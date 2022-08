Mihaela Rus, director Teatrul “Toma Caragiu” Ploiești: “Teatrul se întâmplă acum și aici, cu transfer de emoție de la actori la public”

Mihaela Rus este directorul Teatrului “Toma Caragiu” din Ploiești. În cadrul interviului aceasta povestește despre cum a ajuns să iubească teatrul și ce anume o determină să creadă în tânăra generație de actori din România.

Susține proiecte pentru tineret și explică de ce Ploiești merită să devină Capitala Tineretului. Mihaela Rus spune că marea diferență dintre teatrul și film este legată de transferul de emoție. Teatrul se întâmplă acum și aici, în vreme ce filmul este doar o proiecție cu zeci de duble și manipulări cinematografice.

Mihaela, prezintă-te în câteva cuvinte.

“Sunt Mihaela. Mihaela Rus acum. Sunt în Teatrul “Toma Caragiu” de când mă știu, mai precis de la 21 de ani – la puțin timp după ce am terminat liceul. În timp ce deja eram angajată am făcut o primă facultate de actori.

Apoi, la câțiva ani distanță am dat examen la UNATC și am absolvit Facultatea de Teatru – Actorie și Animație, iar a doua specializare pe regie și teatru. Am urmat un master în Științe Economice, iar acum mă pregătesc pentru a susține Teza de Doctorat în Management Cultural.

Am în primul rând o mare pasiune pentru ceea ce fac în fiecare. Ador turismul urban – îmi place să vizitez orașe mari și mici, știute și mai puțin știute. Îmi place să citesc, asta ca un stil de viață, o rutină zilnică în care pun pasiune.”

Când ai cochetat pentru prima dată cu lumea teatrului? Povestește despre asta.

“Am ajuns în teatrul la 21 de ani după ce terminasem liceul. Cochetasem cu teatrul și în școala generală și în liceul. Eram într-o trupă de teatru. Am fost la Palatul Copiilor la cercul de teatru. În teatrul adevărat am ajuns după un eșec la facultatea de filozofie. Am susținut atunci un examen pe care nu l-am luat.

La vremea aceea, Teatrul Ciufulici a organizat un concurs în care am intrat mai mulți aspiranți și a fost un fel de calificare la locul de muncă. Adică în decurs de 1 an și jumătate am susținut mai multe examene și ne-am cernut. De atunci, din 1992-1993, am rămas din vreo 13 câți am intrat atunci, am rămas doar 2. Eu și scenograful Mihai Androne.”

Din perspectiva ta, descriere cuvântul artă și ce semnifică acesta pentru tine.

“Cred că poți să dai o mulțime de răspunsuri fără ca vreunul dintre ele să satisfacă pe cineva sau să fie complet. Cred că este cea mai profundă și mai frumoasă expresie a creativității umane. Cred că este o expresie a talentului și a imaginației artistului. Așa că indiferent din ce parte a artei am privi, acolo vedem frumos. Arta trebuie să-ți dea o senzație.

Poate doar un critic de artă ar putea să analizeze din perspectiva cunoscătorului. Este ca atunci când privești un tablou și îți place. Ție ca privitor trebuie să ți se ofere o senzație – așa își atinge artistul scopul. Când vezi un spectacol de teatru – să se producă acel transfer de emoție între ceea ce se întâmplă pe scenă și mintea și sufletului privitorului. Arta înseamnă transfer de emoție între artist și privitor.”

Tehnologia ne-a blocat în fața ecranelor. Mai vin oamenii la teatru?

“Au fost doi ani în care am privit mai mult ecrane, aș putea să pun niște ecrane reci și voi da voie aici la contrazis pentru că nimeni nu ne-ar putea opri.

Totuși pentru un artist obișnuit cu scena și cu prezența vie a publicului și a spectacolului de teatru ecranul este totuși un obiect rece – asta nu înseamnă că sunt împotriva tehnologiei sau că sunt chiar atehnică. Când vorbim de spectacolul de teatru , acestuia îi trebuie o scenă.

Spectacolul de teatru este o formă de artă care se întâmplă aici și acum – asta face diferența dintre teatru și film. Fiecare creație a unui actor e altfel de fiecare dată când joacă un rol într-un spectacol. Oamenii vin, chiar și după pandemie, vin mulți la teatru. Nu există locuri libere. Publicul și-a înfrânt orice frică și a venit la teatru, acum, după pandemie. Publicul vine din ce în ce mai mult la teatru.”

Care crezi că e marea diferență dintre o piesă de teatru și un film de pe Netflix?

“Aș lega răspunsul de ceea ce am spus înainte. Un transfer de emoție între publicul și scenă nu e același cu cel care este oferit de către ecran. Spectacolul de teatru îți clădește în interiorul tău o altfel de emoție.

