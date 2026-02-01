- Publicitate -
Accident pe A3, în Bărcănești. O femeie a ajuns la spital

Duminică, 1 februarie 2026, a avut loc un accident rutier în comuna Bărcănești, pe Autostrada 3. În accident a fost implicat un singur autoturism.

Pompierii militari din cadrul Detașamentului 2 Ploiești au intervenit pentru asigurarea măsurilor specifice de prevenire a incendiilor, descarcerarea și acordarea asistenței medicale de urgenţă în cazul producerii unui accident rutier.

Astfel, la fața locului s-au deplasat o autospecială de stingere, o autospecială pentru descarcerare și o ambulanță SMURD. Alături de pompieri a acționat și SAJ Prahova.

Potrivit informațiilor furnizate de ISU Prahova, în evenimentul rutier a fost implicat un singur autoturism la bordul căruia se afla doar conducătorul auto, o femeie. La sosirea salvatorilor, aceasta era încarcerată și în stare de inconștiență.

Pompierii au acționat pentru extragerea victimei. Imediat după extragere, femeia, în vârstă de 23 de ani, a fost preluată de ambulanța SAJ și a început deplasarea către UPU Ploiești.

„Împrejurările producerii accidentului vor fi stabilite de către autoritățile abilitate”, au transmis reprezentanții ISU Prahova.

UPDATE: Cum s-a produs accidentul de la Bărcănești, de pe A3

