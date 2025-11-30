Prețul unei „ture” cu roata panoramică din Ploiești

Roata panoramică nu a lipsit nici anul acesta de la „Republica lui Moș Crăciun”, târgul de Crăciun din centrul Ploieștiului, fiind una din atracțiile principale de anul trecut.

Prețul unui bilet la roata panoramică din Ploiești este de 30 de lei și „tura” durează minute bune pentru a putea admira orașul de la înălțime.

Roata are 34 de metri și a fost amplasată în Parcul Nichita Stănescu din centrul Ploieștiului.

Pe lângă roata panoramică, vizitatorii se pot bucura de un patinoar, un parc de distracții și de târgul de Crăciun.

De asemenea, a fost amenajată și o zonă de food unde se pot găsi preparate tradiționale, bunătăți pentru mesele de sărbători și un spațiu generos dedicat food truck-urilor.