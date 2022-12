Anda Mănescu, antreprenoarea poveștilor cu acul și pânza, povestește despre lupta acerbă și inegală pe care o duce pentru a fi recunoscută adevărata valoare a „iei de Breaza”

Anda Mănescu, un nume care a depășit demult granițele județului Prahova, este sinonimul „iei de Breaza”. Pentru a afla cum a început businessul și cum îl duce mai departe, ne-am deplasat la Breaza pentru a sta de vorbă cu tânăra antreprenoare care, cu pasiune, luptă pentru recunoașterea internațională a unei bucăți de suflet românesc.

Am ajuns să stăm de vorbă cu Anda, la atelierul ei, exact cu 2 zile înainte ca ia românească să fie inclusă în patrimoniul UNESCO. Chiar în cadrul discuției Anda a vorbit la un moment dat despre întâlnirea oficialităților din Maroc, unde urma să se discute includerea cămășii românești în patrimoniul UNESCO. Avea emoții mari, nu știa rezultatul. Își frământa mâinile încercând să explice cât de necesar era acest demers pentru a mai stopa din „chinezăriile” care au invadat piața.

De la economist „la stat” în București, la antreprenor de ii în Breaza

După ce a încercat ani de zile, ca mulți alții, traiul la București, cu opt ani în urmă, odată cu o schimbare majoră în viața personală, Anda Mănescu a lăsat Capitala și viața într-un apartament la etajul al treilea al unui bloc „din Giulești” și s-a întors acasă, în Breaza, hotărâtă să facă în continuare doar ce îi place.

„Din trecut Breaza a fost un mare bazin de broderie manuală. Eu, la bază, sunt economist, am terminat ASE-ul și am lucrat contabilitate la stat. Am decis să mă mut înapoi acasă deoarece nu am vrut să-mi cresc fiul la București. Mi s-a părut prea greu…

Broderia a fost pasiunea mea de-o viață. Atunci când am spus „stop și de la capăt” în viața mea, am zis bun, și cum o iau de la capăt? Păi o iau de la capăt cu ce-mi place. O dată în viața mea nu mai trag de mine să fac ce vor alții…

Și atunci? Ce-mi place? Îmi place croitoria, îmi place designul vestimentar, îmi plac hainele… Asta-i lumea pe care mi-o doresc.

Și, exact când fiul meu a împlinit 1 an, am deschis magazinul în Breaza. Deci sunt 8 ani de când fac asta...”, povestește antreprenoarea despre începuturile businessului atât de drag sufletului ei.

Crescând cu ia în mână și în suflet, bunica ei brodând, Anda știa ce înseamnă o ie. A vrut să își cumpere o ie adevărată, dar nu a avut de unde. A vrut să-și cumpere pânză să își facă o ie, nu a avut de unde… Atunci s-a dus la o țesătorie, i-a convins pe cei de acolo să facă pânză de ii, și, încet-încet a început să producă ii tradiționale în atelierul ei propriu.

Ea, așa cum singură povestește, a fost cea care a scos la lumină modele vechi, le-a aflat poveștile din spate. A scos chiar și o broșură: Istoria Iilor, s-a dus la prezentări de modă în țară și în străinătate și astfel, a făcut cunoscută ia și a promovat-o așa cum s-a priceput mai bine.

În tot timpul acesta însă fiul ei a fost pe primul loc. Timp liber nu prea are, așa cum lasă să se înțeleagă. În vacanțe pleacă puțin, „de două ori pe an, cinci zile vara, cinci zile iarna”. Beneficiază din fericire de suportul necondiționat al familiei care o ajută și îi suplinește prezența atunci când este nevoie. În plus, s-a înconjurat numai de oameni pe care se poate baza. „Am ajuns aici (la magazin – n.r) la un nivel la care și cu mine, și fără mine, merge. Pentru că fiecare om știe ce are de făcut. Și fiecare om care este în jurul meu este foarte bun pe ceea ce face. Și atunci pot să vin sau nu.i.”

Businessul a început să „scârțâie” și nu neapărat din cauza pandemiei

Ca multe alte domenii, și cel al iei tradiționale a cunoscut un declin odată cu pandemia de COVID. Deși unii ar putea pune pe seama pandemiei această scădere a afacerilor, motivul este cu totul altul.

În ultimii ani a început invazia „fake-urilor”, a replicilor furate, care se vând mult mai ieftin decât iile adevărate. „Am adus totul la un nivel în care totul arată bine, am un online în spate, am un sistem bine pus la punct în spate, și totuși, când am ajuns aici, a început să scârțâie pentru că modelele ne-au fost furate”, povestește Anda Mănescu despre problemele cu care se confruntă în ultima perioadă.

Adevărul este că, anul acesta și eu, ajungând prin Bucovina și pe la Sighișoara, am fost uimită de multitudinea de „ii” false, produse „în serie” la mașina de cusut, cu prețuri de 100-150 de lei pentru o bucată. Prețul acestora este nejustificat de… mic!

Un metru de pânză topită pentru brodat este cam 25-30 de lei. Pentru o ie îți trebuie minim 2 metri. Cu bumbacul și/sau mătasea necesare pentru brodat, numai materia primă ajunge la aproximativ 100 de lei. Și atunci? Cum ajunge să se vândă o așa-zisă „ie” cu 100-150 de lei? Și de aici, apare declinul tradiției. Pentru că nu poți concura cu așa ceva…

Pentru a explica ce înseamnă o ie tradițională lucrată manual, Anda face o comparație care dezvăluie amploarea procesului mecanizat și justificarea prețului mare al iilor manuale. „În India se produc aproximativ 12.000 de bluze cu motive tradiționale românești pe zi, copiate de la mine în mare parte, în timp ce noi producem o bluză într-o lună. Una este să lucreze mașini, și alta este să lucreze un om, care să aibă o poveste în spate, să dea energie și, fără puțină dragoste, nu ai cum să faci așa ceva”, mai spune Anda.

