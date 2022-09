Când îți iei ultimul model de telefon, îți urăști locul de muncă și ești nemulțumit de viață

O tanti, o domnișoară chiar, la vreo 23 de ani, într-un magazin. Aproape fresh, aproape adormită, dar total surprinsă de ora matinală la care vin să cer o cafea. Cred că eram primul client și păream gălăgios, în sens de trezire a morților vii, cu bună dimineața și zâmbet cu dinți.

Domnișoara, încă de la primele “acorduri” din conversație a reușit să-mi strice ideea de zi pozitivă, cu soare pe cer și apă caldă până la Crăciun. Da, chipul ei angelic avea ceva ce îi stricase rotițele. Probabil o noapte scurtă, un mesaj pe care l-a primit și i-a picat prost sau faptul că nu era zi de salariu.

Evident, în calitate de curios cu acte-n regulă, am început să pun întrebări, d-alea cu “de ce?”, doar ca să văd ce se întâmplă, dar și pentru că… aveam de așteptat ceva secunde bune până la venirea cafelei cu lapte.

Și, evident, primul de ce a fost legat de starea ei de dimineață. Eram curios să știu ce anume i-a stricat atât de mult starea de bine. Am întrebat dacă nu cumva sunt chiar eu vinovatul pentru că mi-am permis să intru așa matinal în magazin – abia ce dăduse cu mopul, cred.

Și au venit răspunsuri și, evident, a început distracția

Am aflat că înainte de pandemie începuse facultatea, dar că renunțase la treaba asta cu studiile pentru că voia să se angajeze. A lucrat într-un call center, a prins câteva contracte cu site-uri obscure pentru care trebuia să împachteze colete și acum vindea cafea, ziare etc. Nimic rău în asta, ba chiar admirabil.

Dar. Exact, dar. Există un dar imens. A început să se vaite, să spună că nu-i ajung banii, că pare că trăiește în gol și că i se duc anii de tinerețe. Da, și eu am zâmbit când am auzit asta. Evident, aproape din reflex, am pus pe masă un compliment – am sperat că îi fac ziua mai bună, însă văicăreala a continuat. Spontan, devenisem un soi de psiholog.

Șeful a angajat-o la 4 ore, însă ea stă și câte 10 ore la program

Că e plătită prost și că la vârsta ei ar trebui să se distreze, nu să muncească. Aici m-a blocat pentru o secundă, după care mi-am dat seama că nu aveam eu de ce să o judec.

Apoi, a venit moment mult așteptat. Am zărit un Iphone de toată frumusețea, d-ăsta nou, de-ți pică plombele și-ti pui și-un implant de vrei să îl iei cu banii jos. Era al ei.

Am adăugat un al doilea compliment, mult mai voalat, dând să aflu mai multe despre legătura dintre banii puțini și telefonul ăla fain, la care visează multă lume. Speram să îmi spună că l-a primit cadou de la un admirator sau că, i-a picat din cer.

Am aflat că nu-i place telefonul. Că deja s-a plictist de el, deși îl are de doar câteva luni. Și că, surpriză: l-a luat la abonament și plătește o căruță de bani, în fiecare lună.

Am fost optimist în discuție și i-am spus că vine un nou model de Iphone, că ce are ea e deja demondat – că are toată lumea. Mi-a dat dreptate și mi-a zis că și l-ar lua pe următorul.

Consumerism în floare, carduri și rate

Bun. Aici punem stop la povestea asta despre bani, job, viață grea și alte subiecte “simple” pentru a ne concentra pe comportamentul pe care tocmai l-am descris.

O domnișoară de doar 23 de ani lucrează de luni pâna vineri câte 8 ore sau mai mult, se vaită că nu are bani, dar are o rată la un telefon de ultimă generație de care s-a plictisit.

Am ratat să vă spun cum era îmbrăcată. Era o fată simplă și nu purta nimic care să o ajute să iasă în evidență. Totuși, Iphone-ul ăla îi “fura” din tinerețe și din viață.

Ea nu este decât victima sistemului, dar mai ales a prostiei instaurate de către consumerism. E despre toată educația financiară de care nu a avut parte în școală și pe care, probabil nu a apucat să o înțeleagă nici de pe internet.

Și fata lucrează și azi tot acolo. Și cafeaua are același gust. Și tot nemulțumită e.

Textul ăsta este pentru domnișoara supărată pe viață, dar și pentru toți cei care, chiar dacă au o viață grea, pare că și-o fac și mai grea pentru că nu știu să se oprească din a cumpăra impulsiv.

Și spun asta din propria experiență – am testat tot soiul de comportamente financiare până când mi-am dat seama că multe dintre lucrurile pe care mi le cumpăram nu foloseau la nimic și erau mâncătoare de timp.

Job, stres, bani puțini, dar avem iPhone

Textul este și pentru toți cei care știu că a apărut noul Iphone, Iphone 14, și care deja au apăsat pe butonul de precomandă. Va veni o fericire de toată frumusețea în colet. Fericire care ține câteva zile sau ore. Apoi, iar la job, iar stres, iar bani puțini, iar șefi care se gândesc doar la cum să te plătească cu mai puțin și să stai peste program.

Iar după ce ai ajuns aici, la finalul textului și probabil te-ai regăsit și tu în astfel de momente, e bine să te oprești din tot ceea ce faci și să te gândești dacă nu cumva tu ai rate mult mai mari.

Chiar aveai nevoie de mașina aia pe care ți-ai luat-o pe firmă? Chiar îți trebuia un apartament cu 3 camere sau putea sta și în 2? Casa aia pe care abia ți-ai construit-o e visul tău sau coșmarul ratelor pe 30 de ani?

Și totul de la un Iphone pe care ai vrut să ți-l iei și anul ăsta.