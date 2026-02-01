Cum s-a produs accidentul de la Bărcănești, de pe A3

Duminică, 1 februarie 2026, un accident rutier a avut loc în localitatea Bărcănești, pe Autostrada 3. În urma acestuia, o femeie de 26 de ani a fost transportată la spital.

- Publicitate -

Polițiștii prahoveni, ajunși la fața locului, au stabilit împrejurările în care a avut loc accidentul, care s-a produs, potrivit acestora, la km.67.

Din cercetările poliției a reieșit faptul că o tânără de 26 de ani, aflată la volanul unui autoturism, circula pe autostrada A3, pe sensul de mers București către Ploiești. În zona km.67 aceasta ar fi pierdut controlul asupra direcției și ar fi intrat în coliziune cu un parapet de siguranță rutieră, montat longitudinal la limita părții carosabile.

- Publicitate -

În urma impactului femeia a fost rănită grav și a fost transportată la UPU a Spitalului Județean Ploiești. Tânăra a fost testată cu aparatul etilotest iar rezultatul a fost negativ.

Pe toată perioada efectuării cercetării la fața locului, traficul rutier a fost restricționat pe banda a doua a sensului de mers București către Ploiești.

„Cercetările sunt continuate pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care a avut loc evenimentul, în vederea dispunerii măsurilor legale în consecință”, au transmis reprezentanții IPJ Prahova.