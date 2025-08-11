Bărbat filmat în timp ce fură un grătar la „Fântâna cu Cireși”

Un bărbat a fost surprins de o cameră video în timp ce fură un grătar. Fapta a fost comisă în zona „Fântâna cu Cireși” din Câmpina.

Imaginile au fost difuzate de Primăria Câmpina. Furtul a fost comis într-o dimineață de weekend, la ora 05:27. VIDEO AICI

”Poliția Locală a identificat persoana – un șofer al unei firme de panificație care nu are sediul în municipiul nostru. Fiind vorba despre un act de furt, vor fi întocmite actele necesare pentru dosar penal. Va fi sesizată și Poliția Națională. Șoferul este așteptat să returneze bunul însușit cât mai repede” au transmis autoritățile locale.