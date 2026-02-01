Cum explică Raed Arafat cererea de limitare a accesului copiilor la rețelele sociale

Raed Arafat, șeful DSU (Departamentul pentru Situații de Urgență) este primul oficial român care cere limitarea accesului minorilor sub 16 ani la reţelele de socializare. „Copiii sunt sub impact major, suntem în ceasul al 12-lea”, a declarat acesta, sâmbătă, 31 ianuarie 2026, explicând cererea adresată Parlamentului României.

„Deci eu am postat pentru că am simțit personal că trebuie să postez ceva în acest sens, pentru că situația, într-adevăr, nu numai pe partea de violență, ci pe mai multe aspecte – sănătatea mintală, învățământ, pregătire – produce un impact negativ asupra copiilor. Eu nu am folosit cuvântul interzis, am cerut limitarea accesului, care poate să aibă mai multe forme.

Părerea mea este că suntem la ceasul al 12-lea. Copiii sunt sub impact major şi trebuie să înţelegem că pe reţeaua de socializare lăsând violenţa fizică, copiii pot fi sub efectul bullying-ului, a agresiunilor psihice, a agresiunilor din partea colegilor lor, să fie stigmatizaţi, să fie sub stres. Şi acest lucru nu face bine deloc pentru copii.

Sunt învăţaţi cum să gândească şi cum să ia lucrurile şi cum să analizeze informaţia care o primesc. Iar părinţii, educarea lor trebuie să fie asupra impactului reţelelor de socializare.

Noi vedem mulţi părinţi care dau telefonul copilului şi-l lasă cu telefonul, cu TikTok, cu tot, ca ei să stea liniştiţi în casă şi copilul rulează şi se uită.

Aici trebuie să înţeleagă ce înseamnă acest lucru, ca impact asupra copilului şi acest lucru trebuie să meargă mână în mână cu măsurile care se iau pentru limitarea accesului la reţelele care pot să aibă un impact negativ”, a transmis sâmbătă, 31 ianuarie 2026, Raed Arafat, într-o intervenţie la Antena 3.

