Prețul unui pahar de vin fiert la Târgul de Crăciun din Ploiești

David Mihalache
David Mihalache
vin fiert targ craciun ploiesti

În această seară, la Ploiești s-a deschis și „Republica lui Moș Crăciun”, Târgul de Crăciun din oraș, iar unul din cele mai căutate produse este vinul fiert.

Astfel, la tarabele din centrul orașului, prețul unui pahar de vin cu portocale și scorțișoare variază între 10 și 13  lei.

Pentru un ceai cald prețul este de 7 lei. Tot 7 lei costă și o ciocolată caldă. În schimb, prețul unei sticle cu apă nu depășește 6 lei.

Atmosfera va fi întreținută la deschiderea evenimentului de Charlene, Amme și Zdob și Zdub care vor concerta live.

Cei care doresc se pot bucura și de atracțiile principale ale Târgului de Crăciun din Ploiești, și anume roata panoramică și patinoarul.

