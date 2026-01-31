Explozii în Iran: cel puțin cinci morți, printre care o fetiță de 4 ani

Sâmbătă, 31 ianuarie 2026, în Iran au fost raportate două explozii. Cel puţin cinci persoane, printre care o fetiță de 4 ani, au murit şi alte 14 au fost rănite, relatează Sky News. Israelul respinge orice implicare

O primă explozie a avut loc sâmbătă în portul Bandar Abbas din sudul Iranului, a relatat presa locală. O fetiță de patru ani, a fost ucisă, iar alte 14 persoane au fost rănite.

O a doua explozie, la peste 1.000 de kilometri distanță, în Ahvaz, a ucis patru persoane, au declarat oficialii locali.

Relatările din presa locală au declarat că ambele incidente au fost explozii de gaz, iar Israelul a negat implicarea.

Relatările de pe rețelele de socializare care susțineau că un comandant al marinei Gărzii Revoluționare a fost vizat în explozia de la Bandar Abbas au fost „complet false”, a declarat agenția de știri semi-oficială Tasnim.

Explozia a lovit o clădire cu opt etaje, provocând daune grave la etajele unu până la al treilea, a relatat agenția de știri Fars.

Radio Golful Persic a susținut că mai multe mașini și un magazin au fost, de asemenea, avariate.

Acest lucru are loc pe fondul creșterii tensiunilor în regiune, pe măsură ce SUA își consolidează prezența militară în apropiere.