Și actorul de teatru în timpul desfășurării actul artistic este mânat de altfel de sentimente. Filmul îți dă șansa să tai, să repeți, să tragi o nouă dublă. La teatru totul se întâmplă în timp real. Nu rămâne nimic de tăiat. Spectacolul de teatru este mult mai adevărat.”

Pentru că și tinerii sunt prezenți în sălile de teatru, iar asta arată un interes crescut pentru cultură, cum consideri că i-ar putea ajuta lumea teatrului pe aceștia?

“Tinerii vin din ce în ce mai mulți la teatru. Media de vârstă scade și ne bucură acest lucru. Teatrul pentru Copii e un fel de școală care te învață primii pași în lumea teatrului. Ferice de cei care își educă astfel copiii, obișnuindu-i cu teatrul de la vârste mici. Teatrul este o formă de educare, de evadare și de modelare a sufletului și a caracterului.”

Merită să fii actor în România?

“Stau să mă gândesc. E viață foarte frumoasă, nu neapărat ușoară. Ține foarte mult de noroc, dar ține și de ceea ce îți propui să faci tu cu tine. România produce mulți actori într-un an, mai mulți decât ar putea cuprinde teatrele din România. Puțini dintre cei care termină studiile în teatru reușesc să ajungă pe o scenă.

Sunt mulți care se risipesc sau aleg să facă altceva din varii motive. Dintre toți cei care termină facultățile de teatru sunt cei perseverenți și care sunt norocoși, cei care insistă în pasiunea lor pentru teatru și nu se descurajează de la un refuz.

Sunt actori foarte buni și nici nu sunt de acord cu cei care spun că nu se mai nasc cum au văzut ei în alte generații. generațiile tinere de actori au niște vârfuri extraordinare – sunt artiști absolut geniali. De felul cum îi descoperim asta ține de noi. Nu doar TV-ul dă actori. Actorii mari îi vedeți în primul rând pe scenele de teatru. Merită să fii actor în România, iar fiecare individ poate lua această hotărâre pentru sine.”

Din perspectivă personală, cum arată Ploieștiul?

“Ploieștiul arată frumos. Sunt ploieșteancă de când mă știu. Îmi place să spun că am petrol în vene și vitriol în poșetă. E ca atunci când ai un copil și tu ți-l vezi cel mai frumos. Eu așa îl văd. În ochii mei orașul Ploiești este frumos. Îi provoc pe ploieșteni să privească orașul prin ochii unui turist.

Să meargă la teatrul, să viziteze muzeele, să se plimbe pe bulevardul castanilor, să ajungă la filarmonică etc. E un exercițiu de imaginație pentru fiecare. Doar astfel putem descoperi frumusețile Ploieștiului. Nu este gri deloc. Dacă zici asta, înseamnă că nu îl privești cu sufletul.”

Care sunt 3 puncte forte ale orașului Ploiești?

“ În primul rând este un oraș viu și frumos – are posibilitatea să devină și mai frumos. În al doilea rând are oameni entuziaști, oameni profesioniști, oameni frumoși care dacă sunt puși să lucreze împreună atunci rezultatul va fi unul care va ajuta enorm orașul. Nu în ultimul rând, are un teatrul cotat foarte bine, cu artiști de top și cu un public minunat. “

Este Ploieștiul pregătit pentru a deveni Capitala Tineretului?

“Consider că Ploieștiul este pregătit pentru a deveni Capitala Tineretului. Și mai cred că fiecare om care este implicat în acest proiect va face absolut tot ceea ce știe, poate și este capabil pentru ca orașul să fie desemnat Capitala Tineretului.

Are șanse foarte mari – sunt oameni care sunt profesioniști în ceea ce fac. Oameni care au o miză foarte mare, o miză care îi mână în luptă. Am încredere în oamenii care reprezintă acest proiect. Îmi doresc să se întâmple acest lucru: Ploiești – Capitala Tineretului.”

Ce proiecte/activități desfășoară Teatrul “Toma Caragiu” Ploiești pentru a ajuta Ploieștiul să devină Capitala Tineretului?

“În primul rând spectacole de teatru. Spectacole bazate pe texte din dramaturgia pentru tineret și concerte. Pe lângă acestea putem fi parteneri, putem fi coorganizatori – ne dorim să ne implicăm în cât mai multe proiecte.

Am dovedit și putem face în continuare mai mult decât ne-am propus. Suntem deschiși propunerilor. La rândul nostru, propunem teatrul ca formă de educație, divertisment și viață.”

La final, lasă un mesaj pentru cititorii ziarului Observatorul Prahovean.

“Le mulțumesc pentru că au citit interviul. Fiecare dintre noi trebuie să facă ceva mai bine în viața de zi cu zi. Vom putea astfel să spune clar și răspicat că suntem mândri să fim ploieșteni, oriunde am fi.”