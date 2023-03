Antreprenori de succes. Interviu cu Dragoș Irimescu, Wetterbest: „În momentul în care începi cu motive pentru care să NU începi o afacere, nu prea ești făcut pentru afaceri”

Despre începuturile Wetterbest, un business de milioane de euro, despre secretul reușitei în afaceri și despre tinerii din ziua de astăzi, Dragoș Irimescu a acceptat să ne acorde un amplu interviu în cadrul campaniei Observatorului Prahovean, „Antreprenori de succes”.

„Nu inventa roata!”, este deviza după care se ghidează în viață antreprenorul prahovean, deviză care l-a ajutat și l-a dus acolo unde este acum: în topul celor mai de succes oameni de afaceri din România.

Orice început este greu. „Nu am bani să încep! Nu am cum să fac rost de aia! Nu am spațiu! Nu știu cum!”, și lista de NU-uri poate continua. Oricine își dorește să înceapă o afacere dar trece prin NU-urile de mai sus (sau prin altele) este bine să se gândească de două ori înainte să înceapă… orice. Nu toată lumea poate fi antreprenor, are spirit pentru așa ceva. Și, mai ales, nu este ușor să începi o afacere.

Dragoș Irimescu este un antreprenor care are afacerile în sânge și, mai mult, este o sursă de inspirație pentru oricine își dorește să înceapă propria afacere. El este dovada vie că se poate, în România, să devii milionar în euro!

Experiența lui de viață și de afaceri este o lecție pentru tinerii curajoși care vor să devină antreprenori. Dar este pentru cine este interesat și își dorește să o asculte…

Wetterbest a fost o încununare a acumulărilor de know-how în afaceri

Domeniul țiglelor metalice și al învelitorilor metalice în general, este un unul în care antreprenoriatul românesc este în frunte, domină piața în România. Și nu poate nimeni să vină și să spună că afacerea cu țigle metalice a pornit din dragostea pentru țigle. Nu. Aceasta este o afacere în care au succes doar cei care sunt pasionați de… afaceri!

Dragoș Irimescu este cunoscut ca antreprenorul care a pus bazele Wetterbest, unul dintre cei doi principali jucători de pe piața românească de învelitori metalice.

Deși în 2017-2018 a vândut brandul pe care îl crease, tranzacţie din care fondatorul firmei a câștigat 12,35 mil. euro, vânzarea propulsându-l în topul milionarilor români în euro, numele lui Dragoș Irimescu este încă legat de Wetterbest și, probabil va fi întotdeauna.

Din 2018, odată cu definitivarea ultimilor pași ai tranzacției, a urmat o pauză de câțiva ani, când Dragoș a intrat într-un fel de „con de umbră” din punct de vedere al aparițiilor în presă. „A fost o absență și pe fondul dorinței mele de a călători, de a vedea lumea, de a-mi îmbogăți orizontul…”, spune antreprenorul. Și-a luat practic o pauză pentru a-și putea îndeplini visurile din copilărie: „Toți visăm de când suntem copii locuri unde ne dorim să ajungem. Și eu am visat și am ajuns în multe astfel de locuri”, povestește Dragoș.

„Orice afacere de succes poate și trebuie să fie un model”, își începe Dragoș Irimescu povestea creării brandului Wetterbest.

„Am început afacerea Wetterbest din copilărie, pentru că din copilărie mi-a plăcut să interacționez cu oamenii, mi-a plăcut să vând și am învățat să vând. Dintotdeauna mă știu vânzând ceva…”

După Revoluție a încetat să mai lucreze la stat și a început să lucreze pe cont propriu. Regretă faptul că nu a văzut încă de la început importanța producției și a serviciilor. Abia în 1999 a început să producă tâmplărie din aluminiu și PVC și, ulterior s-a implicat în vânzarea de țiglă metalică. După câțiva ani astfel, în 2007 a trecut de la vânzarea de țiglă metalică la producția acesteia.

Pasionat de matematică, Dragoș Irimescu nu își aduce aminte, din clasa a cincea până în clasa a XII-a să fi trecut o zi fără să rezolve măcar o problemă de matematică. Absolvent al Colegiului Național Mihai Viteazul din Ploiești, își aduce aminte cu nostalgie de profesorul de matematică, Eugen Onofraș, o personalitate deosebită care a influențat, de-a lungul timpului, numeroase generații de elevi.

În tot ceea ce a realizat a fost ajutat, atât de școală, cât și de educația primită de acasă.

În scurt timp după ce a pornit afacerea Wetterbest, Dragoș Irimescu a devenit unul din cei doi principali producători pe piața românească de țigle metalice, alături de Horațiu Țepeș de la Bilka Steel. Practic, pe piața româneacă se ridicaseră două branduri: Wetterbest și Bilka Steel.

