. Weekendurile sunt ocupate până peste 3 luni. Va fi un centru destul de mare, ca să putem aduce sportivi în cantonament…

Centrul SPA va avea și SPA turistic și SPA medical. Cel turistic va funcționa în weekend, pentru turiști, cel medical în cursul săptămânii. La cel medical se încadrează și seniorii și sportivii. Sperăm să prindem și ceva fonduri pentru că tot ce au ridicat până acum a fost doar cu fonduri proprii.”, dezvăluie Cornel Dinicu planurile de viitor.

Ferma Dacilor este un business prahovean, unic în Europa, care, încet-încet, începe să se bucure de o recunoaștere internațională.

Începută din dorința unui singur om de a asigura o viață sănătoasă familiei lui, a ajuns, în 10 ani de zile, să ofere un strop de viață sănătoasă oricui îi trece pragul.

Faptul că se bucură de atâta succes este dovada clară a faptului că, în ceea ce privește acest proiect, Cornel Dinicu a tras lozul câștigător și a pus bazele unui business care va putea fi predat generațiilor următoare.

Interviul în format VIDEO cu Cornel Dinicu va fi publicat miercuri, 23 noiembrie, de la ora 20:00

Acest articol nu este unul sponsorizat sau susținut de Ferma Dacilor și nu există un contract comercial pentru publicarea lui. De asemenea, nimeni din partea Fermei Dacilor nu a citit și nu a aprobat textul înainte de apariția lui.