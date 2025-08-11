Trupa „Psyche” reprezintă Ploieștiul la I.D. Fest Bacău

Trupa de teatru Psyche, a Colegiului Național Nichita Stănescu Ploiești, a reușit să se califice la ediția din acest an a Festivalului de Teatru I.D. Fest din Bacău, ajuns la a XXVI-a ediție.

Evenimentul care se va desfășura în perioada 19-27 august reunește unele dintre cele mai talentate trupe de teatru pentru tineri din întreaga țară.

În cadrul festivalului, „Psyche” va aduce pe scenă piesa „Aleea Soarelui” de Gabriel Pintilei, o producție provocatoare și emoționantă, pe care membrii trupei își propun să o perfecționeze.

La ediția din acest an vor participa 13 trupe de teatru din nouă orașe ale țării.

Din Brașov va fi prezentă trupa Amprente, în timp ce Buzăul este reprezentat de Treivirgulăpaișpe.

Constanța participă cu trupa Aici, Brăila cu TMF Junior, iar Bucureștiul cu Prigoria.

Orașul Botoșani va fi prezent cu două trupe, Atelierul de Teatru și Drama Club, în timp ce Romanul aduce în festival trupa Gong, iar Ploieștiul vine cu trupa Psyche.

Gazdele băcăuane vor fi reprezentate de cele patru trupe deja consacrate la nivel local: ACT, In The Spot, Transparency și Nobody’s Group.

ID Fest a fost fondat în 1999 și a crescut organic, devenind astăzi unul dintre cele mai respectate festivaluri de teatru pentru adolescenți din România. În spatele fiecărei ediții se află munca unei echipe formate exclusiv din liceeni, care se ocupă de organizare, comunicare, logistică și relații cu publicul, potrivit ziaruldebacau.ro.