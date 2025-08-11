A intrat cu mașina într-un cap de pod. Accident pe DN1D, la Sălciile

Un accident rutier grav s-a produs în această după amiază pe DN1D, în zona localității Sălciile. Potrivit primelor informații, un șofer ar fi intrat cu mașina într-un cap de pod.

- Publicitate -

ISU Prahova a mobilizat la fața locului un echipaj de pompieri pentru asigurarea zonei, un echipaj de descarcerare, un echipaj SMURD, iar SAJ Prahova a trimis o ambulanță dotată cu terapie intensivă mobilă.

„În evenimentul rutier a fost implicat un singur autoturism, la bordul căruia se afla doar șoferul. Acesta era blocat în autoturism (nu încarcerat), iar pompierii au acționat pentru deblocare și extragere.

Victima este conștientă, asistată la fața locului de paramedicii SMURD”, au transmis reprezentanții ISU Prahova.

Eveniment Vânt puternic astăzi în județul Prahova Meteorologii au emis o atenționare care vizează intensificări ale vântului valabilă astăzi, în intervalul 06.00-18.00, în șase județe, inclusiv în Prahova. Potrivit ANM, În județele...

- Publicitate -

Polițiștii au deschis o anchetă și urmează să stabilească toate cauzele și împrejurările care au dus la producerea evenimentului.