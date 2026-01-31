33 de medicamente noi gratuite și compensate, anunțate de Ministerul Sănătății

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, a anunţat vineri, 30 ianuarie 2026, punerea în transparenţă publică a unui proiect care prevede introducerea altor 33 de medicamente pe lista de compensate şi gratuite. Una dintre cele mai importante schimbări anunțate vizează oncologia. Pentru prima dată în sistemul public de sănătate din România, va fi introdus un medicament radiofarmaceutic pentru tratamentul cancerului de prostată.

În opinia ministrului, această schimbare are un impact direct pentru pacienţi: tratamente moderne disponibile în România, costuri mai mici pentru oameni, acces real la tratamente, notează Digi24.ro.

„Concret, în oncologie introducem, pentru prima dată în sistemul public, un medicament radiofarmaceutic pentru tratamentul cancerului de prostată, alături de alte terapii moderne pentru: melanom, cancer pulmonar fără celule mici, cancer mamar, cancer de prostată, mielom multiplu, limfoame, carcinom hepatocelular, colangiocarcinom, tumori cu mutații genetice, tumori GIST și alte forme de cancer pentru care medicina oferă astăzi soluții țintite.

În același timp, asigurăm acces la tratament pentru boli grave și rare: arterită cu celule gigante, hemoglobinurie paroxistică nocturnă, amiloidoză ereditară cu transtiretină, boala Fabry, miastenia gravis, epilepsii severe, boli autoimune și inflamatorii cronice”, a transmis Alexandru Rogobete.

După perioada de transparență publică, proiectul urmează să parcurgă etapele de avizare și aprobare, pentru ca noile medicamente să poată fi incluse efectiv pe listele de compensate și gratuite.