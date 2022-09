Vlad Mateescu, directorul Filarmonicii din Ploiești: “Da. Cu muncă și dăruire, Ploieștiul este pregătit să devină Capitala Tineretului”

Vlad Mateescu, directorul Filarmonicii “Paul Constantinescu”, se prezintă ca fiind un om cu răbdarea pusă la încercare, care își dorește să mobilizeze oameni si acțiuni într-un timp cât mai scurt, mai ales dacă se poate. Nu se rezumă doar la ce scrie în fișa postului, ci este alături de întreaga echipă chiar în cele mai inedite situații.

În cadrul interviului Vlad Mateescu anunță posibilitatea apariției unui NFT Paul Constantinescu, susține ideea Ploiești – Capitala Tineretului și îi îndeamnă pe tineri să creadă în potențialul pe care îl au.

Vlad, chiar dacă numele tău nu mai are nevoie de nicio prezentare, ce merită să știe publicul despre tine?

“Sunt măgulit de modul de abordare și prezentare, însă nu cred că ar fi ceva de spus în plus. Sunt un om care pune tot sufletul în ceea ce face. Fac totul din pasiune, iar bunul Dumnezeu mi-a dat șansa să pot face ceea ce îmi place și să îmi și câștig pâinea, aspect care nu e deloc des întâlnit în zilele noastre.

Sunt de părere că ofer totul și în egală măsură pretind totul… Timpul meu, resurse personale, implicare etc. Am, bineînțeles, câteva defecte, ca noi toți, însă unul dintre ele, poate cel mai pregnant, este lipsa totală a răbdării. Nu am răbdare să aștept să se întâmple lucruri de la alții, mai ales când sunt conștient că ele se pot întâmpla mult mai repede.

Nu am răbdare cu multe. E adevărat că într-o mare măsură acest defect îl transform de multe ori într-o calitate, transformând lipsa răbdării într-o ambiție nebună de a duce lucrurile la bun sfârșit. În concluzie, poate ceea ce nu știe publicul este că se ajunge poate mai greu aproape de suflet, însă când s-a ajuns, mutăm munții împreună!”

Ce evenimente notabile au avut loc anul acesta cu ajutorul Filarmonicii “Paul Constantinescu” din Ploiești și cum au fost ele primite de către public?

“Poate părea o lipsă de modestie, însă cu încredere afirm că nu cred că mai pot spune că sunt anumite evenimente care au devenit notabile pentru Filarmonică. De câțiva ani buni, Filarmonica, prin staff-ul acesta extraordinar, a făcut ca totul să fie notabil.

Bineînțeles că sunt multe aspecte care merită îmbunătățite, dar suntem unici în România, dacă nu chiar și Europa, în privința multor aspecte:

5 compartimente artistice – orchestra simfonică (cea mai mare din România), orchestra folclorică, compartiment de jazz, cvartet, Cor Academic;

Studio de înregistrări;

Platformă de live streaming și sistem pay per view – Virtual Concert Hall;

În curând vom avea și o scenă outdoor de 120 mp;

Magazin fizic și online (acum, din septembrie).

Recunoașterea celor mai înalte foruri din România în privința activităților: Parlamentul României, Ministerul Culturii și, nu în ultimul rând, Înaltul Patronaj al Majestății Sale Margareta, Custodele Coroanei Române pentru Ploiești Jazz Festival – din luna septembrie 2022 membru al Europe Jazz Network;

Ploiești Jazz Festival – singurul festival din România care a creat un parteneriat deosebit cu SUA printr-un muzeu și o fundație din New Orleans, respectiv Chicago, pentru a relata istoria jazz-ului: Jazz Root, US to Romania.”

Din punct de vedere personal, cum consideri că se prezintă cultura în viețile ploieștenilor?

“Consider că există un potențial fantastic, un potențial fantastic inclusiv de a deveni capitală culturală europeană, nu numai Capitala Tineretului. Din păcate, însă, în România lipsește o strategie clară în acest sens, dar, mai important, fapt ce se demonstrează din ce în ce mai mult în zilele noastre prin ceea ce trăim cu toții: lipsa investițiilor majore în cultură și educație.

Am spus-o și o să o repet. Aceste două laturi sunt cele mai importante în dezvoltarea unui stat care se dorește a fi performant! Ceea ce se întâmplă în zilele noastre nu este altceva decât rezultatul acțiunilor ultimilor 15-20 de ani. Să ne imaginăm oare ce va fi peste 10-15 ani?!”

Este Ploiești pregătit pentru a deveni Capitala Tineretului?

“DA! Cu multă muncă și dăruire cred că da. Sunt foarte mulți tineri care își doresc să dezvolte și să se implice în diferite acțiuni. Lucrăm cu mulți voluntari… văd foarte mult potențial. Mai mult, văd foarte multă pasiune. Există luminița de la capătul tunelului.”

Ce anume nu funcționează în oraș și merită mai multă atenție din partea autorităților?

“Sunt multe aspecte care încă nu funcționează în oraș, dar nu cred că sunt în măsură să mă exprim în acest sens. Totodată sunt câteva direcții care funcționează foarte bine. Ceea ce pot face este să mă exprim din punct de vedere al culturii.

Există un sprijin mare pe care îl avem, nu pot să neg acest lucru, însă consider că investiția într-o sală de concerte ar aduce extrem de multe beneficii acestui oraș emblemă!

