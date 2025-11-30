- Publicitate -
Cât costă intrarea pe patinoarul de la Târgul de Crăciun Ploiești

David Mihalache
David Mihalache
patine

La Târgul de Crăciun din Ploiești va funcționa și un patinoar. Acesta este amplasat în Centrul Ploieștiului, iar în incinta lui se va regăsit statuia lui Nichita Stănescu. Ce mai poți face la „Republica lui Moș Crăciun”.

Persoanele care doresc să patineze, o pot face zilnic, între orele 10:00 și 22:00.

Pentru intrarea pe patinoar, amatorii sportului de iarnă vor plăti 30 de lei pentru 90 de  minute, pentru închirierea de patine 30 lei, iar închirierea de „pinguin” pentru începători costă 20 lei. Pentru garderobă se percepe o taxă de 5 lei.

În această seară, la ora 17:30, patinoarul nu era funcțional, mai ales că ploua.

Cei prezenți se pot bucura, pe lângă patinoar, de roata panoramică de 34 de metri, Orășelul Copiilor și de zona de food.

Atmosfera va fi întreținută în această seară de concerte live, susținute de către Charlene, Amme și Zdob și Zdub.

„Republica lui Moș Crăciun” va fi deschisă, până pe data de 11 ianuarie 2026.

tarife patinoar targ craciun ploiesti

