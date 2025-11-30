- Publicitate -
Observatorul PrahoveanEveniment

S-au aprins luminițele de Crăciun din Ploiești

David Mihalache
Autor: David Mihalache

În această seară, în Ploiești, s-a aprins iluminatul festiv de sărbători. A început „Republica lui Moș Crăciun”, târgul de Crăciun din oraș. Care sunt atracțile principale.

- Publicitate -

La „Republica lui Moș Crăciun” participanții se pot bucura de patinoar, roata panoramică, orășelul copiilor, dar și de concerte de muzică live, susținute de către Charlene, Amme și Zdob și Zdub.

„Atmosfera de poveste a Târgului de Crăciun din Ploiești va continua și luni, 01 decembrie a.c., de Ziua Națională a României, când artiștii Andres Chiriac și Raluka, vor fi prezenți, de la ora 18.00, pe scena evenimentului, spre încântarea tuturor celor sosiți să se bucure de feeria luminițelor de iarnă.” a transmis Primăria Ploiești printr-un comunicat.

- Publicitate -

Vezi mai jos ce poți face și care sunt prețurile practicate la Târgul de Crăciun din Ploiești.

Momentul în care luminițele au fost aprinse în Ploiești:

Cum arată Centrul Ploieștiului luminat festiv:

- Publicitate -

Momentul LIVE poate fi urmărit aici:

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

- Publicitate -

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Exclusiv

Prosumatorii, victimele sistemului. Produc energie, dar sunt ”arși” la facturi

Alexandru Olteanu Alexandru Olteanu -
Sunt prosumator, client Electrica Furnizare. Panourile de pe casă...

De ce vin urșii în zonele locuite și de ce atacă animale

Corina Matei Corina Matei -
Atacurile urșilor în ultimii ani au cunoscut o amploare...

Criza apei în Prahova. Situația din localitățile afectate

Redacția Observatorulph.ro Redacția Observatorulph.ro -
12 comune și orașe din Prahova au rămas fără...

Provocarea Observatorul Prahovean

- Publicitate -
- Publicitate -

Voxpublica

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -