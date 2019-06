Alternativa litoralului bulgăresc. Veliko Târnovo, orașul în care poți petrece o vacanță de neuitat, cu familia. FOTO

Până recent, Bulgaria echivala pentru mine cu o vacanță accesibilă la all inclusive, cu familia, la condiții bunicele sau, pe timpul iernii, o destinație perfectă pentru schi. Dar, de ceva ani, mi s-a întipărit în minte recomandarea de a vizita Veliko Târnovo. „Merită, e o «bijuterie» a Bulgariei!“

Am prins momentul și am plecat la drum împreună cu familia. Dar, ca în cazul oricărei călătorii, înainte de toate am căutat cazare. Cum noi eram patru, iar bugetul limitat, nu m-am aventurat la multe stele, ci la recenzii pozitive ale celor care s-au cazat în vechiul oraș bulgăresc.

Am găsit Pensiunea Priyateli, de două stele, cotată cu o medie de 9,5, cu review-uri foarte bune atât legate de amplasarea ei (în centrul orașului), condițiile de cazare, cât și de ospitalitatea gazdelor. Numărul de stele al lor ar fi, probabil, la noi de 3-4.

Publicitate - continuă să navighezi Continuă să citești

Nu te simți că ești la o pensiune, ci în vizită la niște prieteni. Locul de parcare îți este ținut, fără a fi nevoit să alergi prin tot orașul în căutarea unuia, camerele sunt curate, plăcut aranjate, terasa este excelentă pentru a savura micul dejun bogat și din care nu lipsesc 5-6 feluri de prăjituri de casă, făcute chiar de Mirena, proprietara pensiunii, sau pentru a te bucura seara de un pahar cu vin într-o companie plăcută.

Camerele sunt dotate cu televizoare, aer condiționat, frigider, iar cei care sunt dependenți de internet au WI-FI-ul asigurat.

La pas, prin Veliko!

Încă de la intrarea în Veliko vei regăsi specificul construcțiilor lor. Locuințele ridicate pe verticală, realizate într-o notă unitară, din lemn, piatră, văruite-n alb și acoperite cu țiglă, sunt înconjurate pretutindeni de multă verdeață.

Am făcut un popas la Centrul de Informare Turistică, aflat chiar lângă parcul central al orașului și am plecat la pas, rezervându-ne prima zi pentru plimbare, pentru „muzeul“ în aer liber. Un loc cu o istorie importantă pentru Bulgaria, reședință a regiunii cu același nume. Mai este cunoscut ca fiind „Orașul Țarilor”. Localitatea se află pe malul râului Yantra, fiind capitala Țaratului vlaho-bulgar între anii 1185-1393. Dar despre obiectivele care vorbesc despre istoria și poveștile locului, vom detalia într-un alt material.

Să ne întoarcem la plimbarea noastră pe care ne-am început-o pe strada General Gurko. Este fascinantă! O alee pietonală, pietruită, care te poartă în timp. În stânga și-n dreapta poți admira cum acești oameni au știut să-și facă adăposturi „în trepte“, săpând în dealurile și pietrele locului. Multe dintre case au fost construite în secolele XIX și început de XX, dar sunt și construcții care au trecut proba timpului, având o vechime mai mare. Străduțele înguste, dar și casele văruite cu alb, cu flori peste tot, te poartă în același timp cu gândul și la Grecia.







Oriunde ai privi, în Veliko este imposibil să nu vezi câte un obiectiv care să-ți atragă atenția și care să-ți trezească dorința de a ajunge la el. Cel mai impunător monument al orașului este cel dedicat țarilor bulgari din dinastia Asan. Ajungi aici, mergând pe strada Alexander Stamboliyski și treci podul peste Yantra. Pe stânga se află mica peninsulă cu monumentul, iar în dreapta, Parcul Asenevtsi. Din zonă, poți admira și unul dintre cele mai frumoase tablouri ale vechii capitale bulgărești.

Dar cea care-ți atrage de departe atenția încă de la intrarea în oraș este cetatea Țareveț, situată pe colina cu același nume. Și detalierea celui mai important obiectiv al zonei o veți putea regăsi într-ul alt „capitol“ despre Veliko.

Tot la pas am plecat și spre bazarul orașului, amplasat pe strada Georgi S. Rakovski. Dacă tot sunteți în vizită, este bine să dați timp timpului vostru și să admirați, să intrați în vorbă, să-i cunoașteți cât de cât pe oamenii locului. Aici, cât vezi cu ochii întâlnești meșteșugari, magazine cu suveniruri, restaurante vechi, cafenele și cofetării cu bunătăți tradiționale. Nu ești grăbit să cumperi și să pleci, nu se supără nimeni dacă doar admiri marfa fără a achiziționa ceva și nici dacă-i vei privi îndelung pe meșteșugari cum modelează diverse materiale.

Cine este adeptul noului, al shopping-ului zilelor noastre, se poate opri la magazinele din zonele centrale unde vor găsi oferte bogate, la prețuri comparabile sau chiar mai mici decât cele de la noi.

Recomandări pentru o masă savuroasă!

Cum majoritatea pensiunilor din oraș asigură doar micul dejun, am testat și câteva dintre restaurantele cotate cu note foarte bune.

De departe, cele mai multe recomandări îl are Ego. Este situat în zona centrală, spațios, mâncarea este delicioasă, iar de aici aveți și un frumos punct de belvedere. Ospătarii vorbesc Engleză și au zâmbetul la ei.

În zona centrală, ne-am oprit și la Bianco. Ca decorațiune interioară iese din tiparele restaurantelor din zonă. Și aici am savurat preparate foarte gustoase într-o prezentare ca-n fotografii de revistă.

Un alt loc care ne-a plăcut este Restaurantul Mehana, de pe strada Gurko, realizat în tonurile tradiționale. Până vin preparatele comandate, absolut savuroase, puteți admira obiecte utilizate de-a lungul timpului de oamenii locurilor.

Din când în când, din bucătărie va ieși să-și „supravegheze“ munca și maestra preparatelor. Am surprins-o și noi în timp ce privea mulțumită către clienții care degustau cu multă poftă ceea ce gătise ea.

Peste tot, am lăsat în medie cam 50 de leva, meniul fiind pentru doi adulți și doi copii. Este drept, cei mici au preferat pizza, supele, cartofii prăjiți cu fripură și desert.

Foto: Liliana Maxim