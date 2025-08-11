Zonele din Ploiești care rămân mâine fără apă caldă

Mai multe locuințe din Ploiești și instituții publice vor rămâne mâine, 12 august, fără apă caldă din cauza unei avarii la o conductă.

- Publicitate -

Potrivit Termo Ploiești, apa caldă va fi oprită marți, 12 august, în intervalul 08.30-16.00, se va întrerupe furnizarea agentului termic primar pe Magistrala Jianu, pentru efectuarea lucrărilor de remedierea unei avarii localizate pe strada Teleajen, în căminul de racord general.

PT 3 Sud (dispecerat zona) str. Făt Frumos: bl F2 (spate bl. Gioconda)

Bl Gioconda: F; F1; F1A; F1B; F1C; F2; F3 sc: A, B; F4 sc. A, B; Cernica nr. 26 (case)

Eveniment Trupa „Psyche” reprezintă Ploieștiul la I.D. Fest Bacău Trupa de teatru Psyche, a Colegiului Național Nichita Stănescu Ploiești, a reușit să se califice la ediția din acest an a Festivalului de Teatru...

- Publicitate -

PT 5 Sud strada Eminescu

1 sc. A, B,: 2 sc. A, B, 3 sc. A, B, 4 sc. A-C, 5 sc. A, B, 6 sc. A-C, 7 sc. A, B, 8 sc. A-C, 9 sc A, B, 10 sc. A, B, 11 sc. A, B, A1; A2; A3; A4; A5; A6; A7; B1 sc. A, B, B22 sc. A, B, B3 sc. A,B, bl Traian Vuia, Bl Rodica

PT 14 Democrației str. Lăcrămioarei, bl Jianu 9

- Publicitate -

3 sc. A-C; 4 sc. A-C,; 5 sc. A-C; 6 sc. A-C; 7 sc. A, B; 8 sc. A, B, ; 9 sc. A, B, Ardeal nr. 1; Milcov nr. 6,; 13 Decembrie: J1, J2, J3, J4, J5, J6, J7, J8, J9, J92, J94, J96, J98, J100, J 102, J104, J106, J108, J110

PT Uzuc strada Frăției

2 sc. B, bl. garsoniere, bl. Uzuc, bl. Constil

Eveniment Incendiu de vegetație pe o suprafață de 25 ha, lângă Ploiești Un incendiu izbucnit luni după amiază lângă Ploiești, la Pleașa, a distrus vegetația de pe o suprafață de teren de aproximativ 25 de hectare. La...

- Publicitate -

MT-uri: Spitalul de Pediatrie, Liceul de Arte, Radu Stanian, Grădinița Crai Nou

„Pentru orice informații vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 0800 672 777 – Telverde – număr de telefon apelabil gratuit la nivel național, în orice rețea, disponibil 24/7

Ne cerem scuze pentru disconfortul creat și vă mulțumim pentru înțelegere” , au transmis reprezentanții Termo Ploiești prin intermediul unui comunicat de presă.