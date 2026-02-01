Vaccinuri gratuite pentru copii în 2026: Calendarul imunizărilor decontate de stat

Statul român asigură gratuit vaccinuri esențiale pentru copiii și adolescenții din România în 2026, prin schema națională de vaccinare coordonată de Institutul Național de Sănătate Publică și Ministerul Sănătății, potrivit digi24.ro.

Aceste imunizări, de la naștere până la adolescență, sunt oferite fără costuri pentru părinți și se administrează în cabinetele medicilor de familie și în maternități.

Ce vaccinuri sunt incluse gratuit în calendar:

La naștere (primele 24 de ore): vaccin anti‑hepatitic B (Hep B).

În primele zile de viață: vaccin BCG pentru prevenirea tuberculozei.

La 2, 4 și 11 luni: diverse doze din schema combinată împotriva difteriei, tetanosului, tusei convulsive, poliomielitei, Haemophilus influenzae și hepatitei B, plus vaccin pneumococic.

La 12 luni: vaccinul ROR (rujeolă, oreion, rubeolă).

La 5‑6 ani: rapeluri pentru aceleași boli incluse în schema de bază.

Pe lângă acestea, există și vaccinuri opționale recomandate care pot fi administrate gratuit în anumite situații:

Vaccinul gripal – pentru copiii între 6 luni și 19 ani;

Vaccinul împotriva HPV – gratuit pentru fete și băieți între 11 și 18 ani, pentru prevenirea infecțiilor cu virusul papiloma uman care pot duce la cancer;

Vaccinul pneumococic polizaharidic – pentru copiii sub 19 ani născuți înainte de 1 octombrie 2017, completând programul național;

Alte imunizări opționale pot fi recomandate de medicul specialist în funcție de necesități și riscuri individuale.

Medicii subliniază că vaccinarea rămâne cea mai sigură modalitate de protecție împotriva bolilor infecțioase grave la copii și adolescenți, iar respectarea calendarului de imunizare oferă o protecție eficientă pe termen lung.