- Publicitate -

Tzancă Uraganu, declarații scandaloase despre femei la un podcast

Observatorul Prahovean
Autor: Observatorul Prahovean

Data:

Manelistul ploieștean Tzancă Uraganu, pe numele său real Andrei Velcu, a stârnit indignare în spațiul public după o serie de afirmații pe care le-a făcut într-un podcast online.

- Publicitate -

Acesta a recunoscut fără rezerve că a lovit femei cu care a avut relații, ba chiar a încercat să-și justifice comportamentul.

„Am mai lovit și eu femei în relațiile mele, o palmă, două…”, a spus Tzancă în podcastul „un PODCAST mișto – O viață ca în filmele americane”, moderat de Adrian Cristea, cunoscut drept „Bursucu’”.

Întrebat dacă regretă gesturile, artistul a șocat din nou:

Viața Prahovei

Primăria Blejoi, semnal de alarmă privind colectarea selectivă

Primăria Blejoi atrage atenția asupra utilizării abuzive a containerelor de colectare a deșeurilor reciclabile din zona Albert. ”Au fost semnalate situații în care aceste containere...
- Publicitate -

„Nu știu neapărat dacă regret că i-am dat o palmă. Dacă îi dădeam vreun cuțit poate regretam. Sau nu știu, ferească Dumnezeu. (…) Și ea a căutat-o foarte mult și era o femeie care te făcea, te aducea în starea aia”, a declarat acesta.

Ulterior, o influenceriță de pe TikTok a condamnat derapajul și a cerut urmăritorilor să sesizeze Consiliul Național al Audiovizualului (CNA).

Videoclipul a strâns peste 139.000 de vizualizări pe YouTube și peste 3.200 de aprecieri. Declarația, de la 01:09:00:

- Publicitate -

 

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

Provocarea Observatorul Prahovean

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

Daniela Popescu, AVL Cleaning: Cum faci din curățenie un business

Corina Matei -
AVL Cleaning este, oriunde ajunge, echivalentul garanției calității în...

Ținutul Stejarilor, povestea unui colț de natură care renaște

Alexandru Olteanu -
În inima Prahovei, printre dealuri domoale și sate cu...

Povestea afacerii din Câmpina care dă viață lemnului

Alexandru Olteanu -
Când ai nevoie să bați în lemn și în...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

Lista școlilor din Prahova fără autorizație sanitară de funcționare

0
Cu o săptămână înainte de începerea noului an școlar,...
Exclusiv

Polițista locală de la Rutieră: „Meseria mi-a fost predestinată”

2
Meseria de polițist local nu este una ușoară sau...
Exclusiv

Muzee mai puțin cunoscute din Prahova și comorile pe care le ascund

0
Prahova nu înseamnă doar munți, stațiuni sau restaurante. În...
Exclusiv

Ploieștiul prinde viață pe malul Dâmbului

0
Un pârâu uitat de oraș, transformat într-un loc al...
Exclusiv

Dan Helciug și magia Queen Simfonic la Republik Fest

0
Pe scena Republik Fest 2025, Dan Helciug va aduce...
- Publicitate -

Știri noi

Politic

Polițeanu, scrisoare deschisă pentru liderii PNL, PSD și USR

0
Primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu (independent) a lansat o scrisoare...
Auto-moto

S-a dublat prețul rovinietei. Cât plătesc șoferii

0
Începând de luni, 1 septembrie 2025, prețul rovinietei a...
Viața Prahovei

Primăria Blejoi, semnal de alarmă privind colectarea selectivă

0
Primăria Blejoi atrage atenția asupra utilizării abuzive a containerelor...
Social

Lista localităților din Prahova cu apă după program sau debit redus

0
Mai multe localități din Prahova vor avea apă după...
Social

Clădirea cea mai veche din Ploiești, construită în urmă cu 240 de ani

0
Ploieștiul din păcate, la fel ca alte multe orașe...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Parcare la bloc, cu taxă, la Ploiești. Un loc la șapte mașini

4
Invitații lui Marius Nica în podcastul Observatorul Prahovean LIVE...
Emisiuni

Cine este Alexis Stan, cel mai tânăr pilot de drift din Europa

0
În luna aprilie 2025, Alexis Stan, în vârstă de...
Emisiuni

Ce surprize au pregătit organizatorii la Republik Fest 2025

0
Vlad Mateescu, directorul filarmonicii din Ploiești, a  fost invitatul...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

O țară guvernată cu teme false, cu tineri abandonați

2
În timp ce agenda publică este umplută de teme...
Opinii Voxpublica

Conflict la Ploiești: Primar – Consiliul Local. Deja vu?

15
Cui îi pasă de ploieșteni în aceste zile în...
Opinii Voxpublica

Cum ne fură statul cu TVA-ul. Facturile, umflate cu 2%

0
Guvernul a majorat cota TVA de la 19% la...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

De ce nu s-a mai filmat sezonul 2 din Wednesday în România

Corina Matei -
Miercuri, 6 august 2025, cel de-al doilea sezon al...

Reacția Andreei Bălan după un concert în Ploiești, orașul natal

Ștefan Vlăsceanu -
Andreea Bălan a susținut vineri un concert în orașul...

A murit Dan Grecu, primul campion mondial al gimnasticii naționale

Ștefan Vlăsceanu -
Dan Grecu, campion mondial şi poreclit ”stăpânul inelelor” pentru...

Nicu Covaci a fost internat din nou la spital

Ștefan Vlăsceanu -
Liderul trupei Phoenix a fost internat din nou la...
- Publicitate -

Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu revin la Pro TV

Marius Nica -
După ce s-au despărțit, anul trecut, de Antena 1,...

Golden Buzz pentru Ansamblul Hecenii la „Românii au talent”, sezonul 14

Ciprian Pap -
Ansamblul Hecenii a primit Golden Buzz la „Românii au...

Un ploieștean este printre persoanele înșelate de Florin Salam

Ștefan Vlăsceanu -
Manelistul Florin Salam a fost reținut pentru 24 de...

UPDATE-Manelistul Florin Salam a fost reținut

Mihai Popescu -
Florin Salam a fost reţinut, astăzi, după percheziţiile făcute...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Show Transparency Report

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean