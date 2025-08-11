- Publicitate -
Zonele din Ploiești care rămân mâine fără apă caldă

Ștefan Vlăsceanu
Mai multe locuințe din Ploiești și instituții publice vor rămâne mâine, 12 august, fără apă caldă din cauza unei avarii la o conductă.

Potrivit Termo Ploiești, apa caldă va fi oprită marți, 12 august, în intervalul 08.30-16.00, se va întrerupe furnizarea agentului termic primar pe Magistrala Jianu, pentru efectuarea lucrărilor de remedierea unei avarii localizate pe strada Teleajen, în căminul de racord general.

PT 3 Sud (dispecerat zona) str. Făt Frumos: bl F2 (spate bl. Gioconda)

Bl Gioconda: F; F1; F1A; F1B; F1C; F2; F3 sc: A, B; F4 sc. A, B; Cernica nr. 26 (case)

PT 5 Sud strada Eminescu

1 sc. A, B,: 2 sc. A, B, 3 sc. A, B, 4 sc. A-C, 5 sc. A, B, 6 sc. A-C, 7 sc. A, B, 8 sc. A-C, 9 sc A, B, 10 sc. A, B, 11 sc. A, B, A1; A2; A3; A4; A5; A6; A7; B1 sc. A, B, B22 sc. A, B, B3 sc. A,B, bl Traian Vuia, Bl Rodica

PT 14 Democrației str. Lăcrămioarei, bl Jianu 9

3 sc. A-C; 4 sc. A-C,; 5 sc. A-C; 6 sc. A-C; 7 sc. A, B; 8 sc. A, B, ; 9 sc. A, B, Ardeal nr. 1; Milcov nr. 6,; 13 Decembrie: J1, J2, J3, J4, J5, J6, J7, J8, J9, J92, J94, J96, J98, J100, J 102, J104, J106, J108, J110

PT Uzuc strada Frăției

2 sc. B, bl. garsoniere, bl. Uzuc, bl. Constil

MT-uri: Spitalul de Pediatrie, Liceul de Arte, Radu Stanian, Grădinița Crai Nou

„Pentru orice informații vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 0800 672 777 – Telverde – număr de telefon apelabil gratuit la nivel național, în orice rețea, disponibil 24/7

Ne cerem scuze pentru disconfortul creat și vă mulțumim pentru înțelegere” , au transmis reprezentanții Termo Ploiești prin intermediul unui comunicat de presă.

