Am renunțat, după 15 ani de relație, la Vodafone. Acum sunt la Orange, dar a trecut “îndrăgosteala”

Sunt sătul de companiile de telefonie mobilă. Când mă uit la reclame, am impresia că am ajuns în Rai, că l-am prins pe Dumnezeu de picioare și că am primit cea mai bună ofertă.

Acum jumătate de an, pentru că cei de la Vodafone m-au dezamăgit și m-au tratat ca pe un străin, după 15 ani de relație am decis să pun punct și să merg către Orange. O bună bucată de timp am avut acel fior de început de relație.

Nici factura nu venea prea des, nu mă presa nimeni, internetul mergea bine și simțeam că am făcut, în cele din urmă, cea mai bună alegere.

Chiar mă întrebam cum am reușit să fiu într-o relație cu Vodafone vreme de 15 ani și să nu bag în seamă, în niciun fel, Orange-ul. Chiar m-am gândit că poate mi s-au făcut farmece sau că a fost vorba de obișnuință. De fapt, da, asta, ultima variantă, pare cea mai plauzibilă.

Când vedeam o reclamă la Orange aproape că schimbă canalul, dar când era vorba de Vodafone, simțeam să fiu și eu implicat cumva.

După lunile de miere cu Orange și după ce s-a uscat cerneala pe contract, mi-am dat seama că trebuie să îmi pun mai multe întrebări și să îmi optimizez costurile cu abonamentul, însă ceva nu a mers bine.

Începuturile au fost chiar bune. Eram luat de val.

Să ne înțelegem, la Orange am un abonament, fără telefon, pentru care plătesc, în prezent, undeva la vreo 80 de lei, în fiecare lună. Așa am vrut eu la acel moment. Aveam nevoie de roaming, doamna de la casiere vorbea frumos și am zis să nu refuz.

Tot timpul m-am gândit că aș putea să reziliez contractul sau aș putea să îmi micșorez costurile printr-un simplu apel către Orange. Părea totul simplu. Și a venit ziua cea mare. Am sunat, am spus cine sunt și ce vreau de la viața asta: costuri mai mici.

Mi s-a spus că Orange nu poate face nimic în acest sens, în prezent. Că am de așteptat undeva la vreo 18 luni până la prima modificare de abonament sau de achiziție a vreunui telefon. Și am zis că reziliez și gata.

Mi s-a spus că pot rezilia, dar că există un cost de reziliere care practic reprezintă suma tuturor lunilor rămase de achitat. Ca și cum rezilierea asta nici nu ar fi reziliere, ci plată în avans pentru servicii de care nici nu mai beneficiezi.

Am vorbit frumos cu doamna de la telefon. Era o doamnă și va rămâne o doamnă. Știu că ea doar își făcea datoria pe bani puțini. Și, în tonul meu calm, am început să pun mai multe întrebări și să înțeleg de ce nu am dreptul să reziliez, pur și simplu, abonamentul.

Îți faci un contract, ești într-o relație cu acel contract

Am înțeles rapid că e vorba de “aceeași Mărie, dar cu altă pălărie”. Plecasem de la Vodafone în speranța că voi găsi ceva mai bun. Am dat de Orange care, pentru început, mi-a făcut viața frumoasă, după care și-a arătat colții. Exact ca-n viață, ca în relații etc.

Și oricum, de la Vodafone nu am plecat oricum, ci am stat și m-am gândit de zece ori, am dat telefoane, am tot anunțat că plec și ei nimic. Nici nu plecam de la Vodafone, dar voiam să văd și eu dacă le pasă. Iar apoi, din senin, a apărut Orange-ul ăsta, într-o zi cu soare pe cer și până la apusul soarelui eram deja portat și cu viața total schimbată.

Zic asta acum, că a trecut „îndrăgosteala”

Ce vreau să spun, acum, în încheiere, e că dacă ar fi după mine, nu aș recomanda nici Orange, nici Vodafone. Dar voi rămâne, cel puțin pentru moment, la Orange, pentru că prea multă agitație strică. Sunt convins că aș putea să insist în legătură cu practica asta, ilegală din punctul meu de vedere, de a nu putea rezilia oricând, însă las lucrurile așa. De servicii am nevoie, asta e clar.

Orange, Vodafone și orice altă companie de telefonie mobilă, din punctul meu de vedere nu face altceva decât să bulverseze clienții, să vândă servicii “roz”, iar apoi să o dea în bară, fără să își asume.

Înțeleg că e simplu să prinzi alți clienți la abonament, dar mai înțeleg și faptul că ar fi corect față de toată lumea ca relația dintre client și companie să nu fie una de tip ping-pong, ci una de lungă durată. Să le pot vorbi cu drag nepoților mei despre ce frumos era la Orange. Dar, probabil, până atunci, trecutul va rămâne doar trecut și vor apărea alte soluții, tehnologii și companii.

Sfat: nu trăiți în trecut, reziliați cu prima ocazie!