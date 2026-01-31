Accident în Ploiești. O persoană a ajuns la spital

Sâmbătă, 31 ianuarie 2026, a avut loc un accident rutier în Ploiești, la intersecția străzilor Mihai Bravu cu Roșiori. Din primele date, în accident au fost implicate două autoturisme, în care se aflau patru pasageri.

Polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Ploiești au fost sesizați la data de 31 ianuarie a.c., cu privire la producerea acestui accident rutier la intersecția străzii Mihai Bravu cu strada Roșiori.

În urma deplasării la fața locului, aceștia au stabilit că o femeie de 49 de ani ar fi condus un autoturism pe strada Roșiori. Șoferița ar fi intrat în coliziune cu un autoturism condus de un bărbat de 36 de ani, care ar fi circulat pe strada Mihai Bravu.

În urma producerii accidentului rutier a rezultat vătămarea corporală a unui bărbat de 66 de ani, pasager în autovehiculul condus de bărbatul de 36 de ani. Victima a fost transportată la spital pentru acordarea îngrijirilor de specialitate.

Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

„Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs evenimentul, în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă”, au transmis reprezentanții IPJ Prahova.