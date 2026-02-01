Nu există „certificat de conservare” sau taxe noi pentru mașinile vechi. RAR dezminte un fake news

Registrul Auto Român (RAR) trage un semnal de alarmă în legătură cu un fake-news apărut recent în spațiul public, potrivit căruia proprietarii de mașini vechi ar fi obligați, din acest an, să obțină un așa-zis „certificat de conservare” pentru a evita plata unor taxe sau impozite majorate.

- Publicitate -

Potrivit RAR, informațiile vehiculate sunt complet false și nu au nicio legătură cu atribuțiile sau activitatea instituției.

Ce spunea informația falsă

În articolul distribuit pe rețele de socializare se afirma că proprietarii de autoturisme vechi ar trebui să solicite documente precum:

- Publicitate -

„Notificare de conservare”

„Aviz de staționare prelungită”

„Certificat de conservare și integritate tehnică”

Mai mult, acesta susține că documentele ar urma să fie emise după o verificare realizată de o așa-numită „Unitate Mobilă RAR”, care ar constata vizual dacă vehiculul nu prezintă scurgeri de lichide și dacă seria de șasiu este lizibilă.

RAR: „Nu știm nimic despre așa ceva. Documentele nu există”

Reprezentanții Registrului Auto Român dezmint categoric aceste informații și precizează că RAR nu emite astfel de documente și nu are în competență o asemenea practică.

„Nu avem nicio <<Unitate Mobilă>>, nu efectuăm astfel de verificări și nu există niciun document de tipul celor menționate. Nu aveți niciun motiv să solicitați de la noi un astfel de document inexistent”, transmite RAR.

- Publicitate -

Instituția mai subliniază că nu poate comenta eventuale aspecte legale care nu țin de atribuțiile sale, însă orice schimbare importantă din zona de competență a RAR este comunicată exclusiv prin canalele oficiale.

Articol generat cu AI

RAR anunță că Departamentul de Comunicare a contactat publicația care a difuzat informația falsă, iar aceasta a retras articolul, admițând că textul a fost generat cu inteligență artificială, fără nicio sursă reală sau verificabilă.

Cum recunoști un fake-news

Reprezentanții RAR oferă și câteva indicii utile pentru identificarea știrilor false:

- Publicitate -