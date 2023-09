Interviu cu Alexandru Badea, antreprenorul care a pus bazele companiei Coral. „Nu mai există forță de muncă. Viitorul îl văd sumbru”

Alexandru Badea este antreprenorul român care a pus bazele societății Coral Impex, o afacere care a început în Prahova și care, acum, a ajuns recunoscută la nivel internațional.

Povestea Coral începe în luna noiembrie 1993, când, un tânăr prahovean a reușit să identifice pe piața din România o nevoie acută de servicii de deratizare de calitate. Deși a reușit înființarea firmei în 1993, abia trei ani mai târziu, în 1996, a început activitatea propriu-zisă, pe care o are și astăzi.

Despre începuturile Coral, despre primii ani, Alexandru Badea își aduce aminte cum firma Coral a început timid un fel de comerț „cu teniși, cu geci, cu diverse… dar care nu a mers…”, povestește el. Nu s-a descurajat însă, avea încă un serviciu, așa că lucrurile mergeau.

Treptat însă piața muncii a devenit instabilă, nesigură și atunci, la trei ani de la înființarea Coral, antreprenorul a realizat că trebuia să ia o decizie serioasă, aceea de a renunța la calitatea de angajat, pentru a se dedica în totalitate celei de antreprenor. Astfel, în 1996, a orientat firma spre piața serviciilor de deratizare și dezinsecție, domeniu în care activează și astăzi.

La perioada respectivă calitatea serviciilor de deratizare și dezinsecție oferite în România lăsa de dorit, „erau foarte multe rozătoare și insecte dăunătoare”, așa că, această piață, a fost una în care, aducând o calitate superioară, s-a făcut imediat loc pentru firma nouă în acest domeniu.

A început cu o mână de oameni. „Aveam patru – cinci angajați de bază cu care mai mergeam și făceam deratizări și dezinsecții, dar piața aceasta era aproape inexistentă, pentru că era imediat după Revoluție… (…). Existau reglementări dar erau pe sistemul comunist. Calitatea serviciilor nu era la nivelul pe care și-l doreau cetățenii și societățile private…”, povestește Alexandru Badea.

Cheia succesului: servicii de foarte bună calitate și personal tânăr

Ce a determinat succesul afacerii? Alexandru Badea consideră că succesul a venit imediat datorită serviciilor de foarte bună calitate oferite de firma sa. Cum a reușit acest lucru? În primul rând datorită personalului angajat în prima fază.

„Mi-am angajat personal foarte tânăr, care abia terminase liceul sau facultatea și care nu venise în contact cu vechile mentalități. (…) Mi-am zis că îi vor forma pe principiul muncii și corectitudinii, la care să se adauge calitatea serviciilor…”, dezvăluie antreprenorul motivul principal care a stat la baza succesului inițial. „Foarte mulți ani media de vârstă în cadrul societății a fost de 23-24 de ani…”, mai dezvăluie Alexandru Badea.

Din punct de vedere al personalului angajat la Coral, a început un declin odată cu intrarea României în Uniunea Europeană, atunci când s-a produs migrația forței de muncă. În acea perioadă media de vârstă a început să crească pentru că atunci a început să vină în firmă personal mai înaintat în vârstă, care a adus vechile mentalități. „Atunci, în acea perioadă, și calitatea serviciilor a scăzut puțin”. Dar ulterior, societatea și-a revenit și dovadă în acest sens stau zecile de premii și certificări internaționale care vin să ateste calitatea incontestabilă a serviciilor oferite de Coral.

Sute de locuri de muncă în Prahova și distincții la nivel național și internațional

„La ora actuală lucrăm cu toate categoriile de cetățeni. (…) În momentul de față avem 281 de angajați”, spune Alexandru Badea, omul care și-a dedicat toată viața afacerii pe care a dezvoltat-o și care ține mereu să fie la curent cu absolut toate detaliile legate de firma pe care o conduce.

Nu poate spune nimeni că cineva poate dezvolta o pasiune pentru dezinsecție sau pentru deratizare, dar pentru o afacere da. Pentru cei care au afacerile în sânge, așa cum este Alexandru Badea, nimic nu poate sta împotriva succesului afacerii pe care o dezvoltă.

Multitudinea de premii, distincții și certificări la nivel național și internațional, sunt o mărturie clară a succesului de care se bucură compania prahoveană Coral.

Și, cu toate acestea, am riscat și l-am provocat pe Alexandru Badea să ne menționeze care este premiul, sau certificarea obținută de Coral de care este cel mai mândru. Luat prin surprindere, a ezitat puțin. Probabil, nici nu știa ce să aleagă din multitudinea de distincții primite de-a lungul timpului.

Și este dificil, având în vedere că, din 1998, societatea Coral Impex este prezentă în permanență în toate topurile naționale și internaționale de unde a obținut premii valoroase.

Și, cu toate acestea, din noianul de distincții, Alexandru Badea a fost nevoit, la îndemnul nostru, să aleagă una. Și a ales: Diploma primită la Paris în urmă cu doi ani, înmânată de International Business Magazine, care acordă Coral Impex titlul de câștigător al Trofeului de Business în anul 2021.

Da, mai sunt și alte premii, care ar merita amintite, premii obținute în Europa, dar și în Statele Unite, dar aceasta este, cu siguranță, cea la care antreprenorul ține cel mai mult.

