Bărbat cercetat pentru încălcarea ordinului de protecție

Ștefan Vlăsceanu
Un bărbat din Strejnicu este cercetat pentru încălcarea ordinului de protecție. Polițiștii au fost sesizați duminică de către o femeie din localitate cu privire la faptul că este urmărită de fostul soț.

În cel mai scurt timp, echipajele de poliție s-au deplasat la fața locului, în comuna Târgșoru Vechi, pentru a verifica cele sesizate.

Din primele cercetări efectuate a reieșit că un bărbat în vârstă de 50 de ani, față de care era emis un ordin de protecție activ, s-ar fi deplasat la domiciliul persoanei protejate, încălcând astfel măsurile dispuse de instanță.

Bărbatul în cauză a fost depistat de polițiști, la scurt timp după sesizare și a fost condus la sediul secției de poliție.

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de încălcare a ordinului de protecție, iar cercetările sunt continuate în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor în care a avut loc incidentul.

Inspectoratul de Poliție Județean Prahova reamintește că încălcarea ordinului de protecție reprezintă o faptă gravă, sancționată de lege, și asigură toate persoanele aflate în situații de risc că instituția acționează cu promptitudine pentru protejarea victimelor violenței domestice.