Diferența mare de cultură între cei care înțeleg o ie și cei care preferă cusăturile mecanizate

„Din punctul meu de vedere, este o diferență de cultură aici. Cei care înțeleg o ie n-o să-și cumpere niciodată o ie brodată la mașină în China… sau în India… sau oriunde…”, spune Anda cu amărăciune, deoarece știe că, din păcate, în zilele noastre „prețul face diferența”. Și sunt din ce în ce mai puțini oameni care pun preț pe muncă și fac sacrificii de dragul tradiției și calității.

Este o muncă „de Sisif” în spatele fiecărei ii, mai spune antreprenoarea. Acesta este, poate, și motivul pentru care nu a abandonat acest proiect până acum. „Sute de ani s-au cusut aceste ii și acum, la generația noastră, s-au găsit niște mașini să vină și să ne ia locul, să ne ia istoria și tradiția!”, este de părere antreprenoarea poveștilor cu acul și pânza.

Munca făcută de om este o artă în general. Fiecare ie brodată de mână este unică, are o amprentă a ei, amprentă pe care o și simți când o porți, când o îmbraci.

Ia depinde de fiecare om, cum vrea să se simtă: „Vrei să te simți unică, specială, să simți că porți o părticică de istorie, sau vrei să te simți ca oricine își cumpără din târg…”, spune antreprenoarea în timp ce face un larg gest de semi-dispreț la adresa chinezăriilor care se vând la târguri ca fiind „ii românești autentice”.

Anda este încăpățânată. Refuză să concureze cu piața de fake-uri existentă la momentul actual. Din această cauză nu participă la târguri, nu se duce acolo unde merge de obicei „tradiția românească”. Știe dedesubturile acestor târguri și refuză să se coboare și să participe la așa ceva.

Preferă, deși îi ia mult mai mult timp, să organizeze întâlniri private, să stea de vorbă cu fiecare om, să afle ce își dorește, ce i se potrivește. Cei care nu au timp pentru a veni la atelierul din Breaza al antreprenoarei, pot vizita magazinul online și își pot alege de acolo modelul preferat. Anda garantează personal că fiecare ie este lucrată manual și poartă amprenta, povestea și o parte din sufletul celei care a cusut-o.

Promovarea iei de Breaza și în țară și peste hotare

Anda Mănescu, prin creațiile sale vestimentare, a reușit să integreze ia în fel de fel de ținute moderne, cămașa românească nu mai este limitată în zilele noastre doar la portul popular. Astfel, poate fi purtată cu succes la o ținută casual sau chiar cu o pereche de blugi.

Prin promovarea puternică a „iei de Breaza”, Anda a ajuns să atragă în cochetul său magazin din inima orașului Breaza, fel de fel de oameni, din toate colțurile țării, veniți în concediu pe Valea Prahovei. Unii vin special la magazin pentru a vedea iile despre care au auzit atâtea și rareori pleacă de acolo cu mâna goală. Alții vin special ca să își cumpere o ie de Breaza „by Anda Mănescu”. Pentru că da, eticheta pe care iile ei o poartă, „by Anda Mănescu”, este garanția tradiției și calității incontestabile.

Anda, își dorește din suflet ca, pe viitor, să găsească în afara țării colaborări cu ajutorul cărora să poarte ia de Breaza cât mai departe. Pe plan intern lucrează la o educare a românilor. „Cumva, mi-aș dori ca fiecare să înțeleagă ce cumpără. Să înțeleagă diferența între o ie brodată manual și o ie, adică o bluză, brodată la mașină.”

„Noi am simțit din plin invazia chinezească de pe piață. Probabil, de-a lungul timpului au fost și alte istorii, tradiții care s-au pierdut. Nu aș vrea ca și ia să ajungă la fel…”, spune Anda. Și o și dovedește, în fiecare zi, prin perseverența cu care încearcă să promoveze valoarea națională care este „ia de Breaza”, finanțându-și singură, nu de puține ori, deplasările necesare pentru a face cunoscută cămașa românească cu altiţă și pe meleaguri străine.

După interviu am mers la o scurtă plimbare prin atelierul Andei de la Breaza. Pânze, mătase, bumbac, ii în lucru, neîncheiate… Într-un colț câteva ii terminate stăteau agățate. „Astea trebuie să plece zilele astea. Sunt comenzi din Canada.”, spune Anda.

De Crăciun, mulți români stabiliți peste granițele țării își cumpără cămăși românești, dând comandă în magazinul online al Andei. Este felul lor de a se simți, măcar de Sărbători, mai aproape de țara lor.

Anda Mănescu, o fire sensibilă care trădează multă dragoste de țară, își dorește mult ca în viitorul apropiat să se redreseze firma și să poată promova în continuare „ia de Breaza”.

Acum, odată cu intrarea iei românești în partimoniul UNESCO lucrurile nu pot merge decât în direcția bună. Din ce în ce mai mulți oameni vor învăța să aprecieze și să înțeleagă ce este tradiția românească și, poate, decât să-și cumpere trei ii cu modele complicate făcute la mașină, vor prefera ca banii respectivi să îi dea pe o ie adevărată, cu un model mai simplu, dar lucrată manual cu suflet și povești.

La ora 20:29 puteți urmări și interviul în format VIDEO.

Acest articol nu este unul sponsorizat sau susținut de „Ia de Breaza by Anda Mănescu” și nu există un contract comercial pentru publicarea lui. De asemenea, nimeni din partea „Iei de Breaza by Anda Mănescu” nu a citit și nu a aprobat textul înainte de apariția lui.