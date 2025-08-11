Bărbat cercetat pentru încălcarea ordinului de protecție

Un bărbat din Strejnicu este cercetat pentru încălcarea ordinului de protecție. Polițiștii au fost sesizați duminică de către o femeie din localitate cu privire la faptul că este urmărită de fostul soț.

- Publicitate -

În cel mai scurt timp, echipajele de poliție s-au deplasat la fața locului, în comuna Târgșoru Vechi, pentru a verifica cele sesizate.

Din primele cercetări efectuate a reieșit că un bărbat în vârstă de 50 de ani, față de care era emis un ordin de protecție activ, s-ar fi deplasat la domiciliul persoanei protejate, încălcând astfel măsurile dispuse de instanță.

Bărbatul în cauză a fost depistat de polițiști, la scurt timp după sesizare și a fost condus la sediul secției de poliție.

Auto-moto Lista camerelor de vinieta. Unde sunt în Prahova Compania Națională de Drumuri are peste 100 de camere video instalate pe drumurile naționale și autostrăzile din România. Acestea sunt folosite pentru a identifica...

- Publicitate -

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de încălcare a ordinului de protecție, iar cercetările sunt continuate în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor în care a avut loc incidentul.

Inspectoratul de Poliție Județean Prahova reamintește că încălcarea ordinului de protecție reprezintă o faptă gravă, sancționată de lege, și asigură toate persoanele aflate în situații de risc că instituția acționează cu promptitudine pentru protejarea victimelor violenței domestice.