Calificativele Coface, cele care întăresc încrederea clienților în firmă

Dincolo de premii și distincții, compania Coral se bucură de o încredere deosebită atunci când vine vorba despre analizele de risc. Gigantul mondial Coface, în analizele de risc pe care le întocmește periodic, a acordat întotdeauna încredere maximă societății Coral. „Întotdeauna (Coface – n.r.) ne-a clasat printre cele mai puternice companii, când s-au făcut analizele economice, ratingul firmei noastre fiind foarte ridicat”, ține să precizeze antreprenorul.

„Tot la fel de importante sunt și premiile naționale, de la Consiliul Național al Intreprinderilor Private Mici și Mijlocii, și cel de la Camera de Comerț a României. (…). În urmă cu trei ani societatea Coral era în primele 3.000 de firme din România (…) dintr-un total de peste 650.000 de firme. Eram în primele 3.000 și eram la marii contribuabili. În ultimii 15 ani, societatea a virat la bugetul de stat peste 24 de milioane de euro”, a dezvăluit Alexandru Badea.

Secretul dezvoltării companiei Coral: „geometria și șahul”

Întrebat care a fost cheia dezvoltării afacerii și succesului de care se bucură în prezent compania, Alexandru Badea a răspuns dintr-o suflare: „geometria și șahul”!

Totul, după spusele antreprenorului, se bazează pe o analiză profundă a situației din teren, ca la geometrie, și trebuie ca mișcările să fie efectuate calculat, ca la șah. „Pe de altă parte, să nu mutăm, cu ghilimelele de rigoare, „greșit”… cu gândire profundă, calcule, perseverență… și multe sacrificii personale”, mai adaugă antreprenorul.

„Eu întotdeauna m-am pus pe ultimul loc. Pe locul unu a fost firma, pe locul doi firma, pe locul trei firma… și după aceea celelalte”, povestește Alexandru Badea despre sacrificiile făcute pentru succesul afacerii.

O asemenea realizare profesională a venit la pachet cu nopți nedormite, cu griji, cu stres și, într-un cuvânt, cu sacrificarea vieții personale în favoarea celei profesionale. Perioada cea mai grea, consideră antreprenorul, a fost cea în care societatea sa a fost supusă unor controale amănunțite, timp de peste doi ani la rând. „Controalele au fost corecte. Este normal să se facă verificări. În urma acestor controale s-a demonstrat faptul că societatea este cu toate actele în regulă (…) fără evaziuni fiscale…”, povestește Alexandru Badea.

În timpul controalelor îndelungate, randamentul firmei a scăzut cu aproximativ 30%, estimează omul de afaceri. Pentru a compensa aceste pierderi, compania a contractat împrumuturi la bănci urmând ca, din cauza acestora să se diminueze considerabil și profitul societății. Dar perioada aceea a trecut și antreprenorul consideră că nu a fost în zadar pentru că astfel au demonstrat că sunt corecți.

Este de preferat serviciile să se facă integrat, pentru o mai bună eficiență

„Noi ne-am specializat pe servicii de deratizări, dezinsecții, dezinfecții în exterior, foarte necesare pentru sănătatea și confortul cetățenilor, însă, în contractele de concesiune sau de servicii (…) facem și școlile, instituțiile de învățământ, instituții care sunt subordonate primăriei și, în unele orașe facem și scările de bloc, subsoluri și, este foarte bine. Când se face integrat calitatea serviciilor este mult mai bună sau, mai bine zis, rezultatul serviciilor prestate este mult mai bun, nu mai rămân „insule” neacoperite”.

Ca planuri de viitor, Alexandru Badea își dorește pe de o parte, menținerea contractelor pe care le are în momentul de față în desfășurare și, de cealaltă parte, are în vederea extinderea și pe alte piețe. „Aș vrea să încercăm să recâștigăm Bucureștiul…”, mărturisește antreprenorul. „Noi în 2016 am câștigat (la licitație – n.r.) Bucureștiul și am avut rezultate excepționale acolo!”, mai completează acesta.

„Toată munca pe care am depus-o, nu am depus-o pentru bani, am depus-o pentru performanță. În ultimii 10 ani am avut însă mai multe decepții profesionale, în primul rând cauzate din lipsa de personal. Persoanele bine instruite pe care le aveam au plecat în afară și nu găsim cu cine să le înlocuim…”, explică omul de afaceri motivele pentru care, dacă ar fi să o ia de la capăt, nu ar mai face-o.

Probabil, ceea ce resimte cel mai acut, este tocmai această lipsă de personal specializat, competent, cu care să lucreze. „Nu mai există forță de muncă. Viitorul îl văd sumbru din acest punct de vedere”, spune Alexandru Badea. Și, din această cauză, uneori pare că sacrificiul său, personal, a fost zadarnic.

„Orice drum lung începe cu primul pas, să nu se aștepte la rezultate imediate și să fie perseverent în ceea ce își propune să facă. În plus, principiul după care trebuie să se ghideze este: Ai învins, continuă! Ai pierdut, continuă!”, este sfatul lui Alexandru Badea, pentru orice tânăr care vrea să devină antreprenor în ziua de astăzi.

Antreprenorul Alexandru Badea este omul care a pus bazele Coral Impex în Prahova, companie care, în aproape 30 de ani de acâtivitate, a devenit un nume cu rezonanță pe piața națională a serviciilor de deratizare, dezinsecție, dezinfecție și tratamente fitosanitare.

Acest articol nu este unul sponsorizat sau susținut de Coral Impex și nu există un contract comercial pentru publicarea lui. De asemenea, nimeni din partea Coral Impex nu a citit și nu a aprobat textul înainte de apariția lui.