„Nu inventa roata!” este principiul după care antreprenorul s-a ghidat mereu

Dragoș Irimescu spune că în toate situațiile în care lucrurile au mers așa cum trebuiau să meargă, au mers pentru că a fost urmat acest principiu, și, de cealaltă parte, atunci când lucrurile au mers mai puțin bine, a fost cauzat de faptul că acest principiu a fost neglijat.

Consideră că este bine, în afaceri, să copiezi modele de succes. „Este bine să luăm din ceea ce alții au făcut bine. Este bine să ne folosim de experiența din trecut, pentru că, dacă vrem să inventăm, s-ar putea să nu ne iasă… Suntem foarte puțin capabili să inventăm. E bine să lăsăm inventatorilor treaba asta…”, este de părere antreprenorul.

Acest principiu este valabil în orice domeniu, crede Dragoș Irimescu, de la viața personală la cea profesională, la politică.

Cu toate că tranzacția din 2017 i-a asigurat un câștig semnificativ, pentru că are spiritul antreprenorial în sânge, Dragoș Irimescu nu s-a putut ține departe de afaceri, ba mai mult, a dezvoltat câteva diferite după vânzarea Wetterbest.

Astfel, antreprenorul a înființat două parcuri industriale în Prahova şi mai are, în paralel, Rocavera şi Sun Project, două afaceri care, la rândul lor, au ridicat judeţul. În total, omul de afaceri a creat în judeţ sute de locuri de muncă. Pe lângă acestea dezvoltă şi un complex rezidenţial pe malul lacului Străuleşti.

Dragoș Irimescu este un antreprenor care, mai presus de orice, iubește să facă afaceri. Și știe bine să facă asta. Este de părere însă că, în orice domeniu, trebuie să apelăm în primul rând la sfaturile specialiștilor, care sunt esențiale. „Indiferent despre ce domeniu este vorba, industrie, imobiliare, panouri fotovoltaice, trebuie consultați specialiștii pe fiecare domeniu în parte. (…) Aici vorbim de cei care sunt în top, cu ei trebuie vorbit și rezolvat. În plus, folosim, nu inventăm roata!”, spune antreprenorul care, dealtfel, a și pus acest lucru în practică. Toate afacerile lui au fost dezvoltate în urma consultărilor cu specialiști.

Nu este rău să copiezi modele de afaceri, ba chiar este recomandat

În ceea ce privește modelele de afaceri, antreprenorul prahovean amintește Polonia și Ungaria, despre care consideră că ar trebui să le urmăm în ceea ce au făcut bine „și să fim atenți, acolo unde au greșit ei, să nu greșim și noi”.

Antreprenorul recunoaște că, în dezvolatrea afacerii Wetterbest a copiat mult modelul polonez, dar l-a copiat inteligent. În acest sens, nu a fost vorba de o copiere 100%, ci de o copiere și adaptare a modelului la realitățile economice ale țării noastre. „Este foarte important și cum aplici modelul respectiv, cum îl folosești.”, spune Dragoș Irimescu.

Educația copiilor: „Aici este mare nevoie de a nu inventa roata!”

Dragoș Irimescu este un antreprenor care este deosebit de preocupat de situația copiilor și tinerilor din țara noastră. „Tinerii la ora aceasta culeg modele mai puțin bune”, crede omul de afaceri, și are dreptate.

Își dorește ca tinerii din ziua de astăzi să învețe la școală despre viață, ceea ce nu se întâmplă. Își dorește ca viitoarele generații să învețe antreprenoriat și afaceri în școală, ceea ce iarăși nu se întâmplă la noi în țară.

„Este foarte important să știm să vindem. Toată viața noastră vindem și cumpărăm…”, spune antreprenorul. Iar el nu se referă în acest caz la a vinde și a cumpăra doar produse, nu se referă la comerț. „Noi nu știm să ne vindem pe noi. Ai o pregătire, ai o profesie, și nu știi să te vinzi!”, spune Dragoș, cu referire la piața forței de muncă. El consideră că românii, și mai ales tinerii, nu știu „să se vândă”, în sensul de a-și negocia condițiile salariale și beneficiile la locul de muncă.

Este de părere că nu toată lumea este făcută pentru afaceri, dar fiecare, în viață cumpără ceva, sau, uneori, vinde ceva, „iar ăsta este un lucru care trebuie învățat încă de pe băncile școlii”.

Consideră că, în ziua de astăzi, oamenii își iau modele „false”, ori găsesc de cuvință să copieze vorbe, fapte atitudini care pot fi considerate chiar antisociale. De asemenea, crede că media contribuie mult la formarea modelelor dăunătoare prin prezentarea senzaționalului, dar în sens negativ. „Avem nevoie de partea pozitivă a vieții. Avem atâtea realizări care trebuie scoase în evidență!”, concluzionează antreprenorul.

