S-au aprins luminițele de Crăciun din Ploiești

În această seară, în Ploiești, s-a aprins iluminatul festiv de sărbători. A început „Republica lui Moș Crăciun”, târgul de Crăciun din oraș. Care sunt atracțile principale.

La „Republica lui Moș Crăciun” participanții se pot bucura de patinoar, roata panoramică, orășelul copiilor, dar și de concerte de muzică live, susținute de către Charlene, Amme și Zdob și Zdub.

„Atmosfera de poveste a Târgului de Crăciun din Ploiești va continua și luni, 01 decembrie a.c., de Ziua Națională a României, când artiștii Andres Chiriac și Raluka, vor fi prezenți, de la ora 18.00, pe scena evenimentului, spre încântarea tuturor celor sosiți să se bucure de feeria luminițelor de iarnă.” a transmis Primăria Ploiești printr-un comunicat.

Vezi mai jos ce poți face și care sunt prețurile practicate la Târgul de Crăciun din Ploiești.

Momentul în care luminițele au fost aprinse în Ploiești:

Cum arată Centrul Ploieștiului luminat festiv:

Momentul LIVE poate fi urmărit aici: