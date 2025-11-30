Cât costă mâncarea la Târgul de Crăciun din Ploiești

Pentru ca experiența să fie una cât mai bună pentru toți participanții la „Republica lui Moș Crăciun”, Târgul de Crăciun din Ploiești, organizatorii au pregătit și o zonă de food.

- Publicitate -

Așadar, pentru o porție de sarmale doritorii vor scoate din buzunar 35 de lei pentru o porție, sau 6 lei pe bucată, în funcție de preferințe.

De asemenea, se poate găsi fasole cu ciolan la 35 de lei, în timp ce un kurtos costă 20 de lei.

- Publicitate -

Carnea la garnită costă 15 lei/100 gr, iar pastrama de berbecuț costă 20 lei/100 gr.

În cazul produselor tradiționale, spre exemplu, șoriciul de porc costă 23 lei/100 gr., mușchiul crud afumat 70 lei/kg, carnea la garniță 9 lei/100 gr., iar pastrama de berbecuț costă 65 lei/kg.

La brânzeturi, prețurile stau în felul următor: cașcaveaua afumată costă 55 lei/kg, telemeaua veche de oaie 50 lei/kg, brânza de burduf 65 lei/kg, iar urda sărată 40 lei/kg.

- Publicitate -

Citește și Prețul unui pahar de vin fiert la Târgul de Crăciun din Ploiești

În afară de zona de food, la Târgul de Crăciun au fost amenajate și o roată panoramică, un patinoar, dar și Orășelul Copiilor.

În plus, astăzi vor concerta live Charlene, Amme și Zdob și Zdub, care vor aduce muzică bună și voioșie în fața publicului ploieștean.

- Publicitate -