Concurența este un lucru pozitiv

În cadrul discuției, nu o dată, Dragoș Irimescu l-a adus în discuție pe Horațiu Țepeș, antreprenorul care a pus, la Brașov, bazele Bilka Steel, tot o afacere cu țigle metalice.

Deși ani de zile cei doi au fost concurenți, niciodată ei nu au văzut asta ca un lucru negativ. „Povesteam cu bucurie că noi doi am avut o concurență acerbă, dar o concurență din care am câștigat foarte mult amândoi. A fost o concurență constructivă în care, fiecare încerca să copieze realizările celuilalt, în felul lui, și încerca, totodată, să evite greșelile celuilalt”, povestește antreprenorul.

El mai consideră că tinerii ar trebui să vadă competiția de pe o piață ca pe ceva pozitiv, care ne dezvoltă și ne face să dăm tot ce avem mai bun pentru a reuși. „Competiția și concurența trebuie privite ca pe ceva care ne dezvoltă, care ne ajută

Tot în ceea ce privește concurența, trecând în sfera politică, Dragoș Irimescu consideră că politicienii ar trebui să lucreze cu toții, împreună cu specialiștii din diverse domenii, pentru a face lucrurile să meargă.

Câteva sfaturi pentru tinerii care vor să se apuce de un business

„În momentul în care începi cu motive pentru care să NU începi o afacere, nu prea ești făcut pentru afaceri”, consideră antreprenorul care a pus bazele Wetterbest.

Tot el consideră că, pentru a avea succes în afaceri trebuie să ai curaj, trebuie să găsești un domeniu în care să încerci să te afirmi, îți trebuie „know-how”, trebuie să te documentezi și, foarte important, trebuie să nu încerci să inventezi roata! Cel mai important între toate este însă curajul de a porni.

Consideră ca un lucru foarte important în începutul oricărei afaceri, o agendă. „Este foarte important să notezi totul”, spune antreprenorul. Indiferent dacă este vorba de agenda „Notes” din telefon, sau agenda clasică, aceasta nu trebuie să lipsească niciunei persoane care vrea să înceapă o afacere.

„Am pus la un moment dat, aici, la intrare, un panou mare pe care am scris: Dragoș Irimescu – consultanță gratuită în antreprenoriat. Cred că în șase luni de zile am primit unul sau două telefoane”, spune antreprenorul.

Acest lucru Dragoș încearcă să-l explice, pe de o parte prin lipsa de curaj a tinerilor și, pe de altă parte, din dorința unora „de a inventa roata”, ceea ce se traduce prin „Dar de ce să-l întreb? Ce, eu nu pot să fac?”

Tot din lipsa educației în afaceri vine și acest gen de abordare, care tot pe băncile școlii ar trebui învățată. Ar trebui, în opinia lui Dragoș Irimescu, să existe cursuri despre ce trebuie să faci și cum trebuie să faci pentru a avea succes în antreprenoriat, și nu numai, este valabil, prin extindere, și liber profesioniștilor și celor care au mici afaceri de familie.

O problemă a societății actuale este orientarea aproape exclusivă spre categoriile defavorizate

„Aproape toată lumea încearcă să ajute, să meargă în zona defavorizată (…) dar neglijăm total zona aceea de copii deosebiți, pe care natura i-a înzestrat cu ceva deosebit, și pe care noi avem obligația să-i ajutăm cât mai mult pentru că ei sunt cei care au cea mai mare capacitate de a dezvolta societatea”, consideră antreprenorul.

El mai spune că este foarte bine că ajutăm categoriile defavorizate, dar trebuie să punem accent și pe copiii dotați, deoarece ei reprezintă viitorul. Pe ei trebuie să punem bază, să-i pregătim, să-i motivăm să rămână în țară deoarece ei pot să ajute cel mai mult la dezvoltarea societății.

În încheiere, pentru cei care vor să înceapă o afacere, dar nu au curaj, Dragoș Irimescu, creatorul brandului Wetterbest și unul dintre milionarii români în euro, le transmite că ar trebui să se uite în Statele Unite ale Americii, unde concurența este acerbă și unde, totuși, apar cele mai strălucite afaceri. De ce? Pentru că tocmai această concurență este propulsorul oricărui business.

Deci „La drum că se poate!”, spune Dragoș Irimescu.

Acest articol nu este unul sponsorizat sau susținut de Dragoș Irimescu sau Wetterbest și nu există un contract comercial pentru publicarea lui. De asemenea, nimeni din partea lui Dragoș Irimescu nu a citit și nu a aprobat textul înainte de apariția lui.