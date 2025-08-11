- Publicitate -
Spitalul de Pediatrie Ploiești

Care este starea băiețelului de doi ani, accidentat la Urlați

Copilul de doi ani, care a fost accidentat, în această dimineață, pe o stradă din  Urlați, a suferit un traumatism cranian cu rană deschisă. El se află acum la Spitalul de Pediatrie din ploiești, unde medicii îi suturează plaga.

Vă reaminim, accidentul rutier a avut loc pe strada Cricovului. Minorul a fost accidentat de către o șoferiță de 34 de ani, acesta suferind vătămări corporale care au necesitat transportarea la spital.

Copilul a fost adus la noi de la SJU Ploiești. Prezintă traumatism cranian cu rană deschisă. La momentul de față, plaga îi este suturată și, în funcție de decizia mamei, va fi retrimis la Spitalul Județean pentru efectuarea unei tomografii, care să stabiliească gravitatea leziunilor”, a precizat medicul Anca Miu, managerul Spitalului de Pediatrie din ploiești.

Polițiștii continuă cercetările în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

