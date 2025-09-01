Tzancă Uraganu, declarații scandaloase despre femei la un podcast

Manelistul ploieștean Tzancă Uraganu, pe numele său real Andrei Velcu, a stârnit indignare în spațiul public după o serie de afirmații pe care le-a făcut într-un podcast online.
Acesta a recunoscut fără rezerve că a lovit femei cu care a avut relații, ba chiar a încercat să-și justifice comportamentul.
„Am mai lovit și eu femei în relațiile mele, o palmă, două…”, a spus Tzancă în podcastul „un PODCAST mișto – O viață ca în filmele americane”, moderat de Adrian Cristea, cunoscut drept „Bursucu’”.
Întrebat dacă regretă gesturile, artistul a șocat din nou:
„Nu știu neapărat dacă regret că i-am dat o palmă. Dacă îi dădeam vreun cuțit poate regretam. Sau nu știu, ferească Dumnezeu. (…) Și ea a căutat-o foarte mult și era o femeie care te făcea, te aducea în starea aia”, a declarat acesta.
Ulterior, o influenceriță de pe TikTok a condamnat derapajul și a cerut urmăritorilor să sesizeze Consiliul Național al Audiovizualului (CNA).
Videoclipul a strâns peste 139.000 de vizualizări pe YouTube și peste 3.200 de aprecieri. Declarația, de la 01:09:00: