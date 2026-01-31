Preotul Nicolae Tănase, care îngrijește 319 suflete la Valea Plopului și Valea Screzii, are nevoie de ajutor

Preotul Nicolae Tănase, omul care are în grijă 319 suflete necăjite, are nevoie de ajutor. În 36 de ani de activitate neîntreruptă la Valea Plopului și Valea Screzii, părintele spune că a cerut ajutor doar de trei ori, atunci când chiar nu a mai putut.

- Publicitate -

Dincolo de cei șase copii pe care îi are, el, părintele Nicolae Tănase, are în grijă peste 300 de „guri”, cum le numește. Aproape 200 sunt copii, însă acolo, la Valea Screzii, sunt și mame care au găsit refugiu, ori bătrâni ai nimănui, deveniți o „haină” mult prea grea pentru cei ce odată le-au fost familie.

Azi, părintele care, după cum povestește, niciodată nu și-a permis să spună „aoleu”, are nevoie de ajutor.

- Publicitate -

„După 36 de ani de activitate neîntreruptă la Valea Plopului și Valea Screzii, Asociația Pro Vita continuă să aibă grijă de 319 suflete – copii și persoane aflate în nevoie. Copiii noștri nu au nevoie doar de hrană, ci și de educație, rechizite, tratamente medicale costisitoare și recuperare.

Scopul nostru nu este doar supraviețuirea lor, ci ridicarea lor la o viață firească și demnă. Vă rugăm să ne ajutați în continuare. Tot ce am făcut și facem aici a fost și este cu ajutorul oamenilor. Fiți alături de noi și în acest an dificil”, a transmis părintele Nicolae Tănase.

Cum poți ajuta? Orice donație contează pentru rechizite, alimente și căldură.

- Publicitate -

Asociația Pro Vita pentru Născuți și Nenăscuți

[email protected] (PayPal)

Phone: +40 753 312 422

LEI: RO42 RNCB 0211 0118 4390 0001

USD: RO15 RNCB 0211 0118 4390 0002

EURO: RO85 RNCB 0211 0118 4390 0003

[email protected]

Phone: +40 745 068 000

RON: RO76 BTRL RON CRT0 P25992903

EURO: RO18 BTRL EUR CRT0 P25992901

USD: RO58 BTRL USD CRT0 P25992901

Asociația Pro Vita Sfântul Brâncoveanu

[email protected]

Phone: +40 758 099 980

RON: RO24 RNCB 0211 0899 2053 0001

EURO: RO94 RNCB 0211 0899 2053 0002

USD: RO67 RNCB 0211 0899 2053 0003

CAD: RO40 RNCB 0211 0899 2053 0004