Problema cea mai mare cred că este la fiecare dintre noi. Toți avem obligația să ne implicăm activ, voluntar, în a face lumea în care trăim să fie mai bună. E foarte ușor, atât de ușor, să spui : «nu e treaba mea», «nu intră în fișa postului», «nu sunt plătit pentru asta». De multe ori îi ajut pe colegii de la tehnic să care instrumente, scule, aparatură, schele (atât cât pot), multe altele, și nu intră în fișa postului. Totuși le fac și nu îmi e rușine.”

Cum reușește filarmonica din Ploiești să atragă mai mulți tineri către cultură?

“Prin acțiunile pe care la face. Concertele, spectacolele și proiectele atât de la sala de concerte cât și mergând aproape de ei, la școli, în școli. Programe de voluntariat (Art Hub Volunteer), ba chiar implicarea acestora în organizarea evenimentelor de la A la Z.”

Care este cel mai mare vis pe care îl ai în calitate de director al filarmonicii și ce faci astăzi pentru îndeplinirea acestuia?

“Știți cum se spune, se compară de fiecare dată…? Filarmonica din Viena a făcut aia, Filarmonica din Berlin face cealaltă, Concertgebouw Amsterdam face aia…

Îmi doresc ca în top 5 cel mult să fie Filarmonica din Ploiești. În momentul de față, toate cele trei menționate mai sus au istorie, au tradiție și, bineînțeles, profesionalism dus la extrem. NU E IMPOSIBIL!

Citește și: Povestea puștiului din Plopu care se pregătește de Campionatele Mondiale de tir cu arcul

În egală măsură pot spune și dacă nu voi mai fi dorit aici poate, să îmi doresc aceeași performanță (toti greșim, iar această performanță uneori poate fi înțeleasă greșit, ca un interes personal, și nu e cazul) pentru locul în care voi merge.

Asta pentru că în ultimii ani am tot avut propuneri în acest sens, de la București (chiar și în aceste zile sunt în discuții). Totuși, iubesc Ploieștii, iubesc Filarmonica Ploiești.”

Care este diferența dintre muzica adevărată și ceea ce avem în trend, zilele acestea, pe Youtube?

“Fiecare epocă a avut compozitorii, pictorii, scriitorii ei. Ceea ce se întâmplă acum nu este decât ceea ce am zis și mai sus: rezultatul. Poate și Beethoven, Mozart, Ceaikovski au avut problemele lor de trend în acele vremuri, însă educația și cultura până chiar în anii 2000 erau cumva altele. Alte principii. Diferența este enormă. Nu există un mesaj sau poate mesajul este lipsit total de substanță.

Muzica aceasta vinde acum, vinde repede. Punct. E interesant că Bach, Mozart, Beethoven, Freddy Mercury, Beatles, Abba, Michael Jackson ÎNCĂ se ascultă. Nu vreau să critic pe nimeni, dar sunt muzici care au fost produse poate acum 3-4 ani și nu mai știe nimeni nimic de ele, poate chiar nici de artiști nu mai știe nimeni nimic. Întâmplător?!”

Care sunt următoarele evenimente pe care le pregătește filarmonica din Ploiești?

“Stagiunea simfonică începe pe 22 septembrie, urmând ca pe 24 și 25 septembrie să deschidă stagiunile și orchestra populară și trio-ul de jazz. Vor urma, între 26 și 30 octombrie, Ploiești Jazz Festival și, pe 17 decembrie, Balul Filarmonicii. Ne dorim ca, de anul viitor, Ploiești Jazz Festival să fie organizat pe parcursul întregii luni octombrie.

Și până acum am dedicat jazz-ului o serie de activități care se desfășurau pe parcursul întregii luni, însă ele erau de sine stătătoare. Ne dorim ca de anul viitor luna octombrie să fie ”luna jazz-ului”. Ne-am gândit, chiar, la o acțiune și mai mare. Sibiu Jazz Festival avea loc în luna mai; a fost mutat în octombrie pentru a putea încheia un parteneriat de colaborare.

În ceea ce privește Balul, s-a demonstrat că evoluăm de la ediție la ediție, sunt din ce în ce mai spectaculoase. Ne așteaptă, însă, o stagiune foarte bogată în evenimente, din care nu vor lipsi concertele educative și nici cele organizate cu elevii Colegiului de Artă «Carmen Sylva» Ploiești, cărora le oferim posibilitatea să susțină concerte sau recitaluri pe scena sălii «Ion Baciu».

Dacă ar mai fi ceva de adăugat, pe lângă cele de mai sus, cum sună NFT ticketing, NFT Paul Constantinescu și donații/bilete/sponsorizări în Criptomonede? – Virtual Concert Hall, un drum și către o realitate virtuală, o comunitate, o familie: Prietenii Filarmonicii Ploiești.”

La final, lasă un mesaj pentru cititorii ziarului Observatorul Prahovean.

“Îi invit pe toți cititorii Observatorul Prahovean la Filarmonică. Știu că nu traversăm o perioadă tocmai ușoară, dar îi asigur că astfel putem depăși problemele cotidiene, alocând timp artei.

Orele acelea pe care le petreci în sala de concerte sunt fantastice, îți aduc o stare de bine și te încarcă cu energie pentru o perioadă mai lungă de timp.

Reluând, vă invit pe toți la concertele noastre, vă invit să ascultăm împreună muzică de calitate, să socializăm, să ne bucurăm de acea normalitate pe care, din fericire, o avem.”