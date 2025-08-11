Incendiu de vegetație pe o suprafață de 25 ha, lângă Ploiești

Un incendiu izbucnit luni după amiază lângă Ploiești, la Pleașa, a distrus vegetația de pe o suprafață de teren de aproximativ 25 de hectare.

La fața locului au intervenit pompierii din cadrului Detașamentului 1 Ploiești cu o autospecială de stingere și o autospecială de primă intervenție și comandă.

Din cauza vântului, mai multe gospodării au fost puse în pericol, însă pompierii au reușit să împiedice propagarea flăcărilor

„A ars vegetație uscată pe un câmp, pe o suprafață totală de cca. 25 ha. Prezența vântului a îngreunat misiunea pompierilor. Incendiul este lichidat, însă pompierii evaluează întreg perimetrul pentru a nu exista posibilitatea de reaprindere”, au transmis reprezentanții ISU Prahova.

