De ce nu s-a mai filmat sezonul 2 din Wednesday în România

Miercuri, 6 august 2025, cel de-al doilea sezon al serialului Wednesday a fost lansat pe Netflix. Milioane de fani, din lumea întreagă abia așteptau să vadă noile aventuri ale familiei Addams. Acest cel de-al doilea sezon a fost filmat în întregime în Irlanda, după ce primul sezon al producției a fost filmat în România.

Castelul Cantacuzino din Bușteni, Gara Regală din Sinaia sau studiourile Buftea sunt trei dintre locurile care au găzduit filmările pentru prima parte a seriei Wednesday. Producția a realizat chiar un nou record pentru Netflix, însumând 341,23 milioane de ore vizionate în prima săptămână de la lansare. Astfel, „Wednesday” a urcat rapid în Top 10, în toate cele 93 de țări unde este difuzat de Netflix – aflându-se chiar pe locul 1 în 83 dintre acestea.

Iar România a câștigat mult capital de imagine cu această ocazie. După lansarea primei serii, din punct de vedere turistic țara noastră, și în special Castelul Cantacuzino din Bușteni, au devenit magnet pentru fanii Wednesday. Veneau fani din toate colțurile lumii pentru a vedea „Academia Nevermore” și locurile pe unde au călcat îndrăgitele personaje.

Atunci când s-a discutat însă și începerea producției celui de-al doilea sezon al seriei, România nu a mai fost o opțiune, întreaga echipă de filmare mergând în Irlanda pentru a filma noul sezon. De ce?

Așa cum a scris presa străină, motivul schimbării locației de filmare nu a fost precizat clar.

S-a vehiculat însă un motiv legat de costurile de producție, facilitățile oferite sau alte avantaje financiare care pot fi mai favorabile în alte țări. Surse din piață afirmă că producătorii au găsit avantaje financiare mai mari în Irlanda față de România.

Oricare ar fi motivul real al alegerilor, atracția pentru Wednesday s-a mutat, odată cu noul sezon apărut pe 6 august 2025, în Irlanda, România pierzând astfel și mai mulți turiști interesați de povestea familiei